Paul Delay, Doryann Marguet et autres mecs ultra hot à ne pas manquer cette semaine sur PinkX (25-30 juin)

Retrouvez cette semaine sur PinkX la star Brent Corrigan harcelé par un fan, les partouzeurs Paul Delay et Doryann Marguet sur un yacht, les CockyBoys en pleine forêt et les gros calibres de UKNakedMen !

Mardi 25 juin à minuit : Ultra Fan (NakedSword)

Camboy star, Brent Corrigan annonce qu’il va prendre sa retraite du X. Ç a ne plait pas à tout le monde. L’un de ses fans échafaude un plan machiavélique pour le faire revenir sur sa décision.

Le pinkplus : Thriller pornographique réalisé par Brent Corrigan, Ultra Fan est une réussite. L’intrigue, les acteurs, la mise en scène, les scène de sexe, tout est top !!! La trio Brent Corrigan/Dominic Pacifico/Dorian Ferro a été élu meilleure partouze aux PinkX Gay Video Awards 2018.

Après une intro digne d’un film hitchcockien, Brent Corrigan subit le chantage d’un fan et se voit forcer de baiser avec le livreur de pizza qui sonne à sa porte. Il s’agit du mignon Calvin Banks. L’obligation se fait facilement plaisir…

Contraint de se livrer en solo à des challenges pervers, Brent se voit délivrer un code d’accès à une vidéo. Il y découvre horrifié son assistant Jack Hunter ligoté et bâillonné. Apparaît alors à l’écran un type à la dégaine patibulaire et vicelarde, Sean Duran. Il semble prêt à commettre le pire. Mais le gros sexe de Jack le sauve. Mais jusqu’à quand ?

Alors qu’il ignore ce qu’il est advenu de son assistant, Brent est à nouveau forcé à baiser. Cette fois-ci avec deux fans qui sonnent chez lui : Dominic Pacifico et Dorian Ferro…

Brent sait où se trouve son assistant Jack Hunter et il court le rejoindre… Il découvre alors les vraies intentions de l’Ultra Fan. Il se rend compte également que l’attachement qu’il éprouve pour Jack n’est pas que professionnel…

Vendredi 28 juin 2018 à minuit : Sea Sex and Sun (FrenchTwinks)

Le temps d’un week-end notre couple favori Doryann Marguet et Paul Delay s’improvisent capitaine et skipper. Les deux garçons ont bien l’intention de profiter de leur job d’été pour baiser un maximum. Les clients sont donc rigoureusement sélectionnés en fonction de leurs envies…

Le pinkplus : Les deux partouzes, les extérieurs, le yacht, les mecs… Que du bon !!!!

Doryann et Paul sont aux petits soins avec Erwan Lamour, leur premier client…

Encore humides de leur baignade, Jules Laroche et Gabriel Lambert s’embrassent langoureusement sur le bateau pendant que le capitaine et le mousse font de même dans le poste de pilotage. Puis les deux couples s’entremêlent, Gabriel et Paul se faisant alternativement baiser par Doryann et Jules…

Jules Laroche n’a jamais encore testé les joies du plaisir anal. Sa curiosité et l’excitation de la découverte le pousse à faire un premier pas vers la versatilité. Il s’aidera de godes de différentes tailles…

Samedi 29 juin à minuit : Hard Wood (CockyBoys)

Les Cocky Boys adorent baiser en pleine nature ! Quatre duos.

Le pinkplus : De bonnes scènes avec une mention spéciale pour les duos Carter Dane / Ashton Summers et Boomer Banks / Allen King. Ce dernier a d’ailleurs été élu meilleur duo aux PinkX Gay Video Awards 2018.

Carter Dane et Ashton Summers se sont rencontrés dans un club. En discutant, ils s’aperçoivent qu’ils ont la même passion pour la danse classique. E ce n’est pas leur seul point commun… Un petit tour dans les bois et nos deux danseurs vont basculer dans une chorégraphie résolument hard !

Tous les deux hispanophones, Boomer Banks et Allen King se cherchaient depuis un moment et finissent par se retrouver tous les deux pour une baise à la hauteur de leur prédisposition : le power top y va à fond dans le power bottom !

Portoricain hyper tatoué, Rikk York adore les éclats de rire de Kris Karr ainsi que la cambrure de son cul : une vraie invitation à le sodomiser !

Adam Ramzi et Tayte Hanson aiment baiser en extérieur. Ça leur donne l’impression d’être en contact direct avec la nature…

Dimanche 30 juin à minuit : Big Dick Boynanza (UKNakedMen)

Qui a dit que la taille ne comptait pas ? Neuf mecs bien calibrés réunis pour quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Ensemble varié au niveau des modèles. Le rouquin Andro Maas et le brun Nathan Raider se kiffent vraiment. Le daddy iroquois Jerry Rayton offre un contraste des plus bandant avec le minet Tim Law.

Rouquin extrêmement sexy, Andro Maas a raison de se laisser facilement séduire par Nathan Raider. Celui-ci est en plus un amant hors pair : il prépare le beau cul d’Andro avec un gode puis le baise en ne manquant pas de lui lécher les pied !

Il arrive que des personnes déclarées mortes ne le soient pas. Quand l’employé de la morgue Hugo Mex voit une protubérance se dresser sous le drap, au niveau de la bite d’un certain Taylor Scott, il veut en avoir le cœur net. Il ne sera pas déçu. Non seulement ce sexe pulse de vie mais le cul du « revenant » est brûlant du désir de faire pénétrer !!!

Luca Costa se branle devant une vidéo quand Dylan Ayrton le rejoint et prend la chose en mains et en bouche…

Assis sur un banc situé au bord de la Tamise, le daddy iroquois Jerry Rayton voit venir à lui un minet aguicheur Tim Law. Le message est clair : il le ramènera chez lui pour le baiser à fond !

Le jeune et très poilu Gabriel Phoenix en mode solo…

