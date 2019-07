Cade Maddox, nouvel exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword

Dirigés par Tim Valenti, Falcon Studios Group et NakedSword comptent depuis le 24 juillet un nouvel exclusif, Cade Maddox. Le bel Américain qui a fêté ses 31 ans le 3 juillet dernier n’est pas un inconnu. Dans le porno depuis 2017, il a été élu l’actif le plus hot aux Grabbys 2019. Exclusivement actif, il a notamment tourné pour CockyBoys dans Tie Me Up ! Dick Me Down ! Dans son communiqué de presse, Falcon en fait une description qui le rend encore plus fantasmatique…

« Originaire de la côte du Mississippi, dans le golfe du Mexique, Maddox est un performeur actif à la musculature extrêmement bien dessinée et à la bite de 23 cm. À chacune de ses scènes il se démarque par ses performances sexuelles puissantes. Avec son sourire radieux, son beau visage, son physique spectaculaire et ses autres atouts à couper le souffle, il séduit et enchante tout le monde.

Maddox arbore un corps athlétique de 1,86 m pour 91 kg, ce qui lui a valu d’être footballeur boursier après avoir terminé ses études secondaires. Quand il ne tourne pas ou ne fait pas de live-shows, il étudie afin de devenir un entraîneur sportif diplômé. Résidant désormais à Los Angeles, Cade consacre son temps libre à se prélasser sur la plage, à naviguer au soleil, à regarder des films et à fréquenter les salles de sport avec ses amis. »

Le jeune homme est aux anges : « C’est un tel honneur de faire maintenant partie de l’un des plus grands et des meilleurs studios du secteur. Je suis reconnaissant à Falcon et à toutes les personnes exceptionnelles qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. »