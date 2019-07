Sebastian Young : Sa sortie de prison et son futur comeback ne laissent personne indifférent !

Après trois ans d’absence sur le réseau social, le « gay for pay » Sebastian Young – 37 ans et depuis 2006 dans le porno – tweete à nouveau. Ses fans sont E.N.T.H.O.U.S.I.A.S.T.E.S. Ils lui vouent un tel culte qu’ils en oublient complètement les raisons de son absence. Certains lui donnent même l’absolution. Ils n’ont qu’une hâte, le revoir dans des pornos comme l’annonce la porn star : « Bonjour à tous. Ça fait du bien d’être de retour. Restez à l’écoute pour mon nouveau travail à venir… J’ai pris un peu de poids en prison que je dois perdre, puis je serai de retour dans les affaires, ha ha ha… Maintenant je pèse 113 kg. »

Parmi les réactions de ses ultra fans :

« Le King est de retour. Je n’arrive pas à exprimer combien tu m’as sacrément manqué. Tu es le seul et unique ❤️ »

« Tu es un légende dans la culture gay, mec. »

« C’est bien que tu sois de retour. Tu étais constamment dans mes pensées. »

« Mes prières se sont enfin exaucées !!! »

« Tu es toujours le même pour moi 😇😇😇 »

« Sebastian, tu es un Dieu… »

« J’en peu plus d’attendre de te revoir en action dans des pornos gays. Est-ce pour bientôt ? »

Il y a bien quelques commentaires relatifs aux raisons hyper glauques de son énième incarcération :

« Sebastian Young – Joshua C Noles – a été emprisonné pendant trois ans pour pornographie juvénile et agression sur sa fille de 5 ans. Il a été déclaré coupable de pornographie juvénile et devra s’inscrire à perpétuité comme délinquant sexuel. »

« Cela vous dérange-t-il que Sebastian Young soit 5 fois en prison pour agression, violence domestique et pornographie juvénile ? Savez-vous qu’il est maintenant un délinquant sexuel enregistré à vie ? Est-ce que cela entame votre admiration ? Juste curieux de savoir. »

Les fans n’en ont rien à faire ! Ils vénèrent leur idole pour le meilleur comme pour le pire…

« Putain, comment puis-je acheter une paire de tes sous-vêtements usagés ? DM moi ! »

« Comme tu es beau ! »