Découverte courts métrages PinkX : « X comme Amour »

« Optimale » nous propose en sortie nationale le 4 juillet 2019 un DVD « X comme Amour » qui réunit 7 courts-métrages ayant pour thème l’amour et le sexe. Ces courts-métrages ont tous été présentés dans des festivals LGBTQ du monde entier et viennent des quatre coins de la planète.

« X comme Amour » est le premier des 7 courts : un jeune homme retourne à l’endroit qui a bercé les étés de son enfance. Là il fait ses adieux au lieu, à ce qu’il était et à son premier amour. « Enter » de Manuel Billi et Benjamin Bodi a pour acteur principal le sexy « Félix Maritaud » que nous avons pu apprécier dans « Sauvage », « Jonas » et « 120 battements par minute » !

7 courts de bons niveaux avec des moments d’intenses sensualité avec cependant un intru : le court atypique et parfois malsain « Soleils Bruns » !

