Handicap et sexe : Woody Fox traite Tegan Zayne de c****** et acclame Pierce Paris !

Ils ont pourtant tourné ensemble dans une des scènes ultra hot de 3 Wishes de Raging Stallion, mais Woody Fox et Tegan Zayne sont en froid. Par un tweet daté du 2 juillet, Woody a ouvert les hostilités en traitant l’autre de « connard » :

« Chers acteurs porno,

Arrêtez d’être les connards que les gens présupposent que nous sommes. Vous ne voulez quand même pas qu’on se souvienne de vous parce que vous vous moquez du handicap comme le fait Tegan Zayne. Changez votre façon d’être et soyez comme Pierce Paris. Lui il a fait quelque de génial pour le sexe et l’handicap. Soyez meilleurs, changez, continuez de vous branler. »

Et le tweet est accompagné d’une vidéo où il met dans le même sac des « connards » Colby Keller qui avait appelé à voter pour Donald Trump.

Dear porn actors

Stop being the assholes people expect us to be.

Making fun of disability like @TeganZayne is not how you want to be remembered. Change it up and be like @PierceParisXXX who did amazing this for sex and disability. Be better, make change, keep wanking pic.twitter.com/rX93s5Dj4r

