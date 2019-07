Le programme de la semaine sur PinkX (8 – 14 juillet)

Officiellement en vacances jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme. Cette semaine, (re)profitez – entre autres – des puissants bucherons canadiens de ButchDixon, de la vertigineuse cambrure de reins de Jacen Zhu et de la très grosse queue du Britannique Damian Boss !

Lundi 8 juillet à minuit : Hairy Holes & Spit-Slick Poles (ButchDixon)

L’Angleterre a grand besoin de bucherons canadiens qui ne se font pas prier pour arriver avec leurs grosses buches. Le pays a aussi besoin de ressortissants espagnols… Quatre Duos.

Le pinkplus : Derek Thibeau est si canon, si viril, qu’on se dit qu’on ne peut le saluer que bouche ouverte et cuisses écartées ! Autre Canadien qui donne envie de se soumettre : Manuel Skye.

La barbe poivre et sel, Manuel Skye n’en est que plus sexe. Crâne rasé, tatoué, piercé et poilu, Rogue Status est pressé de se le prendre au fond de la gorge et du cul…

« Prenons une douche ensemble pour économiser l’eau » suggère Derek Thibaut à son pote Manuel Deboxer. Ils ne gardent pas longtemps leurs distances et Derek pousse Manuel contre le mur de la douche pour limer son gros cul musclé…

Manuel Skye kiffe Zack Acland, belle bête massive et velu – genre viking – pour d’un Prince Albert. La réciproque est vraie et le regard demandeur, Zack courbe l’échine pour recevoir dans ses entrailles la bonne queue de Manuel…

Les Espagnols Dominique Kenique et Dany Romeo se roulent des pelles dans la cuisine. Les chemisette se déboutonnent, les pantalons tombent et les bites se dressent. Lubrifiée par la bouche de Dominique, la queue de Dany lui limera le cul implacablement !

Mardi 9 juillet à minuit : Black Cock In My Ass (NextDoorEbony)

Des Noirs actifs ne peuvent qu’apprécier les culs bien bombés et accueillants ! Quatre duos.

Le pinkplus : Le duo Jacen Zhu/Andre Donovan est excellent ! La cambrure de reins et les gémissements de Jacen donnent vraiment envie de le baiser et/ou de ressentir le plaisir que lui donne Andre !

Stripteaseur dans un cabaret glauque, Osiris Blade se prépare pour son show en mode super-héros quand il entend un son suspect. Il est dit que le lieu est hanté… Le fantôme se révèle être un mâle TBM des plus sexe : Leo Brooks…

Le cul en feu, Jacen Zhu cambre son cul comme jamais pour jouir de la super bite d’Andre Donovan !

Brendan Phillips se soumet à la puissance virile de Darion…

Le TTBM Trent King est le maître absolu du velu Chris Harder !

Mercredi 10 juillet à minuit : Two Dick Minimun (Raging Stallion Studios)

Dans les cruising-bars, même à leur fermeture, il se passe des choses. Les derniers clients se mélangent au personnel, on suce des mecs que l’on ne connaît pas et on troue des culs anonymes ! Plan à quatre à pipes et quatre duos.

Le pinkplus : Ambiance à la fois sophistiquée, fantasmatiques et réaliste. Le grand écart de Manuel Skye quand il se fait sodomiser est impressionnant !

Dans le bar il y a encore deux clients en harnais (Jack Vidra et Jack Andy) qui jouent au billard. Ils commencent à exhiber leur bite. Les deux barmen (Manuel Skye et CJ Phillips) les regardent et les rejoignent…

Bien chauffé par le plan à quatre branlettes-pipes, CJ Philipps ouvre son cul à Manuel Skye…

Jack Vidra est cho, en mode cruising-harnais, la queue sortie du jean. Aguiché, Mike Stallone vient la prendre au fond de la bouche… et du rectum !

Jack Andy a bien fait de sortir ! Michael Roman lui donne plus encore que ce qu’il espérait : un physique, une force, une jouissance inoubliable.

