Coup de cœur PinkX « L’étincelle » de Benoît MASOCCO

Cela n’arrive pas souvent, mais quand un film documentaire est exceptionnel, il est de notre devoir de le relayer afin qu’il soit vu et diffusé. Nous avons eu un coup de foudre pour un film dont nous ne sommes pas partenaires et ce film, c’est l’excellent « L’étincelle » de Benoît MASOCCO, qui sort au ciné dans une version longue le mercredi 24 Juillet en exclusivité au MK2 BEAUBOUG et qui retrace l’histoire des luttes LGBT+ , avec entre autre l’intervention rare et précieuse de M Robert Badinter .



« Une histoire de la lutte LGBT des années soixante à nos jours, après que l’étincelle des émeutes de Stonewall a embrasé l’action militante qui, de New York, devait se répandre partout dans le monde.

De San Francisco à Paris en passant par Amsterdam, entre les premières Gay Pride, l’élection d’Harvey Milk, la « dépénalisation » française, l’épidémie du Sida et les premiers mariages homosexuels, ces quelques décennies de lutte s’incarnent au travers de nombreux témoignages d’acteurs et actrices de cette révolution arc-en-ciel.«