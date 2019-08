Summer of Porn Stars : Trenton Ducati

Trenton Ducati n’est pas seulement un physique et des performances régulièrement mis à l’honneur de la programmation PinkX. Il est aussi l’incarnation héroïque d’une rédemption que seule permet l’industrie du sexe…

Trenton Ducati

BIO FLASH

• Date de naissance 10 août 1977 • Signe astrologique Lion • Lieu de naissance Houston, Texas, USA • Résidence San Diego, Californie, USA • Nationalité Américaine • Cheveux Brun foncé • Yeux Verts • Taille 1, 85 m • Poids 100 kg • Sexe 20 cm épais • Position Actif/Versatile • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

1) Au début, tout semblait se passer pour lui de façon relativement conventionnelle et heureuse : champion de rodéo au Texas, sa vie se résumait alors à voyager, picoler, chanter de la country et monter des bovins… ainsi que des filles. Lui et ses amis cowboys se concurrençaient effectivement aussi sur le nombre de filles qu’ils baisaient, « qu’elles soient grandes ou petites, laides ou mignonnes. »

Il y avait toutefois deux choses qui le taraudaient : son addiction au speed, drogue qu’il a commencé à prendre dès ses 13 ans, et ses fantasmes homosexuels qu’il refoulait. Un soir de beuverie, il coucha pourtant avec un pote tout aussi ivre que lui. Ils restèrent amis en faisant comme si rien ne s’était passé.

2) À partir de ses 21 ans, en déménageant à Seattle, sa vie devint un cauchemar. S’il avait un temps arrêté les drogues, il replongea plus profondément en tombant amoureux d’un dealer. Chef de chantier le jour, il écumait la nuit les lieux gays toujours drogué : « Quand je suis sorti dans la communauté gay, je pensais que le meth et les drogues étaient un rite de passage… Dans mon esprit immature, c’était comme si je devais passer par là pour faire partie de la communauté. C’était évidemment une excuse. » Sa consommation de drogue ne fut en rien festive et il fit des choses qu’il préfère taire.

3) Un jour qu’il était une énième fois en taule et qu’il n’en pouvait plus de se savoir à nouveau défoncé quand il sortirait, il appela à l’aide. Il fit une lettre adressée à l’administration de Washington qui témoignait de sa volonté de s’en sortir. Il l’a glissa sous la porte en espérant qu’un gardien l’enverrait à qui de droit. Et c’est ce qui se passa. L’administration diligenta un agent qui, après s’être entretenu avec lui, décida de l’envoyer dans un centre de désintoxication. Il y passa un an. « Quand j’ai laissé tomber les drogues, j’ai lu un livre qui avait pour titre « Living Sober ». Il disait que je devais rester actif. Alors j’ai choisi la muscu… Le fitness fut pour moi plus qu’un transfert d’une addiction à une autre. Je ne l’ai pas fait pour perdre du poids ou en gagner. Je l’ai fait parce que c’était vital pour moi de faire quelque chose. »

4) Le destin lui sourit à nouveau quand, devenu entraîneur professionnel, il remplaça dans une salle de sport de Seattle le coach d’un certain Jimmy Durano. Les deux sympathisèrent (furent-ils amants ?), il manifesta son envie de faire également du porno et Jimmy envoya ses photos chez Titan. Bingo : il fut casté dans le film coréalisé par François Sagat : Incubus 1, sorti en 2011. Son partenaire ? Jimmy Durano.

Sa carrière porno ne pouvait pas mieux commencer. Et il retourna d’ailleurs avec Jimmy dans Easy Summer chez Hot House.

5) Très apprécié dans l’industrie du sexe pour son physique, sa versatilité, son professionnalisme et sa chaleur humaine, Trenton Ducati a gagné de nombreux awards :

• Performeur gay de l’année aux XBIZ Awards 2013

• Meilleure porn star escort et plus beau corps aux feus Hookies

• Performeur de l’année (ex-aequo avec Jimmy Durano) et meilleur acteur versatile aux Grabby Awards 2013

• Performeur de l’année aux Grabby Awards 2014 (ex-aequo avec Boomer Banks)

• Perfomeur de l’année au Grabby Awards 2015 (ex-aequo avec Ryan Rose)

• Prix d’excellence aux Cybersocket Awards 2016

6) Ce succès s’accompagne de son désir constant d’aider les autres. Il n’a pas oublié celui qu’il était quand il se sentait obligé de se droguer et il a créé la fondation #KillMeth. Présidée par sa mère, elle vise la communauté gay en informant sur les dangers du meth et en soutenant ceux qui cherchent à se sortir de leur addiction. La fondation est alimentée par des dons, la recette de soirées, la vente de T-shirts… et 20% du prix du FleshJack moulé sur la bite de la star.



Avec Next Steps, qui a été lancé cette année il vise spécifiquement les porn stars gays. Il s’agira non seulement de s’attaquer aux problèmes de santé mentale qu’elles peuvent endurer- ce qui inclut les addictions aux drogues – mais aussi de leur offrir une formation dans la production multimédia. Les décès par overdose en juin 2018 de Tyler White et de l’exclusif de Falcon Studios Dave Slick ont été le moteur de son nouvel engagement…

7) Fort de son intégrité et de ses contacts dans le milieu, il s’est associé avec Michael Owens pour monter fin 2013 l’agence Ducati Models. Il représente aujourd’hui des mannequins, des gogos et une multitude de porn stars. Il est aussi producteur porno depuis 2015 au sein de son label Ducati Studios qui comprend DucatiPorn, Gentlemen’s Closet (qui met en valeur les hommes en bas nylon) et NastyDaddy (qui joue sur l’intergénérationnel).

8) Sa riche carrière lui a aussi permis de trouver l’amour auprès deux porn stars :

L’Australien aux lèvres pulpeuses Tate Ryder, avec lequel il a notamment tourné dans Hot House Backroom Exclusive Videos #29 (Hot House), Deep Inside #1 (Falcon Studios) et The Silence Of The Cams (DominicFord)…

Puis, Blue Bailey avec lequel il a notamment tourné chez GayRoom.

Mais c’est avec le mannequin et gogo David Rest qu’il s’est marié le 26 février 2014.