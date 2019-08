Les nouveautés font leur retour cette semaine sur PinkX !

Retrouvez en début de semaine le meilleur de PinkX et le week-end les deux nouveautés de la rentrée : TaXXX avec ses TitanMen hyper-virils et Gayvengers, la savoureuse parodie X gay super-héroïque de PeterFever.



Lundi 26 août à minuit : Berkeley Sophomore Year (NakedSword)

Le campus universitaire de Berkeley est le théâtre de rencontres amicales et de rivalités politiques qui finissent systématiquement en baises.

Le pinkplus : Quand mr pam assistée d’acteurs séduisants et crédibles rend compte d’une Amérique en ébullition depuis la victoire de Trump et l’affaire Weinstein, cela donne un porno gay particulièrement bandant et fascinant.

Recruteur au sein de l’association des anciens élèves de Berkeley, Wesley Wood fait face à une belle surprise. Alors qu’il est dans la maison familiale de Timothy Drake, un jeune et très sérieux étudiant qu’il est en train d’auditionner, le frère de Timothy (Colton Grey) débarque, avec une grosse bosse déformant son slip. Il est aussitôt suivi de son amant (Brian Bonds) tout aussi sexe. Les deux commencent à manger une banane d’une façon suggestive. Wesley décide de poursuivre son entretien avec Timothy dans une chambre d’hôtel. Et là, ça dérape. Le cul lisse et vierge de Timothy est soumis à rude épreuve. Mais que ne ferait-on pas pour faire partie de l’élite étudiante de Berkeley !

La tension entre Républicains et Démocrates est montée de plusieurs crans suite à l’invitation faite à un polémiste de l’Alt-right (Théo Ford) de faire une conférence sur le campus. Face aux menaces, l’intervention a dû être supprimée. Mais Leo Forte, le président du club des Républicains, compte bien prendre la relève. Timarrie Baker, le président de l’association des Démocrates, vient dans la chambre de Leo, officiellement pour lui dire qu’il regrette que la violence dans l’université empêche la libre parole de s’exprimer. Officieusement, Timarrie est là pour remettre le couvert avec Leo qui est un ex. Sa très grosse bite joue en sa faveur et le Démocrate baisera le Républicain !

Anarchistes tendance black block, Justin Brody et Teddy Bryce participent masqués à une marche antifasciste qui dégénère en cris, coups, insultes, jets de projectiles. Leo Forte est là, haranguant les siens à casser du communistes. Justin et Teddy le repèrent et s’occupent de son cas ! Puis ils regagnent leur antre, contents de de qu’ils ont fait, avides de se vider les couilles…

Étudiant en deuxième année, David Emblem sait où aller dans le campus pour se trouver de bonnes queues. C’est qu’il a une tactique imparable : un regard appuyé à un mec qui lui plait, un clin d’œil troublé en retour et c’est bon. Ce matin, il a fait le coup avec un beau mâle aux cheveux grisonnants (Dallas Steele) et il le suit dans les toilettes pour hommes. David est sûr de ce qui se passera quand il le rejoindra… Dallas s’avère être l’un des profs de David. Ça l’aidera avoir de bonnes notes !!!!

Mardi 27 août à minuit : Tie Me Up ! Dick Me Down ! (JakeJaxson-CockyBoys)

Utiliser un bâillon, bander les yeux, ligoter son partenaire… Éveiller les sens est le mot d’ordre de ces huit hommes ! Quatre duos.

Le pinkplus : Le duo JJ Knight/Sean Zevran a été consacré meilleure scène fetish aux GayVN Awards 2019.

Ligoté et les yeux bandés, Sean Zevran n’a plus le contrôle de lui-même. Il appartient corps et âme à JJ Knight…

Max Adonis se voit retirer un bâillon remplacé par la bite de Cade Maddox. Ce dernier installe ensuite un butt plug dans le cul de Max avant de le sauter…

Le tout mignon Grayson Lange et le musclé Alex Mecum sont tendrement enlacés dans un lit. Alex lèche le torse d’Alex, attrape entre ses lèvres sa queue… et se retrouve attaché au dos, les yeux bandés. Le minet a pris le dessus et profite à fond de la super bite d’Alex !!!

Michael delRay est le type de mec vicieux que kiffe Calvin Banks. Sa voix grave ne fait que renforcer le fantasme de mâle dominant. Michael lui bande les yeux et va l’activer dans tous les sens…

Mercredi 28 août à minuit : Sean Has A Big Fat Dick (JakeJaxson-CockyBoys)

Ex-exclusif de Falcon Studios Group, Sean Zevran rejoint les CockyBoys qui sont ravis de pouvoir travailler avec lui ! Quatre duos.

