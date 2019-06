La maturité a vraiment du bon ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX est agrémenté de beaux daddies !

Samedi 29 juin à minuit : Daddy Knows Best (DadsFuckingLads)

Non seulement nos daddies sont canon mais ils excellent dans l’art d’enseigner la bonne baise à des minets en chaleur… Quatre duos.

Le manplus : Les daddies ! À noter que les PinkX Gay Vidéo Awards ont primé en 2015 le réalisateur Andy O’Neill pour cette production DadsFuckingLads d’excellente facture !!!

Rich Kelly domine de sa superbe virilité le minet Rox Matthews…

– Photos : Daddy Knows Best / DadsFuckingLads

Attraction réciproque entre le viril et poilu Jake Bolton et la brindille recouverte de tâches de rousseur Jacob Daniels…

– Photos : Daddy Knows Best / DadsFuckingLads

La porn star US Samuel Colt jette son dévolu sur la star européenne du X gay Darius Ferdynand…

– Photos : Daddy Knows Best / DadsFuckingLads

Parti à la chasse aux daddies, le twink Lyle Boyce tombe sur Michel Rudin. Ils vont se donner beaucoup de plaisir…

– Photos : Daddy Knows Best / DadsFuckingLads

Dimanche 30 juin à minuit : Helix Real Cam : Intimate Encounters (HelixStudios)

De jeunes mecs se font leur sex-tape, caméra-numérique au poing ! Quatre duos.

Le manplus : Helix Real Cam : Intimate Encounters comble notre voyeurisme en nous donnant l’impression d’assister en live aux ébats des stars de Helix.

Sorti en novembre 2013, le duo que formaient alors Evan Parker et Andy Taylor n’était pas que du cinéma. Ils étaient un vrai couple. Et ça se voit et se ressent à l’écran. Ce fut un choc d’apprendre leur séparation en avril 2014…

– Photos : Helix Real Cam : Intimate Encounters / HelixStudios

Avant d’être un CockyBoy, l’adorable Liam Riley fut un exclusif de HelixStudios. Ses lèvres pulpeuses et son petit cul ferme ont alors été une source de bonheur infini pour Ryker Madison !

– Photos : Helix Real Cam : Intimate Encounters / HelixStudios

La caméra sert de prétexte à Andy Taylor pour se présenter à Andy Taylor, un vétéran d’Helix…

– Photos : Helix Real Cam : Intimate Encounters / HelixStudios

Sont-il encore ensemble ? En janvier 2014, date de sortie de leur scène, Luke Allen et Jacob Dixon étaient un vrai couple. C’était l’amour fou… et exhib !

– Photos : Helix Real Cam : Intimate Encounters / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.