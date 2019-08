De beaux mecs fiers de partager leur jouissance sur Pinkflix

Dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix, retrouvez des beaux gosses fiers de partager leurs jouissances collectives ou solitaires !



S.O.S. – Film français de Jean-Daniel Cadinot produit par French Art (1999)

Dans un terrain vague en friche, 14 jeunes étalons assoiffés de sensations fortes, de câlins et de baise, se croisent et s’enfilent sans limite au détour des bosquets et sous les frondaisons. Plus de tabous, fini les luttes de classes. Le sportif, le maçon, l’étudiant, l’ouvrier, le cadre sup, la petite canaille et le fils de famille vivent la même émotion.

-Photos : S.O.S. / French Art-Cadinot

S.O.S. pour Sexe, Obsession et Sentiments ! Hum… Que d’énergie et de foutre dépensés ! Un excellent Cadinot ! Tout y est parfaitement rythmé, avec et des plans cul savoureux – notamment grâce à l’utilisation de saucisson et d’une courgette – et des modèles très séduisants comme Jérôme Galfion. Son pseudo jouait sur sa ressemblance avec le perchiste Jean Galfione. Qu’est-ce que le champion olympique était canon ! Qu’est-ce qu’il en a fait fantasmer à l’époque !

Jandro, Leonardo et Bruno – Castings produits par Lucas Kazan (2016-2017)

Trois parmi les les beaux et les plus troublants solos de chez Lucas Kazan !

Jandro

– Photos : Lucas Kazan



« Jeune et bien monté ! Découvrez Jandro, 22 ans, bien foutu… et timide devant la caméra? Comment est-ce possible ? Avec un corps sculpté comme le sien? Avec une telle queue et un si beau cul ? Assurément Jandro n’est ni narcissique, ni exhibitionniste. Nous avons juste la chance qu’il se déshabille pour le réalisateur Ettore Tosi, partageant ainsi avec nous tous sa beauté brésilienne ! »

Leonardo

– Photos : Lucas Kazan

« Le corps mince et agile d’un danseur. Assorti d’une grosse bite. L’Italien Leonardo n’est pas un new cumer ordinaire. 22 ans, versatile, portant lunettes, Leonardo fait ses débuts dans le porno comme peu d’autres : avec les bénédictions de ses parents (et de sa tante!). Peut-être un signe que l’Italie catholique (et homophobe) change enfin d’attitude ? »

Bruno

– Photos : Lucas Kazan

« Grand, bien monté, sportif. Comme beaucoup de Cariocas de son âge, ce jeune homme de 24 ans se considère comme «pansexuel» : hommes, femmes, trans… tout lui est bon à Rio ! Le bubble butt de Bruno n’est pas moins impressionnant que son sourire, son bronzage et sa bite de 21 cm. »

