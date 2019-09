« In The End » : Pablo Hernandez règle-t-il ses comptes avec son ex porn star ?

Top modèle, notamment pour Andrew Christian qui lui a apporté une renommée internationale, Pablo Hernandez nous avait déjà gratifié il y a quatre ans de ses talents de chanteur dans Bitch I’m a Bottom. Une parodie salace du fameux hit de Madonna ! 🙂 Parmi les figurants du clip, il y avait l’acteur porno Drae Axtell. À savoir son boyfriend crédité de 27 cm de queue !!! Après nous avoir ressorti deux autres singles depuis 2017, Pablo nous revient ce mois-ci avec l’excellent In The End. Dans la vidéo, il apparaît des plus sexe. Le thème se fait toutefois grave. Il est question d’une rupture amoureuse avec un menteur patenté…

Pablo reconnaît qu’il a écrit la chanson après une séparation douloureuse survenue il y a quelques années. Parle-t-il de Drae ? No comment ! Mais ils ne sont plus ensemble depuis au moins deux ans comme on peut le déduire de l’interview qu’il avait accordée à Romeo en octobre 2017.

Pablo Hernandez et Drae Axtell, une love story qui avait débuté en 2015…

– Photo : Instagram

En avril 2018 le mannequin-chanteur a officialisé sa relation amoureuse avec Joey Diamond, un chanteur de R’N’B du genre canon.

– Photo : Instagram

Les deux hommes se montrent pareillement amoureux dans le clip de son dernier single en date : Philosophies…

Et pour qui se poserait la question, ce sont les mains de Joey qui effleurent Pablo dans In The End.