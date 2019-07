Le programme de la semaine sur PinkX (15 – 21 juillet)

PinkX rediffuse le meilleur de son programme pendant les vacances d’été ! 🙂 Cette semaine, (re)profitez des Beautiful Boys de CockyBoys, des Noirs TBM de NextDoorEbony… et des démons et merveilles d’Earthbound – Heaven to Hell 2 !

Lundi 15 juillet à minuit : Men Of Montréal #9 (MenOfMontréal)

À la découverte d’un Québec où les fantasmes – qui lui sont liés ! – sont réalité : la chaleur humaine, le multiculturalisme … et les bûcherons ! Cinq duos, dont l’un à pour protagoniste le fondateur de MenOfMontréal, Marko Lebeau.

Le pinkplus : Vive le Québec sexe !!! 🙂 On veut croire que le film reflète la réalité du pays où les mâles sont – dit-on- très ouverts et très bandants !

Gabriel Clark prend une douche en se branlant. Il sort, s’essuie et va dans la chambre rejoindre Pascal Aubrey qui est en train de dormir. Gabriel saura le réveiller en douceur. Puis il le baisera vigoureusement !

Les bûcherons Archer Quan et Christian Power prennent une pause bien méritée. Sous la tente, Christian se masturbe ce qui n’est pas un problème, mais la solution pour Acher. L’Asiatique a en effet une forte envie de bite dans la bouche et dans le cul !

Originaire d’Israël et installé à Montréal depuis deux ans, Lorenzo Star a découvert que le froid légendaire canadien est le meilleur allié pour se faire des « rhums ». On commence pas se rapprocher pour se tenir chaud, on se pompe vite fait bien fait et on investit un chez soi pour s’envoyer en l’air !

Alec Leduc tourne sa quatrième scène pour MenOf Montréal et c’est le boss Marko Lebeau qui l’accompagne à ce divertissement sexuel…

Les beaux et musclés Ivan Lenko et Felix Brazeau donnent vraiment envie de passer ses vacances à Montréal… où d’avoir des amis Québécois !

Mardi 16 juillet à minuit : Beautiful Boys (JakeJaxson-CockyBoys)

Jake Jaxson a sélectionné certains des les plus beaux garçons de CockyBoys pour notre plaisir et le leur ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un film qui porte très bien son nom !

Sean Ford et Troy Acola se désirent et s’ébattent amoureusement…

Le new cumer Andreo Matteo est pris sous l’aile protectrice du sublime Josh Moore…

Autre new cumer, Mateo Vice teste le pouvoir de sa queue sur le CockyBoy Levi Karter

Le petit cul du joli Grayson Lange est dilaté par le pieu de chair du CockyBoy Cory Kane…

Mercredi 17 juillet à minuit : BBC Relief (NextDoorEbony)

BBC pour Big Black Cock, à savoir Grosse Bite Noire ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : River Wilson dans deux scènes ! (Re)lire l’interview du fascinant Canadien ici.

Casey Everett est prêt à sortir ce soir mais il ne sait pas trop quoi porter. Il a demande à Jacen Zhu de venir l’aider…

(slip bleu), deux beaux culs et deux belles bites en mode flipflop !

River Wilson est soulagé par son masseur, Beau Reed…

Trent King et River Wilson commencent à se pomper sur une terrasse quand Beau Reed vient les rejoindre. Les trois entrent alors dans la maison, dans une chambre rouge SM. Beau va s’en prendre plein le cul !!!

Jeudi 18 juillet à minuit : Creamy Cum-Holes (UKNakedMen)

Des daddies s’offrent à de jeunes mecs et vice versa ! Quatre duos.

Le pinkplus : De beaux Espagnols et Européens de l’Est pour une production britannique hyper bandante !

John Decker baise Dom Ully !

Antonio Miracle se fait mettre dans la cuisine par Yah-Jil !

Gerasim Spartak saute Ryan Cage !

Dans un sex-club, Yago Sinner se soumet à la queue de Rafa Marco !

Vendredi 19 juillet à minuit : Blindfolded (Hot House)

Des mecs aiment être les yeux bandés pendant la baise ! Le fantasme les rend ivres de jouissance… Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un thème qui donne furieusement envie d’avoir les yeux bandés pour se donner à des queutards qui resteront à jamais des inconnus ! Maintenant, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir les admirer, surtout s’ils sont aussi canon que les hardeurs du film !

Les yeux bandés, le cul offert, Skyy Knox attend la saillie. Voraces, Austin Wolf et Logan Moore vont se le partager sans pitié !

Juste vêtu d’un bandana sur les yeux et d’un slip, Gabe Steele attend à quatre pattes qu’un mâle l’entreprennent sans ménagement. C’est Jacob Taylor qui s’y colle…

Colton Grey est sur un sling, les yeux bandés, offert à la langue et à la bite d’Austin Wolf…

Si Skyy Knox apprécie d’être dominé, il adore changer de rôle et soumettre Johnny V…

Samedi 20 juillet à minuit : Earthbound – Heaven to Hell 2 (Falcon Studios)

Implacable, le Maître des Enfers (Dean Monroe) oblige ses Dark Angels sans âme à faire ce qu’il leur demande. L’un d’eux, Rogue (Skyy Knox), refuse d’accepter ce destin et s’échappe pour le monde d’en haut, le rendant presque humain. À son grand désarroi, il trouve la Terre aussi sombre et impitoyable que les enfers qu’il a abandonnés. Mais l’espoir revient dans les endroits les plus improbables, comme une discothèque souterraine où s’exhibe le gogo Lucky (Brent Corrigan). Cependant, le Maître des Enfers a lancé ses Dark Angels dans le but de récupérer Rogue…

Le pinkplus : Un thriller fantastico-porno signé Chi Chi Larue, 12 ans après le premier opus où il y avait déjà dans le rôle du Maître des Enfers Dean Monroe. Un autre acteur était aussi présent, l’ex- super porn star Brad Patton qui fait ici une figuration non X. Quant à Blake Riley, ex-exclusif de Rascal Video/RandyBlue qui n’avait plus tourné depuis 2010/2011, il revient au porno juste pour le film.

Outre le casting qui s’honore d’autres mâles hyper sexe, le soin apporté aux décors, aux costumes et aux effets spéciaux en font le film à ne pas manquer !

Le tout mignon Snitch (Trelino) est soumis à un interrogatoire intrusif de Lord (Andrew Stark), un caïd borgne à la queue surdimensionnée…

Le Maître des Enfers (Dean Monroe) ordonne d’être gang-bangué par ses Dark Angels Sean Zevran, Arad WinWin et Gabriel Alonzo…

Lord (Andrew Stark) jouit de dominer de sa queue massue les petits gabarits. C’est cette-fois Alleycat (Armond Rizzo) qui déguste à donf !

Homme de mains de Lord, Henchman (JJ Knight) tombe sur un mystérieux et irrésistible motard (Blake Riley)…

Missionné sur Terre pour récupérer le démon défroqué Rogue, le Dark Angel Andre Donovan rentre dans le corps et l’esprit de Bafly (Johnny V.)…

Auprès de Lucky (Brent Corrigan), Rogue (Skyy Knox) a trouvé l’amour, la seule force capable de rompre ses liens avec les Enfers…

Dimanche 21 juillet à minuit : À chacun son plan Q (GayFrenchKiss)

À chacun son plan cul, à chacun ses préférences mais l’important, c’est de trouver l’actif, le passif ou le versatile !

Le pinkplus : Des baises rondement menées ! Rex Helix est un actif particulièrement sensuel !!!

Jeremy rend visite à un pote, Rex Helix, qui sort juste de la douche. Son but : se faire sauter !

Dans un appart, Lucas est sur son portable, à poil, en se touchant la queue. Arrive Logan Aballo qui lui demande s’il cherche un plan Q pour lui ou pour eux deux.

Francisco est pris en sandwich par Thomas et Ethan !

