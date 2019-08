Summer of Porn Stars : Teddy Torres

WOOF !!! Élu bear préféré aux prestigieux GayVN Awards 2019, Teddy Torres est surtout la bête de sexe qui est régulièrement mise à l’honneur dans les programmes de PinkX. Dernièrement, il nous a donné la trique dans Aggro 2, Teddy’s Bare Fuck Stick et Erectus. Et quand on sait que ce fantasme vivant est un Français installé à Montréal et qu’il y a épousé un Québécois grand, beau, musclé et barbu, on se dit que le fantasme est toujours réalité avec Teddy ! 🙂



Teddy Torres

BIO FLASH

• Date de naissance 18 novembre 1991 • Signe astrologique Scorpion • Lieu de naissance Saint-Gilles, Pays de la Loire, France • Résidence Montréal, Québec, Canada • Nationalité Française • Cheveux Noirs • Yeux Marron • Taille 1, 78 m • Poids 85 kg • Sexe 20 cm non-circoncis • Position Versatile • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Erectus, TSA Checkpoint, 24 Hour Boner, Three Wishes, Do Me for the Likes(Raging Stallion Studios) • AGGRO : Agressif & Brutal, AGGRO 2 (UKHotJocks) • Butt Breakers (UKNakedMen) • The Big Guns #4, Cocked and Loaded, Teddy’s Bare Fuck Stick (ButchDixon) • Cock Addict, Cum Sluts, Pounded Tagged and Bred, C.U.M., Filled Up, Plowed & Filled, Raw Loads, Slave 4 Cock, Slut Machines (EricVideos) • Men of Montreal 28: Suck It Up, Getting Intimate with Men of Montréal, Suck It Up (MenOfMontréal) • Raise, Making It Big: The Agent, Take a Shot, Extra Shot, 2 of a Kind (MenAtPlay) • Bareback Fur Fury, Bareback on Cloud 9, Hairy and Raw 7, Hairy, Raw and Meaty 1, Raw Cock at Midnight (HairyAndRaw) • Daddy Man Whores, Fur Crazed Man Whores, Montreal Bear Fuckers (Bear Films) • the Huntsman, Breakfast Cub : A Gay XXX Parody, Pirates : A Gay XXX Parody (Men) • Viktor Rom and Teddy Torres : Fuck Me Rough (FuckerMate) • Deep & Raw (KristenBjorn) • Boomer Banks & Teddy Torres (CockyBoys) •



1) Franc-tireur du porno !

« Je préfère considérer le porno comme un hobby. Je n’ai jamais signé un contrat d’exclusivité et je ne pense pas que je le ferai. Je préfère rester libre de travailler avec qui je veux. » Sa carrière témoigne effectivement d’une grande liberté.

– Jeune homme de son temps qui bénéficie des avancées thérapeutiques face au VIH, il tourne depuis ses débuts dans le X en 2016 dans des scènes avec ou sans capote.

– Sa filmographie est française, européenne et nord-américaine, et elle oscille entre l’amateur et les grosses prods.

– Actif, passif ou versatile dans une même scène, il fait tout selon ses envies. Ainsi dans Teddy’s Bare Fuck Stick il troue impitoyablement Brandon Jones !

– Photos : ButchDixon



Dans Erectus il est bluffant de passivité agressive avec Jaxton Wheeler !

– Photos : Raging Stallion Studios

Et dans son duo avec le TTBM Boomer Banks chez CockyBoys, il est autoreverse !

– Photos : CockyBoys

2) Un Français en osmose avec le Québec

« Je vis à Montréal. Et s’il est vrai que l’Europe me manque souvent, Montréal est le mix parfait entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Montréal est multiculturelle, elle bénéficie d’une vraiment bonne scène gay… et les Québécois sont extrêmement sympathiques. » Et justement, c’est avec un Québécois qu’il s’est marié le 22 octobre 2016. À Loverboy il raconte les circonstances de leur rencontre : « Je suis romantique, mais en principe ça vient après la baise. La première fois que j’ai rencontré celui qui deviendra mon mari, il m’attendait, la tête en bas et le cul en l’air. Et je me suis dit : Hmmm, je pense que je le reverrai. »

À l’instar du Canadien Jason Vario qui ne s’affiche jamais avec son mec sur son Twitter de porn star, Teddy ne se montre avec son mari – et leur chien ! – que sur son Facebook référencée sous son vrai nom. Rien n’est secret, mais par égard à son désir de marquer une relative frontière entre le porno et sa vie privée on préfère ne pas poster les photos de son très beau couple.

On ne se prive toutefois pas de montrer celles de scènes tournées au Québec, pour MenOfMontréal ! 🙂 Notamment avec Mateo et Skyy Knox

– Photos : MenOf Montréal



Le porno étant un hobby, la vraie profession de Teddy est celle de coiffeur. Pour homme comme pour femme. L’une de ses passions dans le métier, c’est la coloration.

Enfin, au diapason de son mari qui l’adore, Teddy est devenu encore plus fan de la Québécoise Céline Dion. Pour Que Tu M’aimes Encore, It’s All Coming Back To Me Now et I Drove All Night font partie de ses hits préférés.

3) Un passé prémonitoire ?

À Loverboy qui lui demandait s’il avait jamais rencontré François Sagat, Teddy a répondu : « Haha… J’avais affiché sur le mur un poster de lui quand j’avais 14 ans… Je l’ai vu juste avant les fêtes de Pâques et nous avons passé du temps ensemble. J’adorerais faire une scène avec lui, bien sûr. Peut-être que cela arrivera un jour. » On adorerait nous aussi voir ça ! 🙂