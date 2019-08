Les sportifs ne se dopent qu’au sexe ce week-end sur Man-X

Tout cet été jusqu’à la rentrée de septembre, (re)voyez le meilleur du programme « spécial minets » de Man-X.

Samedi 3 août à minuit : Gym Buddies 2 (SportLadz-Staxus)

Victor Rozas et Johnathan Strake aiment se faire baiser et sucer de belles bites !

Le manplus : L’élasticité anale des passifs force le respect. Mais qui ne s’ouvrirait pas à fond en présence de Seb Priestley ? Il est tellement beau gosse !!!



Victor Rozas fait ses abdos sous le contrôle de Ben Rasgar…

Si Victor Rozas adore les bites, il ne dédaigne pas les culs. Kellan James kiffe grave leur flip-flop !

Le tout mignon, tout frais Johnathan Strake s’offre cuisses grandes ouvertes au top canon Seb Priestley !

Et c’est au tour de Noah Matous de bourrer Jonathan Strake !!!

Dimanche 4 août à minuit : Twinks In Love (Raw-Staxus)

C’est le printemps à Prague et les minets accros au cul deviennent de plus en plus excités ! Trois duos et une partouze.

Le manplus : La jeunesse des minets Alessandro Katz et Titus Snow est rehaussée par des mecs à l’allure plus virils : Benjamin Dunn et Jace Reed.

Alessandro Katz virilement sauté par Benjamin Dunn !

Titus Snow largement ouvert à Jace Reed !

Titus Snow tout offert à Benjamin Dunn !

Partouze entre Jace Reed, Alessandro Katz, Johny Cherry et Chad Johnstone !

