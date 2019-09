Les nouveautés de la semaine sur PinkX (3 – 8 septembre)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 3 septembre à minuit : Head Play (Falcon Studios)

Head Play nous plonge dans un jeu où alterne le réel et le virtuel. La quête du Graal passe par des queues massues. Cinq duos.

Le pinkplus : La technologie au service du plaisir avec l’étalon TTBM JJ Knight dans trois des cinq scènes.

Dans un monde virtuel, Ryan Rose est un aventurier à la recherche d’un trésor. Alors qu’il trouve ce qu’il cherche et évite les pièges, il fait face à Skyy Knox doté de pouvoirs sexuels…

– Photos : Head Play / Falcon Studios

Après avoir dérobé le trésor mystique à Ryan Rose et Skyy Knox, Roman Todd découvre son véritable pouvoir. Alors que le ciel s’assombrit en plein jour, Jay James apparaît, prend le trésor des mains de Roman et tend la main pour sentir ce qui pulse sous le pantalon, au niveau de l’entrejambes…

– Photos : Head Play / Falcon Studios

Alex Chandler a l’objet du désir et chaque fois que JJ Knight s’approche de lui, Alex utilise ses pouvoirs virtuels pour manipuler JJ…

– Photos : Head Play / Falcon Studios

JJ Knight a enfin le trophée de réalité virtuelle lorsque Skyy Knox arrive pour le récupérer. Sachant qu’il ne peut pas gagner sans séduire JJ, Skyy se met à genoux pour sucer sa très grosse bite…

– Photos : Head Play / Falcon Studios

Alex Chandler est chargé de tester un jeu de réalité virtuelle dans lequel le joueur doit capturer un objet. JJ Knight accepte de l’essayer. Alors qu’il se prépare avec son casque et ses gants spéciaux, Alex ne peut s’empêcher de tester son chibre énorme !

– Photos : Head Play / Falcon Studios

Vendredi 6 septembre à minuit : Perversité (CrunchBoy)

Jess Royan suce deux mecs hétéros en survêt puis direction Londres où le sexy Leo Rex chevauche Jake Spider puis le Latino Peter Pinata. Enfin, à Madrid, Le viril Max Duran y va à fond dans Ted Ras !

Le pinkplus : L’Europe est vaste et Jess Royan sait y trouver la matière première à ses fantasmes et aux nôtres ! 🙂

Samedi 7 septembre à minuit : Nob Hill (NakedSword)

Pendant 50 ans, les habitants et touristes gays du monde entier sont allés dans le légendaire théâtre Nob Hill de San Francisco afin de voir et toucher leurs performeurs préférés. En août 2018, les propriétaires Larry et Gary ont décidé qu’il était temps de prendre leur retraite et ils ont offert avec NakedSword un final spectaculaire.

Le pinkplus : Avec le temps va tout s’en va. La fin d’une époque qui se clot effectivement en grande pompe. Alam Wernik a un cul à se damner ! 🙂 Le trio avec DP en mode « sexe en public » est top.

Que le spectacle commence : baise acrobatique entre Alam Wernik et Woody Fox…

– Photos : Nob Hill / NakedSword

Homme d’affaires en manque de sexe, Timarrie Baker trouve dans l’espace glory-hole du Nob Hill de la chair fraîche à trouer : le charmant Max Adonis…

– Photos : Nob Hill / NakedSword

Dans la pièce où s’affichent les photos de toutes les porn stars qui se sont produites au Nob Hill, Brandon Wilde se fait sauter par le viril Max Duro !

– Photos : Nob Hill / NakedSword

Le show final : après une brève danse érotique, Adam Killian, Max Duro et Jessie Colter sortent leurs énormes bites et aucun trou n’est épargné. La foule crie de joie alors que Jessie se fait double-pénétrer…

– Photos : Nob Hill / NakedSword

Dimanche 8 septembre à minuit : Amour, sexe et débauche (DiableX)

Quand on veut baiser avec son meilleur ami, il faut parfois baiser avec d’autres mecs. Cinq duos.

Le pinkplus : Une vraie histoire qui bénéficie d’un casting franco-belge réjouissant : Ludwig, Mathieu Ferhati et celui qui fut l’un des sosies officiels de Justin Bieber : Chris Bieber.

