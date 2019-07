Summer of Porn Stars : Yoshi Kawasaki 

Alors que le porno gay made in Japan compte de nombreuses productions et porn stars, Yoshi Kawasaki est le seul Japonais à faire carrière en Europe ! Sa première interview en 2015 à SadoSam, une autre accordée en 2017 à WankDay et celle qu’il nous a offerte cette année à l’occasion de sa venue à Paris pour la soirée Crazy Bitch AZN nous en apprennent beaucoup sur son parcours exceptionnel et ses fantasmes hard dignes d’un personnage créé par le mangaka Gengoro Tagame…

Yoshi Kawasaki

BIO FLASH

• Date de naissance 6 janvier 1991 • Signe astrologique Capricorne • Lieu de naissance Japon • Résidence Suisse • Nationalité Japonaise • Cheveux Noirs • Yeux Marron • Taille 1, 77 m • Poids 76 kg • Sexe 17 cm non-circoncis • Position Passif • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Boss II, Hard Gear : Tied & Bound, Locker Jocks 5, Pumped (UKHotJocks) • Lick It Lads, Cock In Jocks (BlakeMason) • Morning Glory At Sperm Camp (Spritzz) • Sling Addiction (BoyNapped) • Hector and Yoshi : Interracial-Action, Goran and Yoshi : East and West, Carlos Leão and Yoshi Kawasaki : Massage Raw Therapy (FuckerMate) • Never Alone (LucioSaints) • To Them We Are Freaks (AxelAbysse) • Mondial 2, Slave Made In Japan (BravoFucker) • Jeune Asiat Yoshi baisé au jus par un Latino Juan Florian (ChrunchBoy) • Yoshi In Paris (Ivan Sobris) • AJ’s Destruction, Yah-Jil’s Bitch Boy (MyDirtiestFantasy/Staxus) •

1) La nuit où tout est devenu clair…

Timide, élevé par une famille traditionnelle, le jeune Japonais qui allait devenir Yoshi Kawasaki était toutefois empli de fantasmes sexuels depuis longtemps grâce à sa consommation assidue de magazines gays, de mangas hentai et de films porno. Mais c’est très loin de sa terre natale, alors qu’il était étudiant à Londres, que ses fantasmes de soumission sont devenus réalité. C’était en 2014, il avait 22/23 ans. Il s’en rappelle très bien :

« Quand je suis arrivé à Londres, j’ai rencontré Blkbastille via Grindr et une nuit je suis allé chez lui. Mon cœur battait fort alors que j’ouvrais la porte simplement vêtu de mes bottes et d’un harnais. Sa bite était dure comme le béton et dès que je suis entré il m’a mis de force à genoux pour que je lui suce sa queue piercée. Il m’a mis un vêtement en cuir, puis nous sommes allés à un sex-club dans le sud de Londres. Il m’a menotté à un sling et après m’avoir baisé brutalement, il m’a laissé sur place. Et j’ignore la quantité de bites que je me suis pris toute cette nuit. Ça a été mon premier pas dans vice. Qu’on ne se méprenne pas. J’aime le sexe classique. J’aime les câlins et les bisous. Mais être utilisé comme un objet m’excite bien plus ! » Woaw !!!!

La relation entre Blkbastille et Yoshi ne s’est pas arrêtée à cette nuit initiatique. Les multiples photos du couple sur leur compte Twitter laisse à penser qu’il s’agissait bien plus que d’une amitié.

– Photos : Twitter

Une histoire d’amour digne du mythe de Pygmalion ? Quand porn star affirmait avoir un boyfriend anglais lors d’une interview de présentation chez UKHotJocks, parlaitt-il du beau Black ? Sans doute. Mais cela appartient au passé. Yoshi nous a en effet avoué être actuellement « désespérément célibataire ».

2) Du fetish à UKHotJocks

Sa proximité avec Blkbastille – qui est une figure connue de la scène fetish londonienne – en a fait un modèle de tout premier choix de cette scène.

– Photos : Twitter



Tout naturellement Yoshi a glissé vers le porno gay. Il a commencé a s’exhiber en solo sur des Tubes, puis il a fait ses débuts véritablement X en 2014 chez UKHotJocks. Un temps exclusif du label britannique, il a notamment eu pour partenaire Kayden Gray dans Pumped, Daniel James dans Hard Gear : Tied & Bound et JP Dubois dans Boss II.

– Photos : UKHotJocks

3) L’unique star japonaise du X gay européen !

S’il n’est pas le seul hardeur gay japonais a avoir tourné en Europe – on pense tout particulièrement à Koichi Imaizumi et Lyota Majima de l’excellent Berlin Drifters scénarisé par Gengoroh Tagame et en illimité sur Pinkflix -, Yoshi est le seul à mener sur le long terme une carrière X européenne. En plus de UKHotJocks, il a travaillé pour d’autres labels anglais (BlakeMason, BoyNapped), mais aussi pour les Espagnols de FuckerMate avec le caribéen Hector Agusti et le tatoué Goran…

– Photos – FuckerMate

… ainsi qu’avec le Vénézuélien Lucio Saints pour son propre studio.

– Photo : LucioSaints

En France, il s’est notamment fait baiser par Guillaume Wayne – qu’il trouve formidable – dans Mondial 2 puis Slave Made In Japan…, deux productions BravoFucker…

– Photos : BravoFucker

… Et Alexis Tivoli dans une scène SM réalisée par Ivan Sobris

– Photos : Ivan Sobris

4) À quand une carrière X au Japon ?

En fait, il a déjà tourné au Japon. C’était avec le Français Axel Abysse dans la scène de fist amateur To Them We Are Freaks.

– Photos : AxelAbysse

Mais il n’a encore jamais travaillé pour des boites de prod japonaises. Pourquoi ? « Ce n’est pas parce qu’ils sont japonais ou pour d’éventuelles préférences. La raison principale pour laquelle j’ai commencé à faire du porno hors du Japon c’est que je ne voulais surtout pas que ma famille découvre mon travail sexuel. Par chance ils ne parlent pas l’anglais et j’y ai vu un échappatoire. Mais il y des chances que dans le futur je leur dise comment je gagne ma vie, alors il se pourrait bien qu’on me verra travailler avec des studios japonais 😉 »

5) Un parcours admirable !

De son parcours exceptionnel, Axel Abyss tient ses propos : « Yoshi est japonais. Le japon est une société très stricte, dont les codes sociaux sont plus nombreux que dans toute autre contrée. Je suppose qu’il a pris la fuite pour être lui-même. Un exemple : les tatouages ont une très mauvaises connotations au Japon et sont interdits de nombreux bains publics, piscines et salles de sport. Être japonais au Japon induit aussi que votre vie se concentre sur votre travail et que vous vous adaptez aux besoins de l’entreprise qui vous a recruté. Yoshida est un porc, non un esclave. Il est libre et sait ce qu’il veut, il est très courageux. Je comprends qu’il veuille vivre en Europe. »