Le pinkplus : Quand passion et déchirures anales vont de pair !

Ollie, à la peau laiteuse, est magnifiquement baisé par Sean Zevran, à la peau briochée…

Le TBM jack Hunter amoureusement enfoncé en Ellis Fisher !

Levi Karter fait une belle pipe à Cory Kane qui le filme avec un portable et, après avoir récolté sa semence, lui offre cul à défoncer …

Ethan Slade, peau albâtre, empalé sur Jacen Zhu, peau ébène …

Jeudi 29 août à minuit : Bros Do It Better (NextDoorBuddies-NextDoorStudios)

L’amitié ne s’exprime pas seulement par des bises, par un salut de la main et une écoute attentive ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Lance Ford (jolis tatouages colorés!), Scotyy Zee… Des exclusifs de NextDoorStudios hyper sexy ! Un porno très efficace qui fait écho à une vérité : les bonnes bites font les bons amis !

Lance Ford réconforte son ami Michael Del Ray qui vient de rompre avec sa petite amie. Et ce faisant, les deux hommes se sentent si proches, si bien ensemble que l’inévitable se produit…

Scotty Zee a de la suite dans les idées. Sois prétexte d’approfondir l’entente avec ses colocataires Victor Powers et Lance Taylor, il initie une partouze. Dans la position du passif, le plus musclé des trois : Victor !

Johnny Riley vit un drame. Il est amoureux de son meilleur ami Scott Demarco. Mais il a peur de lui dire ce qu’il ressent car il ignore qu’elle pourra être sa réaction. Mais que vaut une amitié si elle est basée sur le non-dit et le mensonge ? Johnny se lance et tout se passe merveilleusement bien : Scott le baise comme il le fantasmait. Mais son ami l’aime-t-il ?

Parfois il suffit d’un déclic pour se libérer de ses interdits. Quand Jason Maddox surprend son pote Andy Banks en train de se branler devant un porno, il est face à une évidence : il a une envie vitale de sa queue !…

Vendredi 30 août à minuit : François Sagat TitanMen Vol 1 (TitanMen)

Best of de l’iconique François Sagat chez TitanMen. À ses côtés, un casting international de porn stars ! Deux trios et quatre duos.

Le pinkplus : François Sagat ! Qu’est-ce qu’il s’est tapé de beaux mecs ! Et ça continue depuis son comeback l’année dernière. Une question se pose : à quand un nouveau film chez Titan ?

Aux abois, un homme musclé court torse nu le long d’une voie de chemin de fer qui surplombe une forêt d’Europe Centrale. Cet homme, c’est François Sagat. A bout de souffle et en nage, il pense pouvoir trouver refuge entre les arbres, près d’une rivière. Il s’apprête à se désaltérer quand deux géants mastocs, Julian Vincenzo et Ted Colunga, se jettent sur lui. François se débat, mais que peut-il faire contre des hommes armés et sadiques ?

Scène tirée de Breathless (2006) / TitanMen

Dans une chambre rustique éclairée par un feu de cheminée, François finit de se tailler la barbe. Juste derrière lui se trouve le musculeux Tyler Saint en attente de sexe. François saura le combler…

Scène tirée de Shacked Up (2007) / TitanMen

Le télescope d’un voyeur est pointé sur un arrêt de bus qui jouxte un parc. François s’y trouve et dévisage avec un sourire plein de promesse Damien Crosse, un beau gosse en train de bronzer sur l’herbe. Séduit, Damien se lève aussitôt, se saisit de son sac à dos (un vrai baise en ville contenant des capotes et un tube de gel) et vient à la rencontre de François…

Scènetirée de Telescope (2008) / TitanMen

Viktor Jones et Francois courent sur la plage pour gagner les bois environnants. Là ils s’embrassent, se sucent et Viktor baise amoureusement François !

