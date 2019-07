Josh Moore : Nouvel exclusif de Falcon Studios Group & NakedSword

Par un communiqué de presse daté du 27 juin, Falcon Studios Group annonce la signature d’un contrat d’exclusivité avec le superbe et très bien monté Britannique Josh Moore. L’idée du contrat est né il y a quelques semaines, lors du tournage à Londres de London Calling, le prochain blockbuster européen de Falcon où Josh joue. Il tournera donc exclusivement – pendant un an comme dure habituellement ce type de contrat – pour le groupe Falcon (c’est-à-dire Falcon Studios, Raging Stallion et Hot House) ainsi que pour NakedSword.

Falcon nous présente ainsi leur nouvel exclusif :

« Originaire de Douvres, une petite ville du Royaume-Uni, et résidant à Londres, ce virtuose du porno gay d’1,88 m pour 91 kg est un homme plein d’énergie et de versatilité. Grâce à sa belle apparence et sa personnalité chaleureuse et engageante, il fait tourner les têtes et séduit. Ancien moniteur d’entraînement physique, maître nageur sauveteur et nageur de compétition, Moore détient avec une équipe masculine du Dover Rowing Club le record du monde Guinness de la traversée la plus rapide de la Manche en aviron. »

« IL EST RÉPUTÉ POUR SA BITE ÉPAISSE DE 23 CM ! »

« Moore a joué pour quelques-uns des meilleurs studios de l’industrie (surtout CockyBoys ! – NDLR), et sa première performance dans Falcon se retrouve dans le film Hungry for Moore (une scène avec Wesley Woods, l’autre avec Logan Moore qui était à l’époque son boyfriend. Josh l’a depuis quitté et la rancœur s’est malheureusement installée – NDLR)… »



« Ses premières scènes en tant qu’exclusif Falcon seront dans le très attendu London Calling réalisé par Tony Dimarco et tourné sur place à Londres, au Royaume-Uni. Moore a deux scènes : l’une avec Andro Maas et un trio avec Devin Franco et Jeffrey Lloyd. La sortie du DVD est prévue le 26 juillet 2019. »

Le Britannique est heureux !!!

« Être un exclusif de Falcon Studios a toujours été un rêve, et parvenir à faire partie des rares privilègiés est un honneur absolu. Je suis tellement excité par ce nouveau chapitre de ma vie et de mon parcours dans le porno gay… Rejoindre Dean Monroe et Kane O’Farrell dans la liste des quelques Britanniques qui ont été des exclusifs Falcon est une distinction dont je suis très fier. (Dean Monroe n’est-il pas de nationalité australienne ? – NDLR) »

« Je tiens à remercier Tim Valenti, m. Pam et toute l’équipe de Falcon et de NakedSword pour leur accueil… »