Summer of Porn Stars : Adam Ramzi

Porn star, psy, comédien, musicien, chanteur… Adam Ramzi est aussi un « pionnier » pour les gays issus tout comme lui de la communauté arménienne conservatrice de Californie. Il est celui qui par sa beauté, sa sagesse et sa créativité montre la voie à ceux qui n’en peuvent plus de vivre sous le joug de traditions homophobes…



Adam Ramzi

BIO FLASH

• Date de naissance 17 novembre 1981 • Signe Scorpion • Lieu de naissance Los Angeles, Californie, USA • Résidence Californie, USA • Nationalité Américaine • Cheveux brun foncé • Yeux Noisette • Taille 1,78 m • Poids 82 kg • Sexe 18 cm • Position Versatile • Orientation Gay •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Hole 2, Timberwolves, Open Road 1, Tight, Man Power, Cock Fight, Want It Now, Balls Deep, XXXPosure, Fuck Yeah !, Hot As Fuck, I’d Hit That !, Erect This !, The Thrist is Real, ‘Bout to Bust, Primal, It’s Coming, Clothing Optional, Raw Construction (Raging Stallion Studios) • Stunners, Amped (Edge/Falcon Studios) • Intensity Part 2 (Falcon Studios) • Control Room, Ass Fiends (Hot House Video) • Summer of Fucking, #Workout, On The Lookout, Biggest Catch, Hooker Stories 3, Fame Game, Gods of Porn, Fuck Me I’m Famous (NakedSword) • Super Hunk Adam Ramzi: Tormented and Ass, Welcome to the House Mr Ramzi (Kink) • Blueprint, Cauke for President, Rough Trade, Taxman Cumeth, 2 Men Kiss, Beards, Boom, Demolition, L.A. Cruising, Pool Service, Sling, Swap, Dick Danger 2 : Return of the Dick (TitanMen) • First Came Adam, Jacen Has a Big Fat Dick, All Saints : Chapter One (CockyBoys) • Dangerous Days (Men) • Don’t Tell My Wife, Blended Family (IconMale) •

1) Du cours aux travaux pratiques chez Raging Stallion Studios

C’est en 2013, alors qu’il allait vers ses 32 ans et qu’il était étudiant en psychologie clinique, que celui n’était pas encore Adam Ramzi a posté un profil sexy sur un site de rencontres gays, une page remarquée par Chris Ward. Le fondateur de Raging Stallion lui proposait de faire du porno ! Le beau barbu s’est posé des questions, mais il a dit « oui » ! Il a en effet estimé que cela pourrait être une étape instructive dans sa formation de thérapeute ayant surtout comme patients des gays. Et six ans plus tard et son diplôme en poche, il est toujours dans le porno.

Cérébral, Adam avait ainsi analysé chez TheSword ses deux premières scènes :

– « Ma toute première scène était avec Joe Parker. En gros, lui et moi, on s’est pris au jeu instantanément et j’ai pensé que c’était la chose la plus géniale de se sentir comme des coéquipiers. »

– Photos : Hole 2 / Raging Stallion Studios



– « Travailler avec Tommy Defendi était vraiment génial car j’ai beaucoup appris sur ce que cela signifie d’être un performeur du sexe. Ce qui était aussi vraiment génial, c’est que lorsque j’étais ado, j’étais fasciné par le sexe et par les hommes. J’ai étudié dans un lycée privée et grandi dans la communauté arméno-américaine de Los Angeles Est. C’est une petite communauté où tout le monde se connaît. En y repensant, j’étais bien évidemment « le gay ». Mais ce n’était pas ça qui faisait peur aux gens, c’était juste que j’étais différent. Tous les gars de ma classe aimaient Tupac et moi je me délectais du nouvel album de Bjork. Mais en même temps, une partie de moi voulait vraiment être avec ces gars-là. J’ai adoré les regarder jouer au basket-ball, les voir retirer leur T-shirt et des trucs comme ça. Donc, il y a eu un moment au cours de mon travail avec Tommy où je n’arrivais pas trouver quel degré d’alchimie il pouvait y avoir entre nous deux, ni même s’il y en avait un. À un moment, alors que nous parlions la veille de notre tournage, je lui ai dit : «Tommy, manifestement tu fais du porno depuis longtemps. Je n’ai jamais vu ton travail, mais les gens semblent t’aimer. Je veux juste que tu saches que je suis nouveau dans ce domaine et que je dois te regarder dans les yeux demain. Tu comprends ce que je veux dire ? » Il m’a répondu : « Pas vraiment. Qu’est-ce que je dois comprendre ? » J’ai répondu : « J’ai besoin que tu me fasses ressentir que je suis pour toi quelqu’un de spécial. » Et il m’a regardé et a dit : « D’accord, je peux le faire. » Il a eu son propre processus mental pour rendre la scène plus belle et pendant que nous tournions, je me suis senti comme le garçon que j’étais au lycée qui avait enfin sa victoire. Toute l’attention que je désirais à l’époque de ces garçons, je l’obtenais dans cette scène. Cela se voit vraiment et je pense que c’est la raison pour laquelle cette scène a si bien marché. Nous avons tous les deux été nominés pour des prix. Chaque fois que je la regarde, je me branle. »

