Trois solos super chauds et le fantasme du vieux Paris ! Pinkflix est de retour !

Gamins de Paris – Film français de Jean-Daniel Cadinot produit par French Art (1992)

Paris 1945, Victor fait l’apprentissage de la vie d’adulte. Perdu sur la Butte Montmartre parmi les titis parigots qui n’ont pas froid aux yeux, il se lance dans l’aventure citadine avec pour seul repère l’adresse de sa sœur aînée…

-Photos : Gamins de Paris / French Art-Cadinot

Alejandro, Giovanni et Marco – Castings produits par Lucas Kazan (2016-2017)

Trois parmi les les beaux et les plus troublants solos de chez Lucas Kazan !

Alejandro

Alejandro admet volontiers qu’il n’est pas le « copain idéal ». Sa première fois ? « Quand j’avais 12 ou 13 ans avec un camarade de classe. Je crois qu’il m’aimait, il m’écrivait des lettres d’amour enflammées. »

– Photos : Lucas Kazan

Giovanni

« Giovanni a une plastique de rêves, plus musclé que des mecs bien plus jeunes : le six pack, des pecs sculptés et un cul d’enfer. Ce que vous ne savez pas c’est que Giovanni est un dingue de sex très à l’aise. Son truc favori ? la double pénétration. Sa plus grosse orgie ? Un gangbang avec 15 mecs. Pas mal du tout ! »

– Photos : Lucas Kazan

Marco

« Les petit nouveau sont en général plutôt timide face à la caméra et peinent à répondre aux interview, mais ce n’est pas le cas de notre Marco. Ce petit napolitain est à l’aise face à la caméra. Cet étalon de 22 ans va vous rendre fou ! »

– Photos : Lucas Kazan

