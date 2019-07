Décès de Silas, alias Brad Davis : Il n’avait que 25 ans !

« C’est avec le cœur très lourd que j’apporte cette nouvelle déstabilisante. L’un de mes modèles, Stephen Morgan Jr. (Silas) est décédé le 8 juillet 2019 d’une apparente overdose. Il avait 25 ans… RIP Silas. Ta beauté sera désormais éternelle. » Rob Navarro, du label américain MilitaryClassified est dévasté par la mort du jeune homme. Sa famille et ses fans aussi…

Stephen Morgan Jr. s’était lancé dans le porno en 2013 sous le pseudo d’Eddy avant de devenir à partir de 2015 Brad Davis chez ActiveDuty. Après une pause, il avait fait cette année son comeback sous le nom de silas chez Military Classified.

Porno, drogue, overdose… Tout le monde en parle, on s’en insurge, mais tout continue comme si de rien n’était. On se sent impuissant…