– Photos : Timberwolves / Raging Stallion Studios

Lors de sa première année chez Raging, Adam s’est vu proposer une offre de contrat d’exclusivité qu’il a déclinée, principalement parce ce qu’il ne savait pas à l’époque s’il voulait être autant exposé de cette façon-là. Mais Il continue de tourner pour Raging, sous la direction de Steve Cruz. Il sera à l’affiche de Timberwolves 2, film très attendu depuis que des photos de tournage circulent sur le Net. Effets spéciaux garantis pour des loups-garous qui font gicler le sang et le sperme ! 🙂

– Photos : Raging Stallion Studios

2) Une porn star encensée

Outre Raging Stallion, Adam travaille régulièrement pour NakedSword, TitanMen et CockyBoys. AVN a donné la parole à certains des professionnels qui ne sont que compliments envers lui. À titre d’exemples :

– Jason Vario

« Adam est très, très beau – et c’est un gars est juste authentique, très gentil, créatif et attentionné. Nous sommes devenus assez proches. Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire de Titan, et c’est drôle… parce qu’en principe — eh bien, je ne sais pas comment cela se passe avec tous les autres studios — on ne nous met pas dans la même chambre si l’on doit tourner ensemble le lendemain. On ne veut pas qu’on baise ou quoi que ce soit d’autre. Mais on nous a mis ensemble. On nous a même encouragé à « pratiquer » parce que ça ne posait aucun problème. Notre connexion était si bonne qu’elle s’est intensifiée devant la caméra. Adam a une façon très unique de voir les choses – il très créatif. C’est tout simplement quelqu’un de rare avec qui j’aime être et parler. »

– Photos : Sling / TitanMen

– mr pam

« Je me souviens de la première fois que je l’ai filmé. J’étais intimidée parce qu’il est tout simplement magnifique. C’est juste mon type, j’adore ce look ténébreux et moyen-oriental. De plus, il est si gentil et intelligent. Il vient de terminer ses études et commence à être thérapeute. Il a travaillé avec un groupe de thérapie queer ici à San Francisco et maintenant il est à L.A.. Il est juste magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur. Ça me fait rire, parce que je pense qu’il est probablement le thérapeute le plus réputé de tous les temps, alors je lui souhaîte bonne chance dans les conseils qu’il prodigue et d’être aussi excitant » 🙂 Et mr pam d’ajouter : « Visuellement, j’adore voir son beau visage s’enfouir dans un trou du cul. J’aime ça à chaque fois. Il aime bouffer les culs. Il se retrouve alors avec la barbe toute humide et ça sent le sexe. Il est vraiment authentique. Il n’est pas en pilotage automatique comme certains qui font beaucoup de porno. Il est également naturel et très sexuel dans sa vie personnelle. Il apporte cela sur le plateau et c’est une joie totale. Je l’aime. »

– Photos : Eddy Ceety, mr pam, Adam et Colton Grey lors des Cybersocket Awards 2019 / XBIZ

– Jake Jaxson

« Il est agréable, connecté, empathique, attentionné. Il se soucie de son travail et pour moi, travailler avec quelqu’un comme ça, c’est le rêve. Ce n’est pas pour lui un moyen de gagner un peu d’argent ou d’être célèbre. Il se positionne d’abord comme interprète. Il croit au travail sexuel que nous faisons en tant que pornographes, il croit que ça a un sens et un but. Par conséquent,c’est un plaisir de travailler avec lui. C’est un professionnel. Il veut être aussi bon que possible, et il fait de son mieux. Pour All Saints, quand j’ai commencé à travailler avec lui, je lui ai dit : «Je vais devoir te filmer sur une période de trois ou quatre mois, et nous allons faire une ou deux scènes de sexe, mais pour chaque scène de sexe, je te ferai faire probablement une semaine et demie de scène de comédie. Ce n’est pas habituel. Mais il a été enthousiaste. »

– Photos : Jake Jaxson entouré d’une partie du casting d’All Saints : Chapter 1 – dont Adam – lors des GayVN Awards 2019 / Photos : AVN

Ces compliments – et tant d’autres – s’accompagnent d’Oscars du X. Adam a été primé :

– Meilleur new cumer pour son rôle dans # Workout, un film NakedSword, aux PinkX Gay Video Awards 2016

– Photos : Sebastian Kross, Ryan Rose et Adam / PinkX

– Daddy préféré aux GayVN Awards 2019

– Photos : AVN

3) Autres talents…

Adam fut le bassiste des groupes The Unknown Project et Io Echo.

Sur Youtube, on l’entend chanter au piano plusieurs reprises, dont l’envoûtant Haunted de Beyoncé.

Comédien, il a joué dans la comédie Herpes Boy (2009), les courts métrages Gogo Reject (2010), The Railroad (2012) ainsi que dans Transpo (2012), un des épisodes de la web série Wicca Please. Plus récemment il était l’obsession fatale de Cody Critcheloe, alias SSION, dans le clip At Least The Sky Is Blue.