Sur la plage ensoleillée, coquillages et beaux minets ce week-end sur Man-X !

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, Man-X rediffuse le meilleur de son programme « spécial minets ».

Samedi 13 juillet à minuit : Hot Young Seamen (HelixStudios)

La baie de San Diego est connue pour accueillir des beaux bateaux de croisière. Pour quelques heures ou quelques jours, de jeunes marins prennent le large pour de nouvelles aventures. San Diego est également célèbre pour servir de point de départ à des croisières sexuelles… Cinq duos.

Le manplus : De belles images, de la sensualité et des grosses bites !

Greco Rai et Max Carter passent la journée sur la plage à admirer leurs corps et à s’embrasser. De retour dans un appartement, ils vont plus loin…

– Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Après un après-midi à flirter sur la plage, Finn Carson et Logan Cross baisent dans une chambre à coucher…

– Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

De retour de leur promenade iodée, Calvin Banks et Noah White s’enivrent de leur corps, la grosse bite de Calvin faisant des merveilles dans le beau cul de Noah !

– Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Calvin Banks est insatiable. Et c’est au tour de Brad Chase de se retrouver au bout de sa grosse queue !

– Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Brad Chase ne se contente pas d’une seule bonne baise, surtout quand il a tout pour lui le si craquant et bien monté Aiden Garcia…

– Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Dimanche 14 juillet à minuit : Russian Spermoboys #3 (FrenchBareback-Comme des Anges)

Olivier Gourrin est réputé pour la fulgurance de ses coups de bite ! Les minets russes vont déguster ! Quatre duos.

Le manplus : Compilation de scènes tournées vers 2007 avec la porn star bisexuelle aux multiples pseudos : Tommy, David, Oliver Strelly, Sasha, Uriy Grosky, Ben Huller, Ben Landon et ici Olivier Gourrin. Comme des Anges nous dit qu’il est français. Il est écrit partout ailleurs qu’il est russe !

Youri Nikolaï est si mignon ! Ce minet russe est chaud comme la braise et à fond dans tout ce qu’il fait, surtout quand il se fait monter par Olivier Gourrin !

– Photos : Russian Spermoboys #3 / FrenchBareback-Comme des Anges

Vassili Pavlovitch est le passif dont rêve tout actif. Notre Olivier Gourrin a beau s’acharner dessus, Vassili encaisse et sourit, avec même ce p’tit sourire insolent qui veut dire : « Quoi ? C’est tout ce que tu sais faire ? »

– Photos : Russian Spermoboys #3 / FrenchBareback-Comme des Anges

Timour Ukhar nous vient du fin fond de la toundra. Quelle spectaculaire trajectoire pour ce jeune Mongol que d’atterrir sous l’œil de cameras internationales, enculé, piné, par Olivier le bourrin !

– Photos : Russian Spermoboys #3 / FrenchBareback-Comme des Anges

Llari Aleksandrov est un garçon qui veut qu’on voit en lui une femme jouant un garçon jouant une femme… Le résultat est infiniment sexuel. Olivier adore !

– Photos : Russian Spermoboys #3 / FrenchBareback-Comme des Anges

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.