Vidéo clip : À la queue leu leu de ses boys, Pablo Bravo met KO Viktor Rom dans « Ring » !

Porn star installée à Paris et fondateur du label BravoFucker, le tatoué Péruvien Pablo Bravo est aussi et surtout un showman accompli. Après son premier single Dark Room dont le clip puisait dans l’imaginaire tribal de sa terre natale amazonienne, il nous revient dans la chanson avec Ring. Un titre encore plus tubesque assorti d’une vidéo qui met en valeur son sex-appeal et son sens du spectacle. Et tout comme Allen King dans le clip estival de son nouveau single Pam Pam, Pablo sait s’entourer de plusieurs autres hardeurs, dont la super porn star Viktor Rom – qu’il met KO – Ridder Rivera et Santi Noguera…

Et sans plus attendre, le clip très homoérotique…