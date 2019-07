Le programme de la semaine sur PinkX (1er – 7 juillet)

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme. Cette semaine, (re)profitez de Jordan Fox en mode super-héros de la bite dans Atomix Blond, de Ryan Rose dans son dernier et superbe film The Last Rose et de Sean Zevran, perfection faite homme dans TKO : Total Knockouts. Et d’autres beaux mâles avides de sensations fortes assouvissent leurs pulsions et fantasmes !

Lundi 1er juillet à minuit : Atomix Blond (RidleyDovarez)

Tous les mutants dotés de super-pouvoirs ne sont pas comme les X-Men ou la Confrérie des mauvais mutants. Certains n’ont pour motivation que le sexe ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : Le film français de 2018 qui marque le retour devant les caméras de la super porn star française Jordan Fox ! WOAW !! Ce qu’il en fait baver à David Valentin !!! Le casting s’honore aussi de la présence d’Eden Frost toujours aussi délirant chez Ridley Dovarez, du fringuant Britannique Gabriel Phoenix et du bel Asiatique Ryu Forestin. Quant au scénario, il rend compte de l’attachement du réalisateur au fantastique et contribue à une visibilité transgenre grâce au personnage d’Atomix Blond.

Atomix Blond, jeune mutante au pouvoir androgyne, devient Gabriel Phoenix quand elle se transforme en homme. Après avoir échappé à des assaillants, elle cherche à joindre Jordan Fox dit Demolition Ass. C’est un mutant capable de procurer des orgasmes féminins aux hommes qu’il pénètre analement. Dans un baisodrome, il est d’ailleurs en train de s’occuper de David Valentin…

– Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Atomix Blond (sous sa forme virile) et Sugar Slide (Ryu Forestin) rejoignent Demolition Ass pour le prévenir d’un danger imminent : une organisation secrète dirigée par le mégalo Candy Boy, alias Eden Frost, veut s’emparer de lui pour en extraire son ADN et créer un jus de synthèse commercialisé à grande échelle. Demolition Ass décide de donner un peu de ses pouvoirs et de ceux de Ryu pour qu’Atomix Blond puisse l’affronter. Ce transfert d’énergie appelle forcément au sexe…

– Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Face-à-face puissant entre Sugar Boy et Atomix Blond…

– Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Mardi 2 juillet à minuit : Machos en chaleur (MachoFactory)

Afro-américain, Péruvien, Brésilien, Vénézuélien et autres Latinos se défoulent grave ! Ça sent fort le sexe et la testostérone !

Le pinkplus : Pablo Bravo – qu’on voit le plus souvent actif – se fait ici royalement défoncer par le viril Rod Beckmann.

Mercredi 3 juillet à minuit : The Last Rose (NakedSword et BelAmi)

Tourmenté par son avenir, la super porn star US Ryan Rose est également obsédée par une star d’Instagram, le pulpeux blond Brésilien Alam Wernik qui est actuellement à Prague. N’en pouvant plus, Ryan s’y rend et à travers l’objectif de son appareil photo, il guette la jeune star des médias sociaux qui semble avoir un penchant pour les roses et les beaux locaux…

Le pinkplus : Excellente mise en abîme de Ryan Rose dont les questionnements sur son avenir épousent celles qui ont accompagné l’annonce officielle de sa retraite du porno au moment même du tournage de cette coproduction BelAmi – NakedSword. Ryan y est bluffant d’humanité et de puissance virile. C’est comme si on le redécouvrait ! À nous faire d’autant plus regretter sa retraite. Le tout en courbe Alam Wernik est sublimissime de soumission. Damon Heart, physique de top modèle, apparaît comme un super bon coup bien vicilard. Et les BelAmi boys incarnent parfaitement une camaraderie qui rime avec partage sexuel ! Quant à la réalisatrice mr Pam, elle sait installer une atmosphère puissamment érotique, sensuelle et intrigante qui sied au thème.

À Prague, non loin de l’endroit où Alam Wernik a posté une toute nouvelle photo alléchante sur Instagram, Ryan Rose photographie des bâtiments pittoresques quand il est abordé par Damon Heart. Ce très beau gosse lui propose d’être le sujet de ses photos. Ryan acquiesce sans tout de suite se rendre compte que l’objet de son obsession, Alam Wernik, est en arrière-plan.

