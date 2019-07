Summer of Porn Stars : Théo Ford

Summer of Porn Stars est la rubrique de l’été à ne pas manquer. Les portraits de grands noms du X gay se déploieront à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin du mois d’août. On débute avec l’un des modèles les plus fascinants, le très glamour Monsieur Théo Ford…

Théo Ford

BIO FLASH

• Date de naissance 14 janvier 1988 • Signe astrologique Capricorne • Lieu de naissance Nice, Alpes-Maritimes, France. Mais il a grandi en Irlande • Résidence Londres, Angleterre, Royaume-Uni • Nationalité Franco-irlandaise • Cheveux Châtain • Yeux Gris bleu • Taille 1, 92 m • Poids 90 kg • Sexe 20 cm épais non-circoncis • Position Actif/Versatile • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Apprentis pornstars, Brochette de minets pour mâles affamés, Mecs virils pour jeunes minets, Plus on est de trous, France VS Canada 4 points par trou, Camille Kenzo US Tour, Baise avec les Stars (FrenchTwinks) • Raw Double Penetrations 2 (LucasEntertainment) • CityBoy (Eurocreme) • He Shoulda Said No ! (UKNakedMen) • Hard Gear: Hooded, Homewreckrz (UKHotJocks) • I, Spy, Hard Meat (Alphamale Medias) • Hard Brit Lads 7 : Jocks (HardBritLads) • Cock Suckin’ Lads, Huge Load Lovers, Passionate Play (BlakeMason) • Dr. Ford, Mañana, Dr. Ford Examines Jonan Wolff (MenAtPlay) • #Pornstar, Gay of Thrones 2, Paranormal (Men) • Fuck Yeah, XXXposure (Raging Stallion Studios) • Brothers 1, Gay Massage House 3, Schoolboy Fantasies 2 (IconMale) • Heavy Lifting (Colt Studio) • Moving Up (Falcon Studios) • On the Prowl 2 & 3 (Kristen Bjorn) • So You Think You Can Fuck Season 5 (DominicFord) • Submissive (Hot House Entertainment) • Young Cummers (FuckerMate) • Paris Perfect (NakedSword) •

1) Une révélation FrenchTwinks !

Modèle de FrenchTwinks dès sa création en 2013 par Antoine Lebel, le new cumer franco-irlandais Théo Ford – alors âgé de 25 ans – s’est aussitôt imposé comme l’un de ses acteurs phares. Plus grand, plus viril et doté d’un glamour remarquablement hollywoodien, Théo mettait en valeur la gracilité juvénile de ses partenaires « twinks » tout en se démarquant avec superbe. Il a entre autres endossé des rôles de garagiste, médecin, gardien de prison et coach sportif. Toujours avec conviction et sex-appeal !!! 🙂

– Photos : FrenchTwinks

2) Une ascension rapide au top internationale du X !

Le super beau gosse a très vite poursuivi une carrière internationale dans le porno. Dès 2014 il a tourné en Angleterre, en Allemagne, en Espagne… et aux USA. Le nombre de label pour lesquels il a joué ainsi que les porn stars qu’il a eu comme partenaires (Logan Moore, Mickey Taylor, Damien Crosse, Paddy O’Brian, Brent Corrigan, Kayden Gray, etc.) témoignent d’une ascension rapide au top du top de l’industrie du X.

– Photos : COLT Studio, Raging Stallion Studios, Hot House Entertainment, IconMale, Men et Falcon Studios

Son glamour a incontestablement joué en sa faveur. Il a su remplir un vide. C’est comme si on voyait en action et avec un entrain communicatif un vrai top modèle de la trempe du regretté Albert Delègue.

– Photo : MenAtPlay

Sa prestance, sa notoriété pornographique ainsi que ses facilités d’élocution en anglais et en français font qu’il a aussi été sollicité pour coprésenter des Oscars du X à Londres et à Paris. Lors des Prowler Porn Awards 2015, les deux maîtres de cérémonie étaient Thèo et Daran Little, un scénariste et producteur important de la télévision britannique.

Jonno de UKNakedMen et Kayden Gray faisaient partie des lauréats.

– Photos : Prowler Porn Awards

En marge du tournage de Paris Perfect, la coproduction PinkX/NakedSword où Théo tient l’un des premiers rôles – et qu’on peut savourer sur Pinkflix ! -, la porn star avait présenté avec mr. pam la liste des nommés des PinkX Gay Video Awards 2017 lors de l’Opening Night Party. Parmi les VIP présents il y avait Doryann Marguet, Dato Foland, Pablo Bravo, JP Dubois, Sam Barclay et Antoine Lebel, celui qui l’a révélé…

Photos : Thom

3) Une carrière évidente dans la mode et le mannequinat !

Tout comme François Sagat, il fut élève au réputé Studio Berçot. Et avant même de se lancer dans le porno, il s’était fait une place dans le milieu de la mode. Styliste, rédacteur en chef, directeur artistique, il fut aussi mannequin. On peut par exemple le retrouver sous l’objectif d’Ellen von Unwerth dans les pages du Vanity Fair Italia n°43 dédiée à Monica Bellucci…

– Photo : Ellen von Unwerth pour Vanity Fair Italia

… et il est le super beau gosse tout en impassibilité ironique avec ZAZ dans le clip Paris sera toujours Paris.

En devenant une super porn star, il a tout naturellement été choisi pour être le top modèle de marques de sous-vêtements qui ciblent une clientèle gay. Citons Petit Q, Andrew Christian…

… et Timoteo.

