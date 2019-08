Ryan Rose revient au porno comme exclusif de Falcon Studios Group / NakedSword !

La nouvelle qui est tombée ce 23 août ne nous qu’a moitié surpris : Ryan Rose fait son comeback ! Dans le Summer of Porn Stars qui lui était consacré nous remarquions déjà qu’il n’avait pas vraiment pris sa retraite tant il restait lié au monde du porno depuis l’annonce de son départ en mai 2018. Si surprise il y a, c’est qu’il signe à nouveau chez Falcon Studios Group et NakedSword. Il aurait pu par exemple aller chez CockyBoys, comme d’autres ex-exclusif Falcon : Boomer Banks, Sean Zevran, Alam Wernik et Austin Wolf. Mais non, il reste fidèle au groupe qui a contribué à en faire la super porn star multi-awardisée qu’on connaît.



Ryan Rose annonce ainsi son comeback : « C’est une nouvelle année et un nouveau moi. J’aime l’appeler « l’ère du daddy Ryan Rose ». Je me sens comme un bon vin, je m’améliore avec l’âge. C’était bien de prendre une année sabbatique et d’avoir le temps de réfléchir aux cinq dernières années et à tout ce que j’ai accompli. Pendant ma pause, j’ai découvert qu’il me restait encore à accomplir beaucoup plus de performances et je souhaite les partager avec tout le monde… Je suis tellement heureux de pouvoir le faire à nouveau avec Falcon Studios et NakedSword. Je suis reconnaissant au groupe de croire en moi et à tous mes fans qui m’ont soutenu au fil des ans. Faites attention, vous tous ! Sachez que je suis de retour et que le meilleur est à venir. »

On n’en doute pas. De même que nous savons qu’il est très difficile de rompre définitivement avec les habitudes et les joies qu’apporte toute carrière exercée au top niveau.