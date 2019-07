Les excursions et longs voyages n’ont qu’un but chez Pinkflix : le sexe !

Wasserratten – Film allemand de Christian Slaughter produit par Wurstfilm (2008)

On oublie le mal de mer et on gicle ! Une excursion sur les voies navigables de Berlin entre potes est prétexte à de bonnes baises. Et l’irruption d’un cambrioleur donne l’opportunité d’une autre partie de jambes en l’air !

– Photos : Wasserratten / Wurstfilm

Berlin ne se limite donc pas à ses sous-terrains et friches industrielles transformés en baisodromes 🙂 Un excellent porno avec certains grands noms du X gay européen de l’époque, dont le Français Brice Farmer ! 🙂 🙂

En illimité sur Pinkflix depuis le mercredi 24 juillet

Macadam – Film français de Jean-Daniel Cadinot (1998) produit par French Art

En voyage touristique en France, le Russe Youri Sakarine rencontre des mecs particulièrement bien membrés – bidasses, squatters, ouvriers, flics, vacanciers étrangers – et les consomme dans des endroits insolites : une usine désaffectée, des aires de repos et des routes de campagne.

– Photos : Macadam / French Art-Cadinot

Tourné il y a un plus de 20 ans, Macadam fait souffler un vent de liberté toujours aussi jouissif !!!

En illimité sur Pinkflix depuis le mercredi 24 juillet

