Jess Royan : Sa nouvelle victoire sur le « pervers sexuel dangereux » qui se faisait passer pour un recruteur de CrunchBoy

Terrifiant. Comme l’avait rapporté en 2017 Jess Royan sur Facebook, un dénommé Thomas Chevalier se faisait passer pour un recruteur de son label CrunchBoy. Le mystificateur, qui avait eu l’intelligence d’aller dans des soirées CrunchBoy et de faire des selfies avec Jess et ses acteurs, gagnait la confiance de jeunes hommes qu’il appâtait via les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Sous prétexte d’un casting, il couchait avec eux sans les payer. Quand ses victimes le recontactaient pour lui demander des comptes, il leur répondait par des menaces et du chantage. Ce « Pervers sexuel dangereux », comme le surnomme Jess, aurait ruiné la vie familiale et professionnelle de plusieurs centaines de personnes. L’année dernière, Thomas Chevalier a été condamné en première instance. Alors en Israël, Jess avait laissé éclater sa joie sur Facebook ! Mais le type avait fait appel. La cour d’appel de Douai vient de rendre son arrêt. Celui-ci aggrave la condamnation initiale !!! 🙂 Tout heureux, Jess nous l’apprend :

On partage la jubilation de Jess et de tous ceux que ce type a abusés. Mais est-ce véritablement la fin de l’affaire ? Non. Au moins une autre personne a porté plainte et un pourvoi en cassation n’est pas exclu. On est aussi très curieux de connaître les arguments juridiques du condamné. Comment pouvait-il espérer être dans son bon droit ? Il y’a des gens qui ne doutent vraiment de rien ! 🙁