Le programme de la semaine sur PinkX (12 – 18 août)

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre. Cette semaine, un festival de queues massues, avec entre autres Boomer Banks, Cory Kane, Kayden Gray et Andrew Stark !

Lundi 12 août à minuit : Take It To The Bank (Jake Jaxson – CockyBoys)

Boomer, Calvin et Beaux portent le même nom de Banks et nous montrent leurs autres points communs : leur côté passionné et leurs grosses queues ! Quatre duos.

Pinkplus : De par leur physique, leur sensualité et leur savoir-faire, tous les acteurs sont vraiment top !

Boomer Banks et Calvin Banks en mode autoreverse !

Calvin Banks est cette fois-ci seulement passif pour Justin Matthews !

Passif, Beaux Banks se donne corps et âme au sexy Cory Kane…

Boomer Banks et Alex Mecum en mode flip-flop !

Mardi 13 août à minuit : Ultra Fan (NakedSword)

Camboy star, Brent Corrigan annonce qu’il va prendre sa retraite du X. Ça ne plait pas à tout le monde. L’un de ses fans échafaude un plan machiavélique pour le faire revenir sur sa décision.

Le pinkplus : Thriller pornographique réalisé par Brent Corrigan, Ultra Fan est une réussite. L’intrigue, les acteurs, la mise en scène, les scène de sexe, tout est top !!! La trio Brent Corrigan/Dominic Pacifico/Dorian Ferro a été élu meilleure partouze aux PinkX Gay Video Awards 2018.

Après une intro digne d’un film hitchcockien, Brent Corrigan subit le chantage d’un fan et se voit forcer de baiser avec le livreur de pizza qui sonne à sa porte. Il s’agit du mignon Calvin Banks. L’obligation se fait facilement plaisir…

Contraint de se livrer en solo à des challenges pervers, Brent se voit délivrer un code d’accès à une vidéo. Il y découvre horrifié son assistant Jack Hunter ligoté et bâillonné. Apparaît alors à l’écran un type à la dégaine patibulaire et vicelarde, Sean Duran. Il semble prêt à commettre le pire. Mais le gros sexe de Jack le sauve. Mais jusqu’à quand ?

Alors qu’il ignore ce qu’il est advenu de son assistant, Brent est à nouveau forcé à baiser. Cette fois-ci avec deux fans qui sonnent chez lui : Dominic Pacifico et Dorian Ferro…

Brent sait où se trouve son assistant Jack Hunter et il court le rejoindre… Il découvre alors les vraies intentions de l’Ultra Fan. Il se rend compte également que l’attachement qu’il éprouve pour Jack n’est pas que professionnel…

Mercredi 14 août à minuit : Sportz (UKHotJocks)

Boxeurs et footballeurs, des sports différents mais entraînements sexe identiques ! Cinq duos.

Le pinkplus : Le duo Jeffey Lloyd et Koby Lewis est top ! L’actif et le passif exprime ce qu’il y a de plus beau dans le sexe : la complémentarité parfaite !

En tenue de footballeurs américains, Rico fatale et Josh Moore s’entraînent dur !!! 🙂

Jeffey Lloyd et Koby Lewis prolongent dans les vestiaires un match. C’est pour se perfectionner !

Les footeux Frankie Quinn et Jack Taylor encaissent chacun leur tour des buts à forte puissance !

Nick North entraîne Josh Moore à une boxe idéalement tonique et directe…

Coup de foudre et coup de sexe entre les footeux Kayden Gray et Rico Fatale !

Jeudi 15 août à minuit : Overpowered (Hot House)

Au garage ou en appart, les dominants trouvent toujours des mecs chauds du cul et de la bouche !

Le pinkplus : Un porno de très bonne facture. Avec leur physique et leur attitude, les modèles sont parfaits dans leur rôle sexuel respectif. Grand, musclé, bien monté… Austin Wolf est fantasmatique en mâle alpha !!!

