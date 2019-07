Vaut-il mieux rêver sa vie ou vivre ses rêves ? Réponse sur Pinkflix !

Dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix, retrouvez un sex-reporteur européen qui donne de sa personne et un p’tit branleur qui se décide enfin à vivre pour de vrai ses fantasmes.

Fick den Touri – Film allemand de Lorenz Michel produit par Wurstfilm (2008)

Paris, Amsterdam, Berlin, Barcelone et Londres. Quatre métropoles européenne où le sex-reporter Marcel Schlutt enquête pour savoir si les ont-dits sont vrais sur les Français, les Hollandais, les Espagnoles et les Anglais.

– Photos : Fick den Touri / Wurstfilm

Un tour d’Europe du sexe mené avec brio par le beau, endurant et déterminé Autrichien Marcel Schlutt. Hum… Ça donne envie de voter oui à l’Europe ! 🙂 🙂

Corps d’élite – Film français de Jean-Daniel Cadinot produit par French Art (1993)

Vaut-il mieux rêver sa vie ou vivre ses rêves ?

Eric Vespucci est un rêveur. Et là il rêve des blousons noirs qui le pénètrent brutalement. Le fantasme est si puissant qu’il s’éjacule dessus. Mais il se dit qu’il aimerait aussi vivre pour de vrai ses fantasmes…

– Photos : Corps d’élite / Cadinot-French Art

Eric Vespucci s’en prend plein le cul !!! Et on se demande pourquoi on ne ferait pas de même, pour de vrai ! 🙂 🙂