Scène tirée de Thrust (2010) / TitanMen

Derniers visiteurs d’une fête foraine qui vient de fermer ses portes, Eduardo et Ethan Anders se retrouvent dans la « fun house » (attraction qui mêle train fantôme et théâtre de l’étrange) où un clown en juste au corps et bas résilles (François) dresse la queue et laisse tomber le masque…

Scène tirée de Fun House (2008) / TitanMen

Avec son caméscope, Braxton Bond se découvre une audace dans le vice. La nuit tombée, il s’approche sans crainte d’un type hyper viril, François, qui boit sa bière devant son cabanon. Il le filme. François lui demande ce qu’il cherche. Avec aplomb, Braxton lui répond qu’il est beau et lui demande de se désaper. François s’exécute et les deux mâles se sucent, éjaculent et rentrent dans un cabanon. Que se passe-t-il à l’intérieur ? Le lendemain matin, Braxton et François ne pensent qu’à une chose : rebaiser ! Braxton n’a bien sûr pas oublié d’enclencher son caméscope…

Scène tirée de P.O.V. (2008) – TitanMen

Samedi 31 août à minuit : TaXXX (TitanMen)

Des agents du fisc particulièrement vicieux sévissent : il faut donner beaucoup de soi pour éviter le redressement ! Trois duos.

Le pinkplus : Des modèles vraiment excitants dans le genre musclé et viril. Difficile de ne pas envier celui que baise Jason Vario tellement le métis est un fantasme vivant. On se verrait bien aussi à la place de Liam Knox et s’enfoncer dans Bennett Anthony. Avec sa dégaine de rocker hétéro et la cambrure de son cul, ce roux est irrésistible. Quant à Alex Mecum et Eddy Cee Tee, ils témoignent d’une telle entente sexuelle que ça rappelle le meilleur du sexe.

L’agent du fisc Matthew Bosch fait un deal avec Jason Vario pour lui éviter une lourde amende. Le prix à payer leur convient à tous les deux ! 🙂

– Photos : TaXXX / TitanMen

Alex Mecum a besoin de décompresser et Eddy Cee Tee est heureux de le soulager en lui léchant le pied, puis en l’enculant !

– Photos : TaXXX / TitanMen

L’agent du fisc Liam Knox a pour cible le contribuable Bennett Anthony qui se prétend « masseur thérapeute« …

– Photos : TaXXX / TitanMen

Dimanche 1er septembre à minuit : Gayvengers (PeterFever)

Depuis un vaisseau spatial au-dessus de la Terre, le diabolique extraterrestre Phallos (Damian Dragon) ordonne à tous les citoyens de la planète de se prosterner devant lui. Les Gayvengers vont tout faire pour contrecarrer le super-vilain…

Le pinkplus : Parodie savoureuse et bandante du blockuster superhéroïque de Marvel, Gayvengers peut se voir comme une fenêtre ouverte sur une terre parallèle où les « supers » et autres « encapés » sont tous gays ! 🙂

L’Impétueux Thor, le génial inventeur Tony Spark et le Roi T’Balla (Sir Jet, David Ace et Max Konnor) tentent d’agir de concert pour défaire le super-vilain de l’espace. Mais le Dieu du tonnerre n’en fait qu’à sa tête et se précipite combattre seul Phallos. Tony et T’Balla en profitent pour passer du bon temps ensemble. La grosse queue du Roi du Wakanda fait fureur dans le petit trou de Tony Spark !

– Photos : Gayvengers / PeterFever

Phallos (Damian Dragon) hypnotise l’Impétueux Thor (Sir Jet) pour le soumettre à sa bite et profiter du corps magnifiquement musclé du Dieu scandinave !

– Photos : Gayvengers / PeterFever

L’esclave de Phallos (Shen Powers) est venu sur Terre pour jauger de la résistance et des pouvoirs des Gayvengers. Il tombe sur Le Héros Américain (Dominic Pacifico) qui le traîne dans une ruelle pour lui donner des coups de bite bien sentis !

– Photos : Gayvengers / PeterFever

Le Héros Américain (Dominic Pacifico) transporte chez lui le Roi T’Balla (Max Konnor) qui n’est pas au mieux de sa forme. Ils sont accueillis par son boyfriend, le soldat Bucky (Axel Kane). Un top canon ! T’Balla ira très vite bien mieux !!!…

– Photos : Gayvengers / PeterFever

Tony Spark (David Ace) se retrouve seul avec le soldat Bucky (Axel Kane) au QG des Gayvengers. Il ne perd pas un instant pour avaler sa bonne queue…

– Photos : Gayvengers / PeterFever

Phallos se retrouve avec tous les Gayvengers dans son vaisseau. Mais d’un coup de faisceau laser, il les mute en bêtes de sexe incontrôlables…

– Photos : Gayvengers / PeterFever

