Summer of Porn Stars : Allen King

Super porn star multiawardisée dans son pays, l’Espagne, et ailleurs – son duo dans Hard Wood avec Boomer « très grosse bite » Banks a ainsi été primé aux PinkX Gay Video Awards 2018 -, Allen King est le visage et le corps d’une marque de sex-toys, un vlogueur influent sur Youtube, un chanteur a qui l’ont doit notamment le tubesque My Boy et un comédien qui fait ses débuts dans un giallo. Woaw… Ce mec en veut !!! 🙂

Allen King

BIO FLASH

• Date de naissance 10 novembre 1990 • Signe astrologique Scorpion • Lieu de naissance Bilbao, Biscaye, Pays Basque, Espagne • Résidence Madrid, Communauté de Madrid, Espagne • Nationalité Espagnole • Cheveux Bruns • Yeux Marron • Taille Entre 1,65 m et 1,72 m selon les sources d’information • Poids De 58 kg à 63 kg • Sexe Entre 18 et 20 cm non-circoncis • Position Passif/Versatile • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• CityBoys, The Little Prince (LucioSaints) • Tim & Allen King (TimTales) • Prisoner of War, Batman v Superman: A Gay XXX Parody, Sex God (MEN) • Papi Rules, Gossip Boy (MenAtPlay) • Hard Gear: Tied & Bound (UKHotJocks) • Casting Couch #334 (KristenBjorn) • King of the Hill, Love Always, Cocked & Loaded, Come to Daddy, Hard Wood, Jack Has a Big Fat Dick, A Man & His Boy, One Erection: The Un-Making of a Boy Band, Rough & Ready, Seduced, Camp MoreCock, Cory Has a Big Fat Dick, In the Buff, Jacen Has a Big Fat Dick, Just One Night, Man Handle 2, Everlasting Summer, Go Big !, Insatiable, Love Lost & Found, This Is Huge 1 & 2, Wildest Dreams, Take It ! (CockyBoys) • Flea Pit/It Is Not The Pornographer That Is Pervert (Bruce LaBruce/CockyBoys) • Sharing Allen King’s Hole (Lucas Entertainment) •

1) Un fantasme devenu réalité !

Depuis des années, le jeune homme qui allait devenir Allen King rêvait de devenir acteur porno. N’en pouvant plus de sa vie morne à Bilbao, il a tout plaqué, boulot, famille, amis, pour s’installer en octobre 2013 à Madrid dans le but très précis de rencontrer des producteurs/réalisateurs qui le feraient tourner. En huit mois, il avait déjà joué dans quinze scènes, principalement pour le réalisateur, producteur et porn star Lucio Saints. Le beau petit minet de 23 à l’époque s’est fait allègrement défoncer par certaines des plus grosses queues du X gay, dont Lucio, Tommy Smith et Rocco Steele. Des scènes spectaculaires qui ont lancé sa carrière et fait sa réputation de power bottom !

– Photos : LucioSaints

2) Au top de L’industrie du X

Vite remarqué par les médias gays mais aussi mainstream de son pays, le débutant qu’il était encore a accordé plusieurs interviews. S’il reconnaissait ne pas ignorer que le métier d’acteur porno était usant et que rares étaient ceux qui tenaient très longtemps, il insistait sur son désir de bosser pour de grosses productions et sa détermination à perdurer afin de devenir un acteur phare de l’industrie. Mission accomplie. Non content de passer du statut de nouvelle star du X gay espagnol à celui de porn star européenne, son contrat d’exclusivité avec le label américain CockyBoys en a fait une super porn star de renommée mondiale. Depuis février 2019 il est un exclusif de Lucas Entertainment.

3) Une moisson d’Oscars du X

Son ascension va de pair avec l’obtention de plusieurs awards.

– Meilleur acteur européen aux Hustlaball Awards 2014 de Berlin



– Meilleur passif aux Hustlaball Awards 2015 de Berlin



– Porn star 2015 aux Besametonto Awards 2015 espagnols



– Meilleure partouze (avec Kody Stewart, Tayte Hanson, Liam Riley, Colby Keller & Levi Karter) aux Grabbys 2017 pour le film One Erection : The Un-Making of a Boy Band – Cockyboys



– Meilleur duo (avec Calvin Banks) aux Grabbys 2018 pour Just One Night (CockyBoys)



– Meilleur duo (avec Boomer Banks) aux PinkX Gay Video Awards 2018 pour Hard Wood (CockyBoys)

4) Une histoire d’amour médiatisée

En mai 2015, lors de la sortie de sa première scène comme exclusif de CockyBoys, il partageait une scène avec Angel Cruz qui était son vrai mec. La circonstance de leur histoire est cocasse :

Quatre avant d’être ensemble, ils s’étaient rencontrés à Bilbao via Facebook et avaient couché ensemble. Leur relation fut brève, Angel se trouvant un petit ami tout en se lançant dans le porno.

Allen fait par la suite lui aussi du porno et se retrouve dans la série de LucioSaints CityBoys où il partage une même scène avec Angel qui a pour boyfriend Andrea Suares, un autre modèle de CityBoys. Et, coup de théâtre, Allen officialise quelques temps plus tard sa love story avec Angel. Mais la morale est sauve : il n’y a pas eu tromperie ! 😉 C’est après qu’Angel et Andrea se soient séparés qu’ils ont recouché ensemble en toute intimité et qu’ils ont décidé de ne plus se quitter, Andrea restant d’ailleurs leur ami très proche.

– Photos : CockyBoys



Allen et Angel se sont toutefois séparés. La rupture daterait d’avril 2016.

5) Les fruits juteux de sa notoriété pornographique

– Comme toute super star du X, Allen joue de sa notoriété et de son sex-appeal pour signer des contrats avec des marques qui ciblent le public gay. Depuis janvier 2018 il est ainsi l’une des égéries de la marque de sex-toys FleshJack !

– Le porno – qu’il adore ! – ne montre toutefois pas toute l’étendue de ses talents d’interprétation. Il le regrette. C’est pourquoi il anime avec enthousiasme un vlog sur Youtube. Voici l’une de ses interventions les plus plébiscitées…

– Il s’est également lancé dans la chanson. On lui doit plusieurs titres mis en valeur par des clips aguicheurs…

– Allen King a récemment tourné dans El asesino del Grendr, le giallo du réalisateur David González. Il interprète un jeune provincial arrivé à Madrid dans le but de devenir acteur, mais qui finit gogo pour subvenir à ses besoins. Via une application de rencontres gays, il prend rendez-vous avec un homme dont il ignore qu’il est « El asesino del Grendr », le tueur en série homophobe qui s’est donné comme mission d’éradiquer l’homosexualité en ville. Voici le trailer long de 15 minutes…