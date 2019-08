Au-delà du fantasme, la réalité tendre et sexe sur Man-X !

(Re)voyez le meilleur du programme « spécial minets » de Man-X tout cet été jusqu’à la rentrée de septembre !

Samedi 10 août à minuit : Twink On Twink (HelixStudios)

Les jeunes gays d’aujourd’hui ne se contentent pas de fantasmer sur de beaux mecs sexe. Affamés de grosses bites et de bons culs, il se draguent et se donnent à fond ! Cinq duos.

Le manplus : Des modèles extrêmement mignons, dont Tyler Hill, élu cul préféré aux GayVN Awards 2018, qui est dans deux scènes.

Logan Cross et Tyler Hill s’amusent chacun leur tour avec un gode avant de passer à de vraies bites…

– Photos : Twink On Twink / HelixStudios

Le tout mignon brun Davey Brooks se fait prendre le joli rouquin Gavin Phillips, étudiant en médecine qui fait ici ces débuts dans le X…

– Photos : Twink On Twink / HelixStudios

Les services clientèles téléphoniques peuvent réserver de très bonne surprise. Elliot Grey fera tout pour satisfaire le client Jesse Montgomery…

– Photos : Twink On Twink / HelixStudios

Brad Chase et Tyler Hill, l’incarnation du twink américain, joli, bien nourri et tendre…

– Photos : Twink On Twink / HelixStudios

Noah White pour la première fois actif. Zach Taylor apprécie !!!

– Photos : Twink On Twink / HelixStudios

Dimanche 11 août à minuit : Fresh Meat (Fratboy/HelixStudios)

Sous sa gueule d’ange, Max Carter est un vrai vicieux toujours prêt à initier les petits nouveaux qui viennent de débarquer sur le campus ! Quatre duos.

Le manplus : Est-ce que l’étudiant type américain, celui qui s’endette lourdement pour se payer ses études, a vraiment la tête à baiser non-stop sur le campus ? On le lui souhaite… 😉

