Avec la rentrée universitaire, ça révise déjà dur les annales sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 7 septembre à minuit : Uniformed Cock Sluts (RawFilms-Staxus)

Un uniforme, c’est vraiment magique ! Voyez comme des mecs apparemment ordinaires se transforment en bêtes sexuelles dès qu’ils les enfilent ! Quatre duos.

Le manplus : Réalisé en République Tchèque, le rafraîchissant Uniformed Cock Sluts rappelle par contraste que l’une des conséquences majeures de la fin du service militaire en France a été la baisse drastique de la thématique « jeunes bidasses & bleus bites » dans les porno gays français ! 😉

Ron Negba à fond dans Adrian Bennet !

– Photos : Uniformed Cock Sluts / RawFilms-Staxus

Vittorio Vega vigoureusement en Jake Stark !

– Photos : Uniformed Cock Sluts / RawFilms-Staxus

Ron Negba pénétré par Beno Eker !

– Photos : Uniformed Cock Sluts / RawFilms-Staxus

Lucas Drake et Jake Stark en mode flip-flop !

– Photos : Uniformed Cock Sluts / RawFilms-Staxus

Dimanche 8 septembre à minuit : Horny Schoolboys (HelixStudios)

Les devoirs universitaires, c’est déjà plutôt casse-pied en tant que tel, mais comment résoudre des problèmes de math et mémoriser des dates historiques quand on ne pense qu’à baiser ?… Cinqs duos et une partouze à cinq !

Le manplus : Le gang bang de Matthew Keading par Jessie Montgomery, Aiden Summers, Jacob Dixon et Mitch Hudson ! La très grosse bite de Dalton Briggs. Et plus généralement de sacrés beaux gosses au casting. Helix à son best !!! Quant au scénario… Ah Ah Ah ! Et si tous ces pornos avec ces étudiants qui ne font que s’amuser étaient en dessous de la réalité ? Un scandale retentissant aux USA a révélé que de riches Américains avaient payé des pots de vin pour faire entrer leurs progénitures dans d’illustres universités et grandes écoles. Sans aucune honte, certains de ces « enfants de » pouvaient poster sur les réseaux sociaux des photos sexy d’eux en vacances alors même qu’ils auraient dû être en cours.

Tyler Hill se branle dans la chambre qu’il partage avec Evan Parker. Ce dernier décide dans un premier temps de remplacer la main par sa bouche. Puis il le saute !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Damien Wolfe et Andy Taylor révisent dans leur chambre quand Damien demande à Andy s’il est gay. Cette question va avoir des répercussions incommensurables chez les deux édudiants qui s’affichaient « hétéros »…

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Comment détourner son camarade de chambrée de son laptop ? Dalton Briggs a bien une idée : sa très grosse bite ! Et comme il a raison : Anthony Verusso est bouche et cul ouverts !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Partager une même chambre ne permet pas d’avoir une vie privée. Ça a cependant bien des avantages. Le blondinet Matt Klein apprécie les coups de reins que lui assène son camarade Kody Knight !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Venir aider un camarade en physique peut s’avérer explosif : Bastian Hard va adorer s’empaler sur la queue béton de Troy Ryan !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Que se passe-t-il quand quatre camarades découvrent que Matthew Keading fait du porno gay et que sa spécialité est d’être un « power bottom » ? Ils fantasment, se disent qu’il doit avoir un super trou accueillant et veulent le tester. Matthew est effectivement un bon coup en plus d’être un garçon facile. Les gang-bangs, il adore !!!…

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.