Le programme de la semaine sur PinkX (29 juillet – 4 août)

Voyez et revoyez le meilleur de PinkX pendant les vacances d’été. Cette semaine, les beaux mecs de CockyBoys, les garagistes sexe de Greasers, les flics pervers de TitanMen… et les candidats d’une real TV signée FrenchTwinks.

lundi 29 juillet à minuit : Beautiful Boys (JakeJaxson-CockyBoys)

Jake Jaxson a sélectionné les plus beaux garçons pour notre plaisir et le leur ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un film qui porte très bien son nom !

Sean Ford et Troy Acola se désirent et s’ébattent amoureusement…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Le new cumer Andreo Matteo est pris sous l’aile protectrice du sublime Josh Moore…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Autre new cumer, Mateo Vice teste le pouvoir de sa queue sur le CokyBoy Levi Karter

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Le petit cul du joli Grayson Lange est dilaté par le pieu de chair du CockyBoy Cory Kane…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys





Mardi 30 juillet à minuit : Greasers (NakedSword)

Quand ces mecs ne réparent de vieilles voitures, ils s’occupent des grosses bites des uns et des autres ! Trois duo et un trio.

Le pinkplus : La super porn star Trenton Ducati dans deux scènes et à la réalisation ! Au scénario, au costume et au maquillage, Chi Chi LaRue qui fait souffler un vent de nostalgie.

Morose et en train de boire dans le garage, Kyler Ash est rejoint par Kory Houston qui prend une gorgée du breuvage pour le recracher dans la bouche de Kyler. C’est loin de lui déplaire. Et les jeunes hommes se roulent des pelles, se sucent et se baisent en toute réciprocité. Arrive Trenton Ducati. S’improvise alors un plan à trois…

– Photos : Greasers / NakedSword

Christian Taylor a le look du parfait petit étudiant coincé, avec des lunettes et un nœud papillon. Mais quand JJ Knight lui dévoile sa très grosse bite, le petit coincé se révèle un pro de la pipe. Et son joli petit cul palpite d’impatience d’être embroché…

– Photos : Greasers / NakedSword

Marco Montgomery constate que Trent Ferris n’est pas en forme et qu’il a en plus un œil au beurre noir. Il va commencer par le réconforter de ses baisers et caresses buccales…

– Photos : Greasers / NakedSword

Trenton Ducati trouve le nœud papillon de Christian Taylor dans la poche arrière de JJ Knight. Il décide de se le taper. Mais JJ n’est d’accord que s’il nique aussi Trenton…

– Photos : Greasers / NakedSword

Mercredi 31 juillet à minuit : Big British Dicks (BlakeMason)

Du nord au sud de l’Angleterre, BlakeMason fait le plein de grosses queues ! Cinq duos.

Le pinkplus : Des morceaux de tout premier choix ! « Rule Britannia ! »

Le TBM Luke Desmond lèche, embrasse et pénètre Dylan Thorne !

– Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Zac Starr a le gros calibre qu’il faut pour satisfaire à l’appétit du passif Riley Tess…

– Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Le viril Craig Daniel s’enfonce à fond dans le joli minet Nathan Gear !

– Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Le tatoué Tyler Jenkins à la manière et les centimètres pour faire jouir de la prostate James Dixon…

– Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Luke Desmond n’a qu’à bander à la verticale pour que le poilu Lincoln Gates s’empale sur son chibre !

– Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Jeudi 1er août à minuit : Bad Cop 2 (TitanMen)

Flics, ils portent superbement l’uniforme. Virils, ils exhibent leur musculature d’acier. TBM, ils se pompent et se baisent dans les vestiaires. Quatre duos.

Le pinkplus : Thème d’autant plus excitant que le casting est à la hauteur du fantasme.

Dakota Rivers teste sur le bras de Jeremy Spreadums un taser. La puissance électrique étant au minimum, ça fait juste un peu mal. Dakota se met alors à embrasser Jeremy pour le soulager…

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Les vestiaires sont équipés d’une vidéo surveillance. Mais les flics ont l’habitude d’y baiser en toute connaissance de cause. Cette fois-ci, c’est Tex Davidson et Micah Brandt qui s’exhibent. Le très gros sexe de Tex fait merveille dans le cul super bombé de Micah !

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Autre duo de flics exhibs : Jason Vario et Bruce Beckham…

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Grâce à la vidéo surveillance, Dakota Rivers et Dallas Steele ont bien maté et sont chauds pour se soulager entre eux deux…

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Vendredi 2 août à minuit : À la recherche de la nouvelle pornstar (FrenchTwinks)

Pour recruter ses nouveaux modèles, FrenchTwinks a réuni un jury d’exception avec Chris Loan, Kevin Ventura et Baptiste Garcia. Trois duos.

Pinkplus : L’envers du décor ! Une parodie fun et sexe de la fameuse émission TV. Rappelons que l’un des acteurs, Baptiste Garcia, est malheureusement décédé en mai dernier.

Chris Loan, Kevin Ventura et Baptiste Garcia, trois acteurs expérimentés qui n’ont pas leur langue dans la poche – ni leur bite d’ailleurs -, vont prendre un soin très particulier à tester les deux petits nouveaux Enzo Lemercier et William Lefort.

– Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Apprenti chanteur, le très mignon William Lefort a d’autres talents que va tester le beau, grand et musclé Chris Loan…

– Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Passif insatiable, Baptiste Garcia va être le juré testeur du joli blond Enzo Lemercier…

– Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Kevin Ventura manque à son devoir de juré. Il appelle William Lefort pour qu’il se voit en privé…

– Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Samedi 3 août à minuit : Men Of Montréal #10 (MenOfMontreal)

destination Québec où les beaux mâles francophones et musclés y sont particulièrement présents.

Pinkplus : Le fantasmatique musclor Christian Power dans deux des cinq scènes !

Marko Lebeau prend son bain quand arrive Pascal Aubry qui lui demande s’il peut utiliser la douche…

– Photos : Men Of Montréal #10 (MenOfMontreal)

Christian Power et Mickelo Evans rentrent d’une soirée cotillons…

– Photos : Men Of Montréal #10 (MenOfMontreal)

Alec Leduc à la réputation d’être très viril et très passif à la fois. Ivan Lenko va en faire l’agréable confirmation…

– Photos : Men Of Montréal #10 (MenOfMontreal)

Christian Power aime son corps et ce que sa musculature produit comme effets sur les mecs. Gabriel Clark est fasciné…

– Photos : Men Of Montréal #10 (MenOfMontreal)

L’Asiatique bodybuildé Archer Quan a un prince Albert qui excite tout particulièrement Ben Rose…

– Photos : Men Of Montréal #10 (MenOfMontreal)

Dimanche 4 août à minuit : Hard Wood (CockyBoys)

Les Cocky Boys adorent baiser en pleine nature ! Quatre duos.

Le pinkplus : De bonnes scènes avec une mention spéciale pour les duos Carter Dane / Ashton Summers et Boomer Banks / Allen King. Ce dernier a d’ailleurs été élu meilleur duo aux PinkX Gay Video Awards 2018.

Carter Dane et Ashton Summers se sont rencontrés dans un club. En discutant, ils s’aperçoivent qu’ils ont la même passion pour la danse classique. E ce n’est pas leur seul point commun… Un petit tour dans les bois et nos deux danseurs vont basculer dans une chorégraphie résolument hard !

– Photos : Hard Wood /CockyBoys

Tous les deux hispanophones, Boomer Banks et Allen King se cherchaient depuis un moment et finissent par se retrouver tous les deux pour une baise à la hauteur de leur prédisposition : le power top y va à fond dans le power bottom !

– Photos : Hard Wood /CockyBoys

Portoricain hyper tatoué, Rikk York adore les éclats de rire de Kris Karr ainsi que la cambrure de son cul : une vraie invitation à le sodomiser !

– Photos : Hard Wood /CockyBoys

Adam Ramzi et Tayte Hanson aiment baiser en extérieur. Ça leur donne l’impression d’être en contact direct avec la nature…

– Photos : Hard Wood /CockyBoys