Très pote de la porn/pop star Mickey Taylor, il est avec Gabriel Phoenix l’un des protagonistes du clip de son single All Day.

4) Un escort international !

Non content de s’être hissé rapidement au sommet du panthéon des stars du porno, Théo s’est parallèlement fait un nom dans l’escorting. Il fut même honoré en 2015 du titre de Mr. France aux Hookies. Incroyable mais vrai, il s’agissait des awards internationaux des escorts. Ils avaient lieu annuellement à New York.

– Photo : The Hookies

Sur cette activité professionnelle Théo avait tenu à dire plusieurs choses :

– Les possibles mauvaises rencontres

« Beaucoup de choses se sentent déjà avant la rencontre. Si la personne veut négocier le prix plus qu’il ne faudrait, on ne se voit pas. Nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Mais l’avantage, c’est que beaucoup veulent me rencontrer moi, pas juste un garçon. Ça me donne déjà un petit peu plus de pouvoir. Ensuite je suis grand. On n’a pas trop envie de m’embêter. »

– Sa façon d’être avec le client

« Je me mets toujours dans la tête que je suis pendant une heure leur petit copain. C’est un peu comme dans mes scènes. Mon partenaire devient mon chéri. Et ça aide quand il s’agit de passer à l’action. »

– Les stigmates accolés aux professionnels de l’industrie du sexe

« On se dit que les gens sont forcés, qu’ils font ça par dépit, qu’ils sont totalement demeurés ou n’ont rien à offrir d’autre. Certes, comme dans tous les milieux, il peut y avoir des gens terriblement stupides, comme des gens incroyablement intéressants. Il y a une semaine, j’ai eu une interview ou je disais justement qu’il était étonnant qu’une industrie qui génère plusieurs milliards de dollars et plus de films que Hollywood et Bollywood réunis, ne soit pas aussi bien représentée dans les medias mainstream. Aussi bien dans les séries, les films, etc., il y en a très peu qui parlent ouvertement du X, sauf à évoquer la prostitution féminine et les trafics humains. Jamais on n’en parle d’une façon ouverte ou positive. Pendant que j’étais à Los Angeles, Endemol m’a contacté pour que je participe à Secret Story. C’était rigolo. Je ne sais pas si je l’aurais fait au final. Mais lorsque le directeur de casting m’a demandé si j’avais déjà fait du X, j’ai dit oui, bien sûr, et Endemol m’a répondu qu’on ne pouvait pas en conséquence m’utiliser.«

5) Des histoires d’amour médiatisée.

– Dans les premiers mois de l’année 2015 Théo et la porn star hollandaise Logan Moore se présentaient comme boyfriends, et même fiancés dans So You Think You Can Fuck Season 5, la reality-porn de Dominic Ford.

– Photo : DominicFord

Leur séparation provoqua un bad buzz, Logan prétendant par un tweet daté du 3 avril 2015 : « Nous étions juste des amis. Et dans le boulot, ça a été payant, et je n’ai jamais pensé à plus. »

Si il y a eu de vives tensions entre les deux hommes, elle est retombée et ils demeurent amis.

– Quelques jours après sa séparation d’avec Logan, Théo se mariait en Californie avec le très joli Californien Shawn Stolz.

– Photo : Twitter

Une rencontre coup de foudre qui s’est accompagnée de plusieurs déménagements d’envergure, dont le dernier à Sydney en Australie. Leur belle histoire a malheureusement pris fin en août 2016. S’en sont suivis une sévère dépression et un retrait du porno. Son retour à Londres lui a redonné goût à la vie, aux sorties et aux plateaux de tournage.

– Par deux tweets datés du 26 avril 2019, Théo nous présente son sexy fiancé Darren. C’est son « daddy » et il est « particulièrement brillant » précise-t-il.

– Photo : Twitter



En témoignage de leur amour, ils affichent le même tatouage royal sur leur épaule et Théo a recouvert le prénom de son ex-mari tatouées sur les doigts de sa main, par celle de son homme, l’index réunissant les deux « R » de « DARREN ».

– Photo : Twitter

6) Un « honnête homme » d’aujourd’hui

Sous l’Ancien Régime, on désignait par « honnête homme » celui qui : « avait une culture générale étendue et les qualités sociales propres à le rendre agréable. Homme de cour et homme du monde, il se devait de se montrer humble, courtois et cultivé mais aussi de pouvoir s’adapter à son entourage. » Pour qui follow Théo sur Twitter ou le lit dans ses interviews et témoignages, il en apprécie son humanisme et la hauteur de ses réflexions politiques, économiques et sociales. Bien sûr, comme tous ceux qui comme lui ont grandi avec les réseaux sociaux, il ne se prive pas d’utiliser memes, gifs et autres visuels rigolos. Il est même capable de se faire superficiel et léger. Mais c’est parce que le contexte l’impose et qu’on devine c’est chez lui une marque de distinction. Pour qui a adoré cette chanson d’Alain Chamfort, on en fredonne le refrain en pensant très fort à l' »honnête homme » qu’il est :

« Souris puisque c’est grave

seules les plaisanteries doivent

se faire dans le plus grand sérieux

souris puisque c’est grave

si les dieux te déçoivent

offre-leur un visage radieux

puisque c’est si grave

souris un peu…«

Pour suivre Théo, c’est sur Facebook (theTHEOFORD), Instagram (THE_THEO_FORD) et Twitter (the_theo_ford).