Damon entraîne Ryan dans un bar gay où vient les saluer un autochtone, le délicieux Serge Cavalli. Ryan quitte l’établissement pendant que Damon et Serge se roulent des pelles. L’Américain ne les verra pas se sucer et baiser en mode flip-flop…

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Ryan a repéré Alam dans les rues de Prague et il le suit de loin tout en le photographiant à son insu. Il loue même une chambre d’hôtel en face de l’appartement où le Brésilien se retrouve avec Adam Archuleta. Son but : les mater, les shooter et se branler…

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Dans sa poursuite obsessionnelle d’Alam, Ryan se retrouve à ne plus faire attention à ce qui est autour de lui et se cogne violemment à un réverbère. Évanoui, il se réveille dans un appartement avec trois bites au dessus de lui. Elles appartiennent aux coquins Joaquin Arenas, Jon Kael et Andrei Karenin, tous des potes d’Alam Wernick. Ryan va bien s’en empiffrer ! Il profitera aussi de leur cul en les léchant et en les pénétrant à tour de rôle !

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Alam sait que le bel Américain le convoite. Alors il lui laisse un mot, une rose et des clefs pour qu’il le rejoigne dans un appartement. Ryan ne se fait pas prier. Les ébats seront passionnés, voire brutaux, une griffure finissant par marquer de rouge sang la fesse gauche du blond soumis. C’est comme si Ryan soldait en violents coups de boutoir sa carrière porno pour ne plus jamais y revenir…

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Jeudi 4 juillet à minuit : Anal Bizutage (HPG)

Derrière la porte d’un loft, des amis se lancent des gages sexuels et quand ça dérape, c’est pas forcément par terre que ça atterrit !

Le pinkplus : Roman Tik toujours partant pour les délires de HPG !

Vendredi 5 juillet à minuit : TKO : Total Knockouts (Hot House)

Quatre combats en trois rounds : 1er on est en tenue, 2eme on est en jock-strap, 3eme on est à poil ! Quatre duos.

Le pinkplus : Thème de la lutte bandant ! Qu’est-ce Sean Zevran est beau !!! La perfection faite homme !!! Austin Wolf et Trenton Ducat sont particulièrement inspirés en mâles dominants ! L’un des derniers films d’Alexander Gustavo qui s’est suicidé en décembre 2016.

Ian Green vs Ryan Rose : Ian en prend plein le cul !!!

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Austin Wolf vs Josh Conner : Austin est écrasant de virilité…

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Alexander Gustavo vs Trenton Ducati : Manipulé, mis à terre et défoncé, Alexander râle de plaisir !!!

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Sean Zevran vs Micky Jr : Soumis, Micky n’est plus qu’un trou béant !!!

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Samedi 6 juillet à minuit : Du plaisir en plein air au confort du canapé (GayFrenchKiss)

Baiser à deux sur une ligne de chemin de fer abandonnée puis sur un plan d’eau, ou partouzer dans un appart, les voies du plaisir sont toujours pénétrantes ! 🙂 Deux duos et un plan à cinq.

Le pinkplus : La partouze !

Gino se tape sur la voie ferrée Ted Tn, très demandeur en coups de bite !

– Photos : Du plaisir en plein air au confort du canapé / GayFrenchKiss

Gino se dore au soleil quand le rejoint Mysmo…

– Photos : Du plaisir en plein air au confort du canapé / GayFrenchKiss

Partouze entre Maxence Angel, Kylian, Jessy Uncut, Lois Novitch et Justin XXL

– Photos : Du plaisir en plein air au confort du canapé / GayFrenchKiss

Dimanche 7 juillet à minuit : Belgix (DiableX)

La Belgique à beau connaître une crise politique et institutionnelle, ses habitants n’en sont pas moins réputés pour leur grande hospitalité. Guillaume Wayne est l’un des Français qui va apprécier toute l’attention que suscite sa grosse bite ! Quatre duos.

Le pinkplus : Label belge, DiableX adore les porn stars françaises. On retrouve ici Ludwig, Xavier Sibley, Eden Frost, Jérôme James… et Guillaume Wayne !

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.