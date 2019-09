On n’avale pas que des burgers king size cette semaine sur PinkX (10 – 15 septembre)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 10 septembre à minuit : Retrouvailles entre potes (GayFrenchKiss)

Nos mecs ne se prennent pas la tête, ils vont voir des potes pour baiser. Cinq duos.

Le pinkplus : Le thème récurant de la douche est sympa et ces mecs donnent envie !

Plan direct entre un mec sur le lit à poil et un autre, Kylian, la queue déjà bien en forme…

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Thomas débarque chez Logan Aballo un peu tôt. Logan n’a pas fini de se préparer. Ils commencent à parler cul et concrétisent…

– Photos : Retrouvailles ente potes / GayFrenchKiss

Un jeune mec commence à se doucher quand on sonne à la porte : c’est Jeremy qui n’a qu’une envie : le niquer sous la douche…

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Le TTBM Justin XXL prend son bain avant de se faire prendre par le top canon Rex Helis ! 🙂

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Entre Thomas et Francisco, ça commence sous la douche et ça finit dans le lit !

– Photos : Retrouvailles entre potes / GayFrenchKiss

Vendredi 13 septembre à minuit : Le Garçon Scandaleux (CockyBoys/PinkX)

CockyBoys et PinkX vous invitent à un voyage à Paris où trois mannequins internationaux se lancent dans des aventures sexuelles des plus perverses…

Le pinkplus : Le Garçon Scandaleux est E.N.T.H.O.U.S.I.A.S.M.A.N.T. La vision que donne de la capitale le réalisateur Jake Jaxson – sans doute parce qu’il est américain et féru d’art – réenchante en l’actualisant l’imaginaire décadent du Paris « fin de siècle » de Huysmans, Jean Lorrain… et Oscar Wilde. Le film nous fait aussi redécouvrir des porn stars françaises : Doryann Marguet est fantastique dans son incarnation du Français beau, arrogant et dominateur. Le FrenchTwink Paul Delay oscille merveilleusement entre délicatesse, intellectualisme et « garce attitude ». Quant à l’autre FrenchTwink du film, Chris Loan, il nous apparaît dans toute sa fragile humanité.

Lors de la fashion week à Paris, les mannequins nord-américains Ben Masters, Cory Kane et Sean Ford, décident sous l’impulsion de ce dernier de s’adonner à un marathon sexuel, faisant leur cette citation d’Oscar Wilde : « Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder. » À la condition toutefois de s’y prendre « à rebours« , comme à l’ancien temps où il n’y avait ni site ni application de drague. Et bien sûr, le défi consiste à ne pas s’attacher ! Et tant mieux si leurs conquêtes souffrent de leur soudaine indifférence après l’amour.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Séance d’essayage chez le designer Octave Lambert-Bonnefoi. Les habits d’un noir corbeau revisitent avec raffinement le costume des dandies de la Belle Époque. Très excité par l’attitude provocante de Paul Delay, mannequin Français aux longs cheveux adeptes du porte-jarretelles, Ben est le premier des trois à céder à la tentation. Il suit le Français dans une chambre à coucher, le palpe, le renifle, le caresse… et le sodomise. Paul a beau se faire tirer les cheveux et subir des coups de boutoir fulgurants, il exhorte l’Américain à ne pas se retenir.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Entretemps, le Québécois Carter Dane a quitté le continent nord-américain pour des vacances en France, à Paris. Sur place, il se rend au quartier gay du Marais et pénètre dans la librairie Les Mots à la bouche. Il a alors la surprise de tomber sur Sean accompagné de Cory. Sean ne lui est pas inconnu. Ils s’étaient rencontrés à un mariage et avaient eu une relation d’un soir. Il se souvient encore comment il s’était retrouvé les mains ligotées au lit, sa bouche limée par la bite de Sean.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Sean fait au contraire mine de ne pas le reconnaitre… pour ensuite se raviser et l’inviter à une soirée. Et comme pour lui rappeler son goût pour le vice, il demande à Cory de se déboutonner devant lui et d’exhiber son très gros calibre. Témoin de la scène, le libraire est choqué. Carter ne sait pas quoi penser, si ce n’est qu’il a la perversité de Sean dans la peau…

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Lors une séance photo, Sean s’essaye à converser avec un autre mannequin américain, Damian Grey. Il est très beau mais bien trop provincial pour lui. Et la goutte d’eau qui fait déborder le vase c’est lorsqu’il ose mettre sur le même plan le Paris de Las Vegas et la Capitale de la France. Cette faute de goût est impardonnable pour Sean et il va le lui faire payer. Machiavélique, il lui arrange un rendez-vous galant avec Cory qu’il présente comme un romantique. Il sait que ce dernier aura plaisir à découvrir le beau gosse pour lui labourer la gorge et le rectum sans jamais penser à l’amour. Cory saute effectivement Damien qui est fasciné par son gros sexe. Et après avoir joui, pendant que Damien dort tendrement auprès de lui, Cory ne manque pas de remercier Sean pour lui avoir offert son premier bon coup du jour !