Manuel Skye et Mick Stallone se baisent autour et sur le billard. L’écartement des cuisses de Manuel quand il se fait mettre est extraordinaire !!!

Jeudi 11 juillet à minuit : Trou à jus (ButchDixon)

Ils aiment la queue, le cul et le foutre ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des têtes pour la plupart nouvelle pour un porno d’une radicalité excitante. Le but de nous faire cracher à répétition est atteint !

Dans les vestiaires, le brun Tomas Salek et le blond Dale Madden rentrent d’un entraînement et vont vite comparer leur queue…

Le TTBM barbu Damian Boss va vite éjaculer car la bouche de Rob Banner est juste parfaite. Mais Damian est encore plein d’énergie pour enculer…

Le musclor Ivo Kerk dépiaute la petite caille Bastian Karim !!!

C’est Noël et Jason Smith va bien remplir Mitchell Philips…

Vendredi 12 juillet à minuit : Minets sportifs (FrenchTwinks)

Du sport, de la sueur et du sperme, voilà ce qui attend d’intrépides minets. Cinq duos.

Le pinkplus : Un soin dans les décors, les dialogues et le jeu d’acteurs qui rend les sitations credibles, jolies et très excitantes. La belle déculotée que se prend Abel Lacourt.

L’affrontement entre les karatékas William Lefort et Abel Lacourt se termine sur le tapis. Abel se fera rougir les fesses de plaisir…

Après le sport le réconfort ! Enzo Lemercier fait un massage à Ryan Marchal…

Enzo Lemercier (ceinture jaune) fait face à Timy Detours (ceinture rouge). Qui sortira vainqueur de ce combat ?

Les poids mouches Ryan marchal et Kevin Ventura savent que tous les coups sont gagnants car au final c’est le droit à la baise !

Dans la salle de sport, les shorts en lycra de Robin Castel et William Lefort donnent des envies…

Samedi 13 juillet à minuit : Into The Blue (Falcon Studios)

Plongez dans le « bleu piscine » d’une luxueuse propriété dont les résidants sont tous des mâles top sexe ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations et bouffages du cul.

Le pinkplus : Un des grands thèmes de l’âge d’or du X, la baise aux abords de la piscine est ici magnifié par de superbes images et des modèles topissimes.

Seth Santoro, à la belle croupe poilue, déguste profond le chibre surdimensionné de JJ Knight…

Jeremy Spreadums et Topher DiMaggio abandonnent vite le maillot pour laisser s’exprimer leur libido exaltée par le soleil…

Ryan Rose rejoint Seth Santoro dans le Jacuzzi et les deux hommes passent immédiatement en mode bouffages de cul et pipes…

Alangui sur un transat en plein soleil, Brent Corrigan voit s’approcher un Topher DiMaggio déterminé à le faire jouir du cul…

Joli blond au cul bombé, Scott Riley fait grave délirer le sculptural Ryan Rose…

Dimanche 14 juillet à minuit : Boys of summer 3 (Jake Jaxson-CockyBoys)

C’est l’été et nos jeunes mecs aiment cette saison idéalement chaude pour baiser en extérieur. S’exposer aux regards, c’est potentiellement aussi partager les culs et les bites ! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Les deux premières scènes – qui forment un tout – visualise à la perfection exhibitionnisme, voyeurisme et amitié qui se forge par le sexe.

Dans un parc, Calvin Banks et Taylor Reign sont allongés sur l’herbe verte parsemée de jolies fleurs mauves, quand surgissent deux « phallus impudicus »… Calvin s’empale sur le champignon dur comme le bois de Taylor !

Dillon Rossi a maté les ébats de Calvin et Taylor. Lui aussi veut sa part de sexe et il les rejoint. La baise continuera dans une maison…

Moment romantique entre Ben Masters et Cory Kane qui n’empêche pas les sodos profondes et déchirantes !

Collés l’un à l’autre, Taylor Reign et Ashton Summers se matent dans un miroir et vont baiser avec ce 3ème œil !

À la force de sa queue béton et de ses muscles herculéens, l’Iranien Arad Winwin fait intensément jouir le passif Levi Karter !

