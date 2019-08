Le programme de la semaine sur PinkX (19 – 25 août)

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre. Cette semaine, les CockyBoys et les TitanMen sont particulièrement présents…



Lundi 19 août à minuit : Boss (CockyBoys)

Boomer Banks, Topher DiMaggio, Alex Mecum et Gabriel Clark savent exactement ce qu’ils veulent et montrent à leurs partenaires qui est le boss ! Quatre duos.

Le pinkplus : Certes ! Mais que serait un boss sans un beau petit cul capable d’encaisser – avec le sourire ! – ses puissantes saillies ! 🙂 Tegan Zayne, Angel Cruz, Liam Riley et Levi Karter sont également top !!!

Le TTBM Boomer Banks transperce Tegan Zayne !

Angel Cruz et Topher DiMaggio se sucent dans la rue puis se retrouvent dans une chambre. Là, Angel, s’en prend plein le cul !

Liam Riley, poupée de chair de Gabriel Clark !

Alex Mecum s’enfonce vigoureusement dans Levi Karter !

Mardi 20 août à minuit : Chantier grand ouvert au public (HPG)

Quand un chantier se transforme en lieux de baises…. Avec Alexis Tivoli, Ludwig, Marti, Backroom, Rama et Sima.

Le pinkplus : Il n’a pas mieux que les chantiers pour se faire des mecs ! 🙂 Un film amateur qui ajoute au cru des ébats le mystère qu’apportent des hommes cagoulés.

Mercredi 21 août à minuit : Pool Service (TitanMen)

Une piscine, des mecs chauds, des bites énormes quoi demander de plus ? Quatre duos.

Le pinkplus : chaque scène est introduite par des contre-plongées filmées par drone. Aux casting, plusieurs roux, dont le top sexe Bennett Anthony qui offre un contraste des plus fascinants avec le métis Jason Vario et le brun ténébreux Adam Ramzi…

Matthew Bosh a quelques problèmes avec sa plomberie qui nique toute utilisation de la piscine. Jack Vidra s’emploie à y remédier quand Matthew le rejoint pour faire le point. Le plombier annonce que le tuyau est trop gros pour le trou… Que n’a-t-il pas dit !!! Flip flop en plein soleil, avec en bonus le super cul rond et poilu de Matthew !

Sous le soleil et tranquille sur un transat, le superbe métis Jason Vario croise le regard du roux top canon chargé de nettoyer la piscine, Bennett Anthony. Tout de suite ils comprennent qu’ils sont sexuellement compatibles et Bennett va voir son petit trou comblé par le TBM Jason !

Liam Knox a aussi quelques problèmes avec la pression d’eau. Jack Vidra trouve très vite la solution et demande à Liam s’il ne peut pas faire autre chose pour lui être agréable. « Oh oui !!! » lui répond Liam. Et se met en place un flip flop…

Le jardinier Adam Ramzi fait connaissance avec le garçon de la piscine, Bennett Anthony avec pour résultat des ébats en mode autoreverse !

Jeudi 22 août à minuit : Blue Collar Ballers (TitanMen)

Une journée longue et dure fait transpirer ces ouvriers et manutentionnaires barbus qui se retrouvent avec des jeans aussi collants qu’une deuxième peau… Trois duos.

Le pinkplus : Le porno gay est un monde fantasmatique où les mâles qui affichent le plus leur virilité n’aiment que les queues ! En même temps, la barbe étant très tendance, le fantasme devient de plus en plus réalité !!!

Nick Prescott et Eddy Ceetee se roulent des pelles dans l’entrepôt puis stockent leur grosse queue dans la bouche de l’autre. Au final, Nick offre son cul poilu aux coups de boutoir d’Eddy !

Dans les réserves, Jesse Jackman et Hugh Hunter ne lèvent pas que des cartons…

Porter des cartons peut parfois nous obliger à nous pencher et quand on se penche, notre cul s’expose aux regards… et plus encore. Dirk Caber et Dallas Steele en savent quelque chose !!!

Vendredi 23 août à minuit : 2 Men Kiss (TitanMen)

Regardez ce qui arrive quand 2 mecs virils s’embrassent. Il suffit parfois d’un baiser pour provoquer une explosion sensuelle. L’électricité parcourt le corps tout entier et c’est parti pour un moment de passion torride ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des acteurs d’âge et d’origine ethnique divers qui allient hyper-virilité et tendresse. Une versatilité de mise, sauf dans la dernière scène où le magnifique Jason Vario demeure actif. Le duo Adam Ramzi et Alex Mecum est excellentissime.

Liam Fox sort de la piscine et va retrouver Dallas Steele, œil brillant à la vue de ce corps massif et humide…

Adam Ramzi lit un livre confortablement installé sur son sofa. À ses cotés, Alex Mecum, la tête posée sur les jambes d’Adam. Un baiser lie plus intensément les deux hommes…

Dirk Caber prend un bain de soleil nu. Il commence à se caresser sous le regard intéressé d’un autre daddy Anthony London …

Jason Vario et Lorenzo Flexx s’enlacent dans la piscine, sous la douche puis Jason baisera amoureusement Lorenzo …

Samedi 24 août à minuit : Producteur pervers 2 (MackStudio)

Flic ou producteur, ce sont des porcs qui abusent de leur pouvoir pour satisfaire leurs pulsions ! Quatre duos.

Le pinkplus : Deuxième opus d’une possible série à durée indéterminée.

Billy Bouc vient faire une déposition au poste de police. Mais en surprenant un flic (Micky Bus) en train de se masturber sur les vidéos de surveillance, il se propose de l’aider à se soulager…

Quand l’inspecteur Olan Barkev interroge le réalisateur et producteur Mack Manus, les choses dérapent ! Face à la grosse queue raide de Mack, l’inspecteur n’hésite pas à filer son cul !

Tony Gomez n’a pas le choix : s’il veut sortir de taule, il doit obéir à l’inspecteur Olan Barkev !!!

Pour ne pas retourner en taule, Tony Gomez doit se présenter chez le producteur Mack Manus. Ce qu’il ignore, c’est que Mack réalise des pornos gays et qu’il est de mèche avec les flics…

Dimanche 25 août à minuit : Go Big ! (CockyBoys)

Nos sexy CokyBoys partagent leurs lèvres avant que celles-ci s’occupent d’autres zones érogènes… Ils aiment vraiment le cul ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Hummmmmm… Le trio est excellentissime !

River Wilson, Manuel Skye et Hayden Colby se présentent sexuellement, commencent par s’embrasser puis se livrent à des corps-à-corps torrides et pénétrants…

Jack Hunter et Ashton Summer s’apprécient passionnément…

Benjamin Blue défait la braguette de Cory Kane et en voyant le morceau qu’il a entre les jambes il ne peut s’empêcher de s’exclamer : « Oh shit !« . Le début d’une belle amitié forgée à coups de reins réciproques !

Allen King et Andy Star se croisent dans un parc, échangent quelques mots et décident d’aller un peu plus loin pour se découvrir en profondeur. Mais ils vont finalement dans un appart parfaire ce qu’ils avaient commencé…