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

En se rendant au Dépôt, le lieu d’invitation que lui a indiqué Sean, Carter fait face à Doryann Marguet, un physionomiste à la belle allure mais très désagréable. Quand il finit par rentrer, il découvre un lieu sous-terrain labyrinthique et orgiaque. Il croise un beau gosse à grosse bite (le FrenchTwink Jules Laroche), un couple en train de baiser dans une cabine (Levi Karter et Chris Loan). Puis il voit dans une piscine intérieure Sean en train de regarder partouzer Cory, Ben, Paul, Levi, Chris… et Allen King. Ça l’attire et le révulse. Et alors qu’il rebrousse chemin, il se fait serrer par Doryann. Impossible de lui échapper. À ses ordres de retirer un à un ses vêtements, Carter s’exécute. Et quand le Français le pénètre, le Québécois à la croupe magnifiquement cambrée en est réduit à l’état de chair à baiser gémissante, ballotée au gré de coups de reins brutaux.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Après l’orgie dans la piscine, tout le monde s’est éparpillé. Levi attend toutefois de retrouver Chris dans la cabine qu’ils avaient déjà occupée, mais en vain. Il pensait pourtant que ça avait matché tous les deux. Et alors qu’il se convainc que cette rencontre n’aura pas de suite il reçoit un texto. Chris l’invite à passer chez lui. Levi ne se fait pas prier. Arrivé sur place, un superbe appartement décoré avec soin, il comprend pourquoi le Français était parti aussi vite : il voulait le retrouver en toute intimité, sans voyeurs ni baiseurs tout autour d’eux. Ému par tant d’attention, émerveillé par la beauté de son amant, Levi se donne sans retenue…

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Autre rencontre décisive dans la piscine du sex-club parisien, celle entre Paul et Sean. Las de s’adonner à des turpitudes qui n’ont même plus le goût de la nouveauté, l’Américain devient réceptif à un sentiment qu’il avait tu. Le naturel et la joliesse du Français ne peut que l’aider à s’émanciper du cynisme qu’il avait porté au plus haut pour s’ouvrir à l’amour…

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Samedi 14 septembre à minuit : Drive Thru (Raging Stallion Studios)

Au Drive Thru la viande est extra fraîche, riche en vitamines et en protéines !

Le pinkplus : Que ces hommes sont appétissants ! Ils donnent une faim dévorante !!! On ne peut plus voir le concept du « drive » de la même façon ! 🙂

Installé au Drive Thru, un resto dans la pure tradition américaine « burger & hot dog », Bennett Anthony n’aime pas son plat et le renvoie en cuisine. Rikk York, le serveur, et Lucas Allen, le cuisinier, reviennent avec leur bite à la main. S’ajoute l’autre serveur, Noah Donovan, pour une orgie buccale au menu !

– Photos : Drive Thru / Raging Stallion Studios

Noah Donovan n’en a pas fini avec le TTBM Bennett Anthony qu’il encule profond, à le faire gueuler comme une chienne en chaleur !

– Photos : Drive Thru / Raging Stallion Studios

Dakota Rivers fait passer un entretien d’embauche à Peter Marcus. Mais Dakota profite de sa position pour se le faire. Peter, qui espère le poste, se laisse trouer !

– Photos : Drive Thru / Raging Stallion Studios

Sean Duran vient au guichet du Drive Thru pour chercher sa bouffe. Mais deux culs et deux bouches pipeuses vont vite lui être servis. Leurs heureux propriétaires ? Ian Greene et Josh Anders. S’ensuit une baise à trois sur le plateau du pick-up de Sean, totale bête de sexe ! Hum…

– Photos : Drive Thru / Raging Stallion Studios

Bruno Bernal et Lucas Allen bossent à la fermeture pour nettoyer et ranger. L’attraction entre les deux est toutefois telle qu’ils vont vite passer à l’action sexe…

– Photos : Drive Thru / Raging Stallion Studios

Client du Drive Thru, Michael Roman est si appétissant que c’est le serveur Rikk York qui va s’offrir un queekie ! 🙂

– Photos : Drive Thru / Raging Stallion Studios

Dimanche 15 septembre à minuit : Ultimate Room-Mate (BrutesDeSexe)

Nos potes hétéros ne le sont jamais vraiment à 100 % ! 🙂 Trois duos.

Le pinkplus : BrