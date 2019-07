La porn-pop star espagnole Allen King vient juste de dévoiler le clip festif et coloré de son nouveau single Pam Pam. Hum… Il sait vraiment bien s’entourer ! Parmi les VIP présentes, il y a la drag-queen portoricaine Cynthia Lee Fontaine (en feat) et trois autres super porn stars (en caméo) : le Vénézuélien Viktor Rom, le Brésilien Andy Star et l’Espagnol Andrea Suarez…

Et voici le clip, forcément « caliente« … 🙂