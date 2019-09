François Sagat dessinant Méphistophélès

Non content d’être une source de fantasmes et d’inspirations artistiques diverses – on ne compte plus les œuvres d’art qui ont pour origine sa plastique iconique, François Sagat est lui-même un artiste polymorphe. Acteur porno, show man, comédien, chanteur, designer… et dessinateur. Une vidéo en accéléré postée récemment sur Instagram nous rappelle qu’il a un super coup de crayon…

Superbe et émouvant ! À l’heure des palettes graphiques, il y a une vraie jouissance à voir un dessinateur s’exprimer sur une feuille blanche au moyen de stylos-feutres. Son Méphistophélès s’inscrit-il dans un projet plus vaste ? François a toujours su agréablement nous surprendre… 🙂