Summer of Porn Stars : Enzo Rimenez

Un peu plus de 10 ans après ses débuts fracassants dans le porno, Enzo Rimenez continue de tourner, mais pas assez pour ses fans, d’autant que le beau et viril natif du Sud-Ouest est adepte de pauses plus ou moins longues.

Enzo Rimenez

BIO FLASH

• Année de naissance 1984 • Signe astrologique Lion • Lieu de naissance Sud-Ouest, France • Résidence Sud-Ouest, France • Nationalité Française • Cheveux Bruns • Yeux Marron • Taille 1,86 m • Poids 93 kg • Sexe 16,5 cm épais • Position Versatile • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Dérapages, Costume 3 pièces, Flag, En cas d’urgence, P’tite frappe 2, Plans direct, Provocateurs d’orgasmes (Menoboy) • Sexy Spirit, Crunch Stars, À poil les Bleus, Minets à piner, En vacances avec Jordan Fox, Crunch Academy, The French Fuckers, Légendes du X, Les vices de Waikix, Du porno made in France, Enzo Rimenez : Le Retour (CrunchBoy) • Enzo et ses potes, Lascars en force 3 (Citébeur) • Matos de blackoss 5 (UniversBlack) • Pizza Cazzone, Analstahl (Cazzo Film Berlin) • Intuition, Exposed (Titan Men) • Gallic Sex Gods, The French Are Cumming (UKNakedMen) • The Power House (Alphamale Media) • Hit The Roof, Rough Trade, Protect and Serve, Tantric (MenAtPlay) • HomPod (Men) •

1) Par amour pour un garçon

Dés Dérapages, son premier film sorti en 2008 produit par Menoboy, Enzo s’imposa comme un hardeur de tout premier plan. Sa sensualité et son jeu d’acteur donnaient la certitude qu’il ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Et pourtant, il était juste venu accompagné son boyfriend de l’époque, le très joli Angel Tyessen…

– Photos : Dérapages / Menoboy

Le couple qu’il formait avec Angel avait été aussi casté en 2008 dans le porno allemand Pizza Cazzone…

– Photos : Pizza Cazzone / Cazzo Film Berlin

Le succès d’Enzo a toutefois précipité leur séparation : « Je pense que le porno nous a effectivement éloignés. Je rencontrais un succès qui me montait facilement à la tête et lui, il en devenait très jaloux. » Ils n’en demeurent pas moins en contact : « C’est une personne qui compte beaucoup pour moi. »

2) Une histoire d’amitié

Une autre personne qui compte beaucoup, c’est Jess Royan rencontré lors du tournage de Dérapages. Enzo lui a donné un coup de pouce quand il a créé CrunchBoy et aujourd’hui il continue de tourner pour Crunch ou sous sa direction pour EnzoRimenez, label impulsé par Jess il y a un peu plus d’un an. Enzo n’est que louanges sur son pote : « Jess… On va dire à la base que je me qualifie comme une personne entière, vraie et honnête, et j’ai vu en Jess ce même type de personnalité. c’est un mec vrai, sincère, qui sera là pour aider ses amis. C’est un bosseur, j’ai du respect pour ce qu’il fait. Il m’a sorti de la galère plus d’une fois, c’est un gars avec un énorme cœur, du plomb dans la cervelle mais malheureusement aussi, trop gentil avec des personnes qui se servent de lui. Les acteurs Crunch ne sont pas trop dans mes délires, mais on s’en fou, c’est Jess, je le fais pour lui autant que lui le ferais pour moi. »

3) Deux en un !

Les deux photos récentes ci-dessous, l’une de son label EnzoRimenez (à gauche) et l’autre de MenAtPlay (à droite) parlent d’elles mêmes. La belle prestance d’Enzo est simultanément au service du porno amateur et du pro.

Pour CrunchBoy et EnzoRimenez, il semble se moquer éperdument du physique des mecs avec qui il baise ou se fait baiser. C’est comme s’il délivrait le message « républicain » suivant : « Les mecs, on est tous libres et égaux, tous désireux de se donner fraternellement du plaisir, alors pas de complexe, lâchons-nous ! » Ce message est très fantasmatique. Le porno et plus généralement le sexe ne se voient pas réservés à un panthéon de porn stars, de mannequins internationaux et autres VIP de la séduction. Enzo démontre que tout un chacun a ses chances de conclure, même avec un top canon comme lui ! 🙂

– Photos : CrunchBoy et EnzoRimenez

Studio fondé en Angleterre et spécialisé dans la thématique costard-cravate, MenAtPlay est depuis plusieurs années basé en Espagne. De 2015 à aujourd’hui, Enzo y a tourné 13 scènes. Il y incarne un autre idéal, à la fois physique et social : celui du top modèle des magazines de mode et des Uns % de la population qui possèdent autant que les 99% restants ! Ses partenaires sont tous aussi idéalisés et appartiennent au top du X gay mondial. Le fantasme – très puissant – que génère ce type de porno joue chez la plupart des spectateurs sur le plaisir de voir ces hommes inaccessibles baiser, pour eux !

– Photos : MenAtPlay

4) L’aventure TitanMen

France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Enzo a aussi tourné en 2011 aux USA chez TitanMen. Ce fut un événement ! Il suivait les traces de François Sagat et de ces quelques hardeurs français qui tournaient ou avait tourné pour le légendaire studio américain : Fred Faurtin, Ludovic Canot, Vin Costes, Mack Manus, Aymeric DeVille, Philippe Ferro. Ce dernier avait gagné le concours X Star Story organisé en 2010 par Titan et Yagg, en partenariat avec PinkX. Mais Enzo s’était quand même fait remarquer à l’occasion par les pontes de Titan et après avoir pris du muscle, il tourna dans Intuition et Exposed. Un duo et un trio…

– Photos : TitanMen

5) Sa vie rêvée…

Après les deux film de Titans, Enzo avait arrêté le porno pendant près de deux ans, se disant qu’il avait réalisé son rêve et qu’il fallait faire place à la nouveauté. Mais il continue en attente sans doute d’avoir la vie qu’il se souhaite : « Une maison de campagne, deux chiens et chats, peut-être des poules et un potager, mon mec… et surtout avoir un héritier qui ne portera pas le nom de Rimenez, mais le vrai nom de son papa. »