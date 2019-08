Les footeux vont toujours droit au « butt » sur Man-X !

Tout cet été jusqu’à la rentrée de septembre, (re)voyez le meilleur du programme « spécial minets » de Man-X.

Samedi 17 août à minuit : Scored (BulldogXXX)

Les terrains de football sont pleins de mecs super sexy. Et quand ils se retrouvent après l’entraînement, ils se servent moins de leurs pieds et beaucoup plus de leur bite et de leur cul. Quatre duos.

Le manplus : Qu’on soit fan ou non des matches de foot à la télé, la thématique footballistique demeure un must dans le porno gay. Sorti en 2017, Scored bénéficie d’un casting varié en âge et en gabarit qui est unanimement sexe.

Après les entraînements, Gabriel Phoenix est toujours très excité. Quand il s’installe sur le canapé de la salle de repos, il ne pense qu’au cul. Bien heureux Alex Roman qui passe devant lui. Gabriel le regarde droit dans les yeux et l’autre comprend qu’il veut la même chose…

– Photos : Scored / BulldogXXX

Koby Lewis et Felipe Capuco viennent de finir leur entraînement. Avec une idée bien précise derrière la tête, Koby propose à Felipe de venir passer chez lui. Comme son paternel n’est pas là, ils seront libres de passer à la 3ème mi-temps !

Korar Darver aime bien aussi s’entraîner dans les vestiaires avec Dave London. Plus âgé, celui-ci a une sacrée expérience avec le ballon. Il sait aussi détendre les muscles abîmés par des massages. Et comme l’espère Korar, il saura jouer avec son cul !

Après l’entraînement, direction la douche pour Sam Wallis et Wolfe Raye. Rien de plus agréable que l’eau chaude sur les muscles endoloris. Rien de plus excitant aussi. Si bien que les deux mecs ne réfrènent en rien leurs pulsions…

Dimanche 18 août à minuit : Boardwalk Boys (HelixStudios)

De jeunes mecs en manque de sexe savent qu’il est très facile de draguer sur la plage. Trois duos et un trio.

Le manplus : Un cocktail savoureux de grosses queues et de petits culs serrés ! Que du bonheur !!! 🙂

