Chris Loan : « Alam Wernik est si beau !!! »

Noooooooooon ?! 🙂 Yeeeeeeeeeees !!! 🙂 L’ascension du Français Chris Loan au top du X international est indiscutable. Alors que Jake Jaxson, le boss de CockyBoys, le complimente par ce : « You are a prince », son nouveau duo au sein du studio new-yorkais vient d’ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©. Et oui, il se tape le sublimissime power bottom Alam Wernik…

« OMG je suis excitĂ© par cette nouvelle aventure avec Alam Wernik. J’espère que vous l’aimerez.

Alam Wernik est si beau !!! Je suis si chanceux de l’avoir rencontrĂ©. Il est si attentionnĂ©.

Merci CockyBoys… »

Merci aussi à toi Chris de nous offrir de si belles et excitantes scènes !!!