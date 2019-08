Le programme de la semaine sur PinkX (5 – 11 août)

Pendant les vacances d’été, voyez et revoyez le meilleur de PinkX . Avec pour têtes d’affiche de cette semaine, Doryann Marguet, Ryan Rose, Sean Zevran, Kayden Gray et pleins d’autres mecs 100% sexe.

Lundi 5 août à minuit : Aqua Twinks (Ridley Dovarez)

Doryann Marguet, Will Wood et Thiago Monte vont dans un célèbre sauna gay parisien dont l’un des employés, Guillermo Cruz, ne fait pas que laver les douches…

Le pinkplus : L’eau érotise les corps qui plus est filmés et éclairés avec sensualité.

Mardi 6 août à minuit : Sex Pad (Falcon Studios)

Bienvenue dans l’appartement du vice, celui où les mecs se réfugient pour baiser à la chaîne en toute confidentialité.

Le pinkplus : Le cul de ouf de Nicoli Coli. Le minou a en plus un physique qui rappelle les années 1970.

Le minou Nicoli Cole et le daddy Austin Wolf rentrent dans un super appart aux bais vitrées donnant sur le désert pour y baiser. Austin prend Nicoli par tous les sens, pour le plaisir de nos sens !

Dans une chambre avec vue dégagée sur la ville, le sexy Nicoli se cambre pour Ryan Rose…

Dorian Ferro, petit brun sexy légèrement poilu, fait fantasmer grave Ryan Rose…

Colt Rivers et Dorian Ferro : les deux passifs se sucent !

Colt Rivers se fait baiser sur le lit par Tom Faulk !

Mercredi 7 août à minuit : Call Me Lucky (CockyBoys)

Josh Moore est l’étalon dominant de cette bande de mecs hot ! Partage de petits amis ou rencontres fortuites, ces mecs adorent ça !!!

Le pinkplus : Hum… C’est bien du CockyBoys, mais avec des intros plus rapides et des scènes de baise plus longue. C’est bien aussi ! En plus le casting interracial est vraiment top. Mention spéciale au tatoué et versatile new cumer Sean Maygers et à l’absolument délicieux Casey Everett.

Boomer Banks et Sean Maygers en mode sensuel et flip-flop…

Josh Moore, tout en protection et en intensité, avec l’adorable Casey Everett…

Casey Everett admirablement baisé en extérieur par Josh Moore et Casey Everett…

Le très joliment tatoué Vincent O’Really fait plus que sympathiser avec Sean Zevran et sa bonne bite…

Jeudi 8 août à minuit : Man Swaps (ButchDixon)

Ces solides gaillards qui adorent sucer et niquer. Quatre duos.

Le pinkplus : De bien belles bêtes de sexe !

Jonas Jackson accueille chez lui un plan cul, Sebastian Evans. Grand, sportif avec sur la tête une capuche, Sebastian est sexy comme un super-héros. Et quel cul !!!…

Le locataire Hunter Styles apprécie non seulement le confort de son appartement mais aussi la virilité du proprio, Tommy Sparks…

Max Duran et Mikel Dunas, deux daddies bien foutus, en mode flip-flop…

Marcos Dos Santos se fait mettre par Yah Jil…

Vendredi 9 août à de minuit : Gaped (Bulldog)

Des passifs repoussent leurs limites en s’enfilant simultanément une bite et un gode de grande taille ! Quatre duos.

Le pinkplus : De magnifiques vues plongeantes de culs béants d’avoir été dilatés.

Charley Cole jouit à fond des capacités anales exceptionnelles de Korar Darver

Sam Syron double-pénètre Owen Powers à l’aide d’un gode massif et de sa queue épaisse

Logan Moore (avec moustache) expose son cul aux yeux vicelards de Valentino Delta. Un vrai appel à lui dilater la rondelle !!!

Le cul de Korar Darver a cette fois-ci droit à l’attention surdimensionnée de Kayden Gray !

Samedi 10 août à minuit : Imberbe… Prêt à l’emploi ! (FrenchTwinks)

Des minets imberbes se laissent caresser et une fois bien stimulés – et très chauds -, ils sont prêts à l’emploi ! Quatre duos.

Le pinkplus : Qu’il se la joue tendre ou dominateur, Enzo Lemercier est parfait. Son sens de la baise nous rend jaloux de ses partenaire !

Depuis leur rencontre sur un tournage, Enzo Lemercier et Jonathan Garnier ont toujours eu une folle envie de baiser ensemble. C’est aujourd’hui chose faite !

Pour souhaiter la bienvenue au new cumer Bastien Leray, l’adorable Paul Delay lui offre un massage relaxant puis sa bouche et enfin son cul. La grosse bite de Bastien ravit Paul !

Bastien Leray a un problème : sa grosse queue est un vrai aimant à passifs. Or il a vraiment envie d’être sodomisé. Heureusement il rencontre Enzo Lemercier, le minet dominant de FrenchTwinks !

Comme le veut la tradition chez FrenchTwinks; c’est un habitué de la maison qui s’occupe d’initier les petits nouveaux au porno. Enzo Lemercier va bien s’occuper de Louis Meyer qui vient de fêter ses 18 ans. il se souviendra longtemps de cette toute première fois sur un plateau de films porno.

Dimanche 11 août à minuit : Des plans culs (CrunchBoy)

CrunchBoy nous présente de nouveaux visages et nous invite dans l’intimité de plans culs entre amateurs et hardeurs confirmés. Quatre duos.

Le pinkplus : Des saillies déchirantes ! 🙂