Dans un garage, les employés Austin Wolf et Rex Cameron délaissent l’entretien d’une belle voiture de sport blanche pour faire une pause sexe…

Le viril et vicieux garagiste Myles Landon sait comment accueillir le jeune et pulpeux coursier Micky Jr…

Rien ne va plus entre le mastoc Dakota Rivers et le mignon Gabriel Cross. Ce dernier utilise pour ses besoins personnels la carte de crédit de l’entreprise de Dakota. Gabriel saura toutefois comment se faire pardonner. Un de ses atouts : son cul admirablement bombé !!!

Alors qu’Austin Wolf sort de sa douche, il surprend un voleur, Sean Zevran. Impressionné par la stature du colosse, Sean est comme paralysé. Séduit par sa prestance, il se lèche aussi les babines. Austin est également appâté par le métis et ses lèvres sensuelles. Et quand il lui touche le cul, bien cambré et arrondi, Austin sait qu’il va pouvoir se lâcher dans ses coups de boutoir !!!…

Vendredi 16 août à minuit : Uncut Men (UKNakedMen)

De belles bites avec prépuce se font lécher, branler, avant de se loger – à une exception près -dans des culs étroits ! Quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Best of qui est non seulement un hymne au sexe non circoncis mais qui permet de revoir des porn stars révélées dans les années 2000, comme le Sud-Africain Jed Wilcox, le Britannique Ross Hurston, le Hongrois Rick Bauer et le Brésilien Harry Louis. Rappelons que ce dernier gagna en renommée internationale en ayant été le petit ami du créateur de mode Marc Jacobs.

Dans la réserve d’un sex-shop, Jed Wilcox est avec son listing de pointage de stock. Il passe de rangée en rangée quand au détour d’une allée il tombe sur Toby Park qui se branle sur une revue porno…

Coursier, Ross Hurston livre un colis au bureau de Kurt Rogers. Il lui demande de pouvoir utiliser ses toilettes avant de se retrouver cul nu, chevauché sur le bureau !

Rick Bauer se fait retirer un corset médical puis les bandes qui protègent son bassin. Sur la table de massage, il est l’objet de toute les attentions du kiné blond Freddy Falcon…

Harry Louis et Ivo Costa participent à un shooting photo qui vire en séance porno !

Scott Stone, jeune fetish en mode solo…

Samedi 17 août à minuit : The Urge – Pound That Butt (Hot House)

Quand huit mecs surexcités sont réunis dans des backrooms sombres, c’est un festival de plans cul hard. Quatre duos.

Le pinkplus : La première scène entre Jason Maddox et Nick Sterling prouve que l’imagination dans le vice donne des lettres de noblesse à la baise. La dernière scène entre Austin Wolf et Hunter Page rappelle que le contraste de gabarit et d’âge est très excitant.

Jason Maddox porte une coquille avec zip. Zip qu’il va ouvrir pour permettre à Nick Sterling de lui lécher les couilles pour remonter sur sa queue. Nick attrape ensuite une paire de menottes qu’il va fixer comme un cockring à la bite de Jason. Plus dure sera la pénétration !

Attaché à une croix de Saint André, Jacob Peterson est une proie facile pour Logan Moore…

En cage, les yeux bandés, Sean Zevran ouvre la gueule pour avaler la gros chibre de Valentin Petrov…

En maître surpuissant, le musclé Austin Wolf domine le minet Hunter Page. Hum… Quelle passion. Le beau et la bête s’embrassent même pendant la baise !

Dimanche 18 août à minuit : Tahoe : Keep Me Warm (Falcon Studios)

En hiver, quand il neige, les mecs de Falcon ont toujours une solution pour se réchauffer !!! Quatre duos et un trio qui consiste en des fellations.

Le pinkplus : La série Tahoe rend hommage à la série culte de Falcon The Other Side Of Aspen.

Ricky Decker se désape pour passer un collant de training très moulant. Son superbe cul attire la convoitise de Jasobn Maddox…

Sean Zevran se lave les dents dans la salle de bains quand le TTBM Andrew Stark rentre prendre une douche. Sa très grosse bite va vite remplacer la brosse à dents !

Andrew Stark et Brenner Bolton sucent la queue de Billy Santoro, puis Brenner s’occupe des deux…

Une partie de billard où Nick Sterling sert de queue et Brandon Moore de boule !

Sebastian Kross et Johnny V. comparent leurs abdos et se livrent à un concours de lever de buste. Qui gagnera ?

