Summer of Porn Stars : Doryann Marguet

Si le X français nous avait déjà offert des porn stars masculines ouvertement bisexuelles œuvrant aussi bien dans le gay que l’hétéro – comme Piotr Stanislas et Titof -, Doryann Marguet s’avère d’une versatilité à toute épreuve. Actif ou passif, tendre ou agressif, SM ou classique… Il peut tout incarner ! Il excelle par ailleurs autant dans les gonzos que dans les pornos scénarisés. Et l’on ne peut s’empêcher de penser qu’avec sa belle gueule d’acteur de cinéma et son jeu d’acteur il pourrait légitimement se retrouver à l’affiche de séries TV ou de films grand public…

Doryann Marguet

BIO FLASH

• Année de naissance 1982 • Signe astrologique Sagittaire • Lieu de naissance Rouen, Normandie, France • Résidence Île de France, France • Nationalité Française • Cheveux Bruns • Yeux Verts • Taille 1, 78 m • Poids 72 kg • Sexe 18 cm non-circoncis • Position Versatile • Orientation Bi •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Le plaisir prime le lieu, Sexe vs Tendresse, En quête de plaisirs, Les voies de la Jouissance, En prise avec les fantasmes, Chronique d’un baiseur à Paris, Chantier Libre (GayFrenchKiss) • À deux dans mon cul, J’aime la queue, Jeunes mecs intimes, Baise au fond du bus, Prends-moi en stop, Mate-moi ça me plaît, Je veux ta bite et je l’aurai, Lieux de baise, Bi, tous les trous sont gagnants, Déboîtes-moi au fond de la boîte (HPG) • L’orgasme suprême gay (Optimale) • Sexe en sous-sol, Plans baise au sauna, Passifs pour gros calibres, Un porno presque parfait (CrunchBoy) • Plaisir Charnel, Derrière la porte (Menoboy) • Kiffeurs Underground 2 (Sketboy) • Agents X, Fighters 1 & 2, Blood Brothers, Dark, Mafioso 1 & 2, Tantrik : Masseurs à domicile, Fucker Society, Aqua Twinks, Le goût salé de tes lèvres sucrées, Anus Demonius (RidleyDovarez) • HotHell – Porn Horror Movie, Jeunes étudiants délurés – saison 1, Sea Sex and Sun, US Road Dick, Naked Twink Contest (FrenchTwinks) • Tutos pour se taper un hétéro (MackStudio) • Un RDV coquin + Mère Noël (UniversDolls) • Baseball et boules à baiser (DiableX) • SexoPink 1 à 4 (PinkX) • Le Garcon Scandaleux (Cockyboys/PinkX) •

1) Ses débuts dans le X gay amateur.

Le beau barbu au torse poilu qu’on connaît depuis plusieurs années affichait un look de minet à ses débuts chez GayFrenchKiss. C’était en 2010/2011. Il avait alors 27/28 ans…

Reconnaissant envers ceux qui lui ont mis le pied à l’étrier, Doryann n’oublie pas : « Je dois beaucoup à Stellio de GayFrenchKiss car c’est lui qui m’a fait commencer dans le porno. Et juste après PinkTV m’a fait rencontrer HPG pour qui j’ai tourné dans son premier film à grand budget… C’est grâce à Pink et HPG que j’ai vraiment commencé ma carrière.«

2) Star hyperawardisée des PinkX Gay Video Awards !

Non content de figurer au casting des meilleurs films français aux PinkX Gay Video Awards 2016, 2017 et 2018 , à savoir toutes des réalisations de Ridley Dovarez : Agents X…

Fucker Society…

Le goût salé de tes lèvres sucrées…

… Doryann est aussi l’une des têtes d’affiche des meilleurs films amateur en 2016 et 2018, à savoir deux productions HPG : À deux dans mon cul…

…et Hey Taxi prends-moi.

Et surtout, il a été primé meilleur acteur en 2017 pour son rôle dans Plaisir Charnel de Menoboy et meilleur actif en 2018 pour ses scènes dans Jeunes étudiants délurés de FrenchTwinks.

– photo : Doryann Marguet

3) Le professeur de la série SexoPink

Fort de sa popularité et de son sex-appeal; Doryann s’est tout naturellement imposé pour être le beau mâle de notre série docu-sexe sur les fantasmes et les pratiques sexuelles. Quatre numéros sont en ligne sur Pinkflix. Le lavement, les Godes/Buttplugs, les cockrings/cock-straps et le ballstretcher sont les thèmes successivement abordés. Et notre professeur donne de sa personne… 🙂

4) Une relation très privilégiée avec le FrenchTwink Paul Delay

Doryann Marguet et Le FrenchTwink Paul Delay ont tourné plus d’une fois ensemble. Doryann le baisent notamment dans Jeunes étudiants délurés, Sea Sex and Sun et HotHell – Porn Horror Movie.

– Photos : FrenchTwinks

Ils ont aussi formé au moins par deux fois un duo hot lors de live-shows.

Et ceux qui les ont vus lors de soirées gays ont également pu être témoins de leur complicité. La rumeur allant bon train, nous avons posé LA question à Paul lors d’une récente interview ! 🙂 Le FrenchTwink nous a confirmé la nature très privilégiée de leur relation : « Doryann et moi, nous sommes les Bonnie & Clyde du porno ! Nous sommes également de réels sex-friends et nous nous voyons régulièrement depuis maintenant trois ans… Je l’adore ! » Woah !!! C’est d’ailleurs Doryann qui lui avait conseillé en 2016 de postuler chez FrenchTwinks.

5) Face à l’homo/biphobie.

La filmographie mentionnée plus haut est très partielle. La liste de ses pornos hétéros est impressionnantes. Bien plus de 100 !!! Qu’il soit aussi une star du X gay ne plaît malheureusement pas à tout le monde dans le milieu hétéro. Lors d’une interview accordée à LaVoixDuX, il révèle que des actrices refusent de tourner avec lui : « Certaines disent que je suis plus susceptible d’avoir des IST et d’en transmettre. L’autre argument qui m’est sorti, c’est que ça les dégoûte de me voir dans des films gays et ensuite de tourner ensemble. De même, elles ne veulent pas apparaître sur mon Twitter, pour ne pas associer leur image avec la mienne. » sic

Molly Saint Rose et Kelly Doll’s, qui sont avec Doryann et Mathieu Ferhati au casting d’Un RDV coquin + Mère Noël, n’ont absolument pas ces a priori et ne sont qu’éloges ! 🙂

– Photos : Un RDV coquin + Mère Noël / UniversDolls

6) Les prémices d’une carrière internationale

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la porn star française la plus prolifique, celle qui enchaîne les scènes dans le gay, l’hétéro et le bi, ne tourne qu’en France. Dans le X gay on n’a trouvé aucun de ses films réalisés à l’étranger. En prémices toutefois à une potentielle carrière internationale, il y a Le Garçon Scandaleux. Avec Paul Delay et Chris Loan, il est l’un des trois Français a avoir partagé la vedette avec les exclusifs de CokyBoys, l’un des studios américains les plus réputés et awardisés. Tournée certes à Paris, cette coproduction CockyBoys/PinkX – qu’on peut apprécier en illimité sur Pinkflix – a offert aux intéressés une exposition mondiale incroyable. La scène de Doryann avec Carter Dane a fait couler beaucoup d’encre et de sperme ! 🙂

– Photos : CockyBoys/PinkX

Modèle de tout premier choix – mais occasionnel – de FrenchTwinks, il était aux USA avec le réalisateur/producteur Antoine Lebel et les FrenchTwinks Paul Delay, Chris Loan et Enzo Lemercier. Ils ont assisté à différents Oscars américains du X, FrenchTwinks décrochant d’ailleurs le prix du meilleur site européen aux 19e Cybersocket Web Awards. L’occasion était trop belle pour ne pas tourner là-bas avec des hardeurs américains. Cela a donné US Road Dick dont voici la bande-annonce soft…

… puis Naked Twink Contest.

Retrouvez Doryann Marguet PinkX tant le hardeur est présent dans notre programmation ! 🙂