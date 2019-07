Summer of Porn Stars : Quentin Gainz

Star la plus plébiscitée de NexDoorStudios, Quentin Gainz est relativement discret. Quelques interviews accordées il y a deux ans (ici, là et là) aident toutefois à mieux cerner le beau tatoué au corps si magnifiquement dessiné…

BIO FLASH

• Date de naissance 19 février 1994 • Signe astrologique Verseau • Lieu de naissance Dayton, Ohio, USA • Résidence USA • Nationalité Américaine • Cheveux Bruns • Yeux Verts • Taille 1, 78 m • Poids Non communiqué • Sexe 16,5 cm circoncis • Position Versatile • Orientation Bi •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Battle of the Bulge 4 : Bareback Battle, Going Commando 4 : Commando and Conquer, Fraternizing Forces 4 : Bridging His Gap, Battlefield Threesomes 3 à 5, Guerrilla Troops 3 à 5 (ActiveDuty) • The Reunion, Bareback Cheaters, Breed Me, Stranger !, Brothers Without Rubbers, Down South Country Beefcakes, Next Door Casting 5, Quit Bitchin’ and Fuck Me, Dude !, The Bareback Boys, Jock Threesomes, Love That Bareback Action, Next Door Fan Favorites, Raw Just Feels Right, Str8 Bait Hostel, Straight Chexxx, Brothers in Bed, Brothers Like it Raw, Cheater’s Karma, Deep Greeting, Dick Fantasies, Frisky Boyfriends, Get Wild on Me, Meet the Fuck Buddies, Roomie Benefits, Buddies Bustin’, Casual Partners, Cum In, Exposed Company, Let Me Fuck You (NextDoorStudios) •

1) Un conte de fées version porno

Il était une fois… Né dans un coin perdu du Midwest, aux USA, celui qui allait devenir Quentin Gainz était sûr que de belles choses l’attendaient sous le soleil radieux de la Californie. Entre des boulots alimentaires principalement sur des chantiers de construction, il s’adonnait à sa passion pour le fitness qu’il relayait sur les réseaux sociaux. Et l’espoir est devenu réalité !!! Remarqué par un talent scout, il s’est vu proposer d’être mannequin et de s’essayer à un solo porno. Il a dit « oui » à ça et à ce qui s’en suivrait : « Le porno était une chose à laquelle j’avais toujours pensé, alors on n’a pas eu beaucoup à insister pour que je dise « oui ». J’étais prêt pour quelque chose d’amusant et d’aventureux et c’était exactement le genre de chose que l’industrie du X pouvait m’offrir. »

Ses premières scènes porno sortent en 2015 chez ActiveDuty, un studio gay spécialisé « militaires US ». Avec son look de marine et son corps athlétique extrêmement bien dessiné – et tatoué ! -, Gainz y est parfait !

– Photo : ActiveDuty

Sous contrat d’exclusivité, Quentin était principalement passif à ses débuts…

– Photos : ActiveDuty

2) La super star de NextDoorStudios

Dès sa première année comme exclusif d’ActiveDuty, Quentin avait déjà fait quelques scènes chez NextDoorStudios. Le géant du X gay nord-américain avait en effet racheté le label spécialisé « militaires » en 2014 et comptait bien faire appel directement à Quentin. Lors du renouvellement annuel du contrat avec ActiveDuty en octobre 2016, l’exclusivité s’est officiellement étendue à NextDoor. À l’heure actuelle, la porn star est toujours sensée être un modèle NextDoor tournant accessoirement chez ActiveDuty. Sa filmographie est riche en scènes et en acteurs top sexe. Il a notamment eu pour partenaires le vétéran Dean Phoenix dans le blockbuster Straight Chexxx, Dante Cole dans Buddies Bustin’ et le trio de minets Scott Finn, Evan Landers et Ian Oakley dans la partouze Turning On The Gainz.

De passif, il est devenu un hardeur versatile si enthousiaste et expressif qu’il avait été gratifié en mai 2017 du prix du meilleur performeur versatile aux prestigieux Oscars du X gay américain, les Grabbys. Deux mois auparavant, il avait été élu Mr. Next Door 2017 par les fans et abonnés. Sa victoire fut révélée lors du Phoenix Forum, un salon professionnel porno…