Le programme de la semaine sur PinkX (22 – 28 juillet)

Pendant les vacances d’été, voyez et revoyez le meilleur de PinkX. Cette semaine, les couples virils sont open chez TitanMen, les athlètes de l’antiquité gréco-romaine renaissent grâce à Raging Stallion… et trouver un logement abordable se paie en nature chez NextDoorStudios !

Lundi 22 juillet à minuit : Swap (TitanMen)

Aimez-vous partager votre mec ? Chez TitanMen, les couples sont open ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un entre-soi de belles bêtes velues et musclée !

À peine arrivé dans la chambre d’amis qu’Adam Ramzi – qui est en couple avec Steve Roman – demande à son hôte Matthew Bosch – qui est en couple avec Liam Knox- s’il veut bien lui montrer sa bite. Il veut vérifier qu’elle est bien non-circoncise et grosse comme on le prétend…

Après une série d’exercices de muscu, Steve Roman et Liam Knox prennent une douche – des plus hot – qui finit au pieu !

Et pendant que Hunter Marx se fait prendre par la très grosse bite de Tex Davidson…

… Luke Adams, le chéri de Hunter, drague le mari de Tex, Adam Thicke, et obtient tout ce qu’il recherche dans un plan cul !

Mardi 23 juillet à minuit : Erectus (Raging Stallion Studios)

Remontons le temps et transportons nous à une époque où les hommes étaient des héros et des demi-dieux. L’âge d’or des champions, quand la magie et les mythes rythmaient les vies et que le sexe entre hommes n’était pas péché ! Deux trios et deux duos dont l’un se limite à l’anulingus et la fellation.

Le pinkplus : Une antiquité fantasmatique portée par des mâles hyper sexe. Teddy Torres est bluffant de passivité exigeante et agressive !!!

Les lutteurs Teddy Torres et Jaxton Wheeler finissent leur combat à mains nues par des assauts sexuels. Très en demande, Teddy se fait royalement trouer par Jaxton !!!

Ace Era n’a rien raté des ébats excitants de Teddy et Jaxton. Il est déterminé à avoir sa part de baise. Quand il surprend Teddy avec le TTBM Tex Davidson, il se joint à eux et offre son cul à la bite énorme de Tex !

Ian Green se fait bouffer le cul par l’impérial Bulrog. Ce dernier lui loge sa bite piercée dans la gorge puis lui inonde le visage de foutre.

L’entraînement est très chaud entre Jaxton Wheeler, Bruno Bernal et Ian Green. La sur-virilité de Jaxton s’emballe face à ces deux mâles avides de pénétrations brutales !!!

Mercredi 24 juillet à minuit : Avoue, t’aimes ça ! (HPG)

Les tournages ne se passent pas toujours comme prévus. Mais l’essentiel, c’est le résultat : une bonne baise hard 100% vraie. Un trio et un duo.

Le pinkplus : Vraiment bien. Les modèles se lâchent complètement. Dommage qu’il n’y ait que deux scènes. À noter que le beau musclor tatoué Esteban Mounty est le mec de la plantureuse MTF Estelle Mounty.

Roman Tik est devant la caméra de HPG. Les deux acteurs qui devaient venir leur ont posé un lapin. Heureusement Dylan et Jake Spider sont dispos…

Roman Tik et Esteban Mounty s’apprécient beaucoup…

Jeudi 25 juillet à minuit : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Les salles de sport augmentent le taux de testostérone et quand nos mecs sont foutus comme des dieux et montés comme le Minotaure, ça vous donne des baises olympiennes !

Le pinkplus : Des mecs top canon dans une salle de sport fantasmatique.

La séance de gym entre Micah Brandt et Alex Mecum vire rapidement à une partie de jambes en l’air…

Quand Sean Zevran se fout à poil, Skyy Knox ne peut qu’être captivé…

Jeremy Spreadums, Johnny V. et Austin Wolf s’entraînent au monté à la corde. Mais les trois mecs sont très vite excités par les muscles qui se gonflent et les culs qui se galbent…

Prof de boxe, Dakota Rivers met KO le cul de Josh Conners !

Le masseur Rex Cameron est très pro. Mais quand il s’occupe d’Arad Winwin qui a un corps de ouf, il ne résiste pas à la tentation. D’autant que l’Iranien apprécie ses finitions…

Vendredi 26 juillet à minuit : Route 69 (Falcon Studios)

Amis de fac, Fane Roberts et Dustin Holloway profitent de leurs vacances pour traverser la légendaire Route 66 en Californie. Alors qu’ils sont dans le désert au volant de leur rutilante Mustang décapotable, l’étrange s’immisce dans la réalité : la radio subit des interférences, de la musique porno gay des années 70 se met à jouer et la route 66 devient la «Route 69», nos deux amis devenant les héros de scénarios X gay vintage. Sept duos dont deux qui consistent en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Hommage vibrant aux premiers pornos gays US. Fane Roberts est hautement désirable !

À cause de la fumée épaisse qui sort du capot avant, Fane Roberts et Dustin Holloway s’arrêtent chercher de l’aide chez un garagiste. Mais les employés Nate Stetson et Johnny V. semblent plus soucieux de satisfaire leurs pulsions que de réparer la décapotable…

La nuit est tombée et les deux amis prennent une chambre pour deux dans un hôtel miteux. Après sa douche, Fane se plaint à JJ Knight, le directeur de l’établissement, sur l’eau chaude. JJ sort son énorme bite et montre à Fane les avantages de l’hôtel !!!

De retour sur la route, les deux amis s’arrêtent pour que Dustin puisse pisser dans des toilettes publiques. Là, Dustin remarque une grosse bite noire qui traverse un glory-hole. Son heureux propriétaire est Derek Maxum…

Une halte dans un restaurant. Ryan Rose, un serveur des plus maladroits, éclabousse au soda Fane…

Manquant d’essence pour continuer la route, Fane prend un bidon et fait du stop. Alex Mecum s’arrête au niveau de Fane et lui vient en aide. En contrepartie Fane le pompe au bord de la route…

Cependant, Dustin s’ennuie à attendre le retour de Fane. Alors il sort de la Mustang, se met à se branler et tel un mirage pornographique, Skyy Knox sort du désert et donne plus qu’un coup de main à Dustin…

Réunis, Dustin et Fane se prennent une chambre dans un motel et se découvrent des affinités qui dépassent leur seule amitié…

Samedi 27 juillet à minuit : Toutes les occasions sont bonnes (GayFrenchKiss)

Parfois on pense être tranquille pour un plaisir solitaire, quand on est pris sur le fait : ça peut devenir super excitant ! Une autre fois, on loue une chambre dans une grande coloc et on est très agréablement surpris par la personne qui vous accueille à poil. Enfin, un casting qui part gaiement en live sex !!!

Le pinkplus : La plus grosse progression d’un studio en qualité d’image, jeux d’acteurs et scénarios fantasmatiques. Une nomination aux prochains PinkX Gay Video Awards est une É.V.I.D.E.N.C.E.

Logan Aballo se touche tranquille dans un local quand Jimmy M le surprend et lui propose direct son cul !

Lois Novitch est casteur. Il reçoit Ethan, lui demande de se déshabiller et tout part en vrille, pour le meilleur de la baise !

Sébastien arrive dans un appart où il a loué une chambre. Il est accueilli par Logan qui est à poil car il fait chaud…

Justin XXL est au lit avec un portable. Il appelle Jimmy Fun qu’il baise pour ensuite faire venir Hassan, qui est cagoulé, pour un plan à trois…

Dimanche 28 juillet à minuit : Raw Deposit (NextDoorRaw-NextDoorStudios)

Trouver un logement, louer et vendre son appartement donne lieu à des ébats inoubliables ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des mecs très excitants dans un porno scénarisé – sans être bavard – qui s’approche d’un cinéma traditionnel. À noter la présence convaincante et convaincue de Markie More qui vient de quitter le porno en crachant dans la soupe !

Mark Long vient visiter une piaule mais la caution que demande Damien Kyle est exorbitante. Damien est toutefois très attiré par la virilité de Mark et il lui propose une caution en nature. Marché conclu !!!

Markie More a réservé une location au bord de la mer sans savoir que le fils de l’agent de location, Grayson Lange, traquerait chacun de ses mouvements. Quand il le découvrira, il le lui fera payer cher, sa bite vigoureuse dans son jeune cul de minet !

Leo Luckett, beau blond pulpeux, a attendu pendant une heure un acheteur recommandé par son pote Dalton Riley, et personne n’est venu. Suspicieux, il interroge Dalton qui avoue qu’il n’y a jamais eu d’acheteur. Il a juste organisé cette réunion pour être avec Leo car il a très très envie de lui et de son beau cul rond…

Michael Del Ray et son boyfriend Jackson Traynor s’apprête à ouvrir les portes de leur chez eux pour des visitesde potentiels acheteurs. En entrant dans la cuisine, Michael a une petite idée sexe et il convainc Jackson de la réaliser…

