Arad Winwin, nouvel exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword

Et un top canon de plus dans l’escarcelle de Falcon Studios Group/NakedSword ! Réfugié politique Iranien sur le sol états-unien, Arad Winwin avait débuté dans le porno en 2014 chez NextDoorStudios, devenant l’un de leurs exclusifs les plus marquants jusqu’à son départ en 2016. Il a ensuite travaillé avec d’autres grands labels nord-américains comme CockyBoys et déjà Falcon Studios Group/NakedSword. Depuis ce 12 juillet il est officiellement leur exclusif et il en est très heureux :

« Falcon Studios est la société la plus importante et la plus professionnelle de tous les temps dans ce milieu, et je suis honoré de faire partie de ce studio exceptionnel. J’estime que c’est le bon endroit pour moi et je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité. Je tiens à remercier tous les membres de Falcon et tous mes fans pour leur soutien.«

Rappelons que sa beauté en a aussi fait l’un des modèles phares d’Andrew Christian. Le voici dans l’une des nombreuses vidéos fun & sexy de la marque de sous-vêtements…