Quoi de neuf chez « Gym Louvre » ?

Rencontre avec Jérôme de « Gym Louvre » qui prépare une nouvelle soirée orchestrée autour de la présence d’acteurs du X gay français !

Bonjour Jérôme, présente toi à nos lecteurs et présente nous « Gym Louvre » !

Hello tout le monde, moi c’est Jérôme, au Gym Louvre depuis 14 ans. J’ai commencé à 20 ans, j’en ai maintenant 34. Je suis à l’accueil et vous reçois avec mon sourire et ma bonne humeur. J’organise les soirées de l’établissement : les soirées mousses très hot ou les dimanches naturistes très chaud, c’était moi !

Qu’est-ce que « Gym Louvre » exactement ?

Gym-Louvre, c’est LA salle de sport gay et le sauna le moins cher de Paris. Une vraie salle de sport de 750m² tout équipée (environ 60 appareils Pannata), doublée d’un cruising de 750m². Un immense hammam, un sauna sec, un grand espace cruising en labyrinthe, lui aussi tout équipé (avec 40 cabines et douches individuelles, slings, glory holes, backroom…). Il y en a pour tous les goûts. Nous avons aussi un espace relaxation (non sexe) avec 7 masseurs disponibles de midi à minuit sur réservation.

Parlez nous de l’événement « Les nuits du X ».

Depuis 2 ans déjà, Fabien Crunchboy, accompagné de pornstars, débarque dans un certain cruising parisien pour proposer des weekends hot. Ce sont des soirées très chaudes où on peut côtoyer des pornstars. Étant un habitué, je lui en ai parlé pour mettre en place les Nuits du X chez « Gym Louvre ». La prochaine édition aura lieu le 28 juin (à poil ou en jockstrap), de 20h à 2h. Si l’expérience est concluante, on en fera un événement mensuel !

Ont croise beaucoup d’acteurs pornos chez vous visiblement !

Effectivement beaucoup d’acteurs viennent s’entraîner au rez-de chaussé et s’encanailler dans les sous-sols, une façon de mêler l’utile à l’agréable !

Vendredi 28 Juin à partir de 20 h 7bis rue du Louvre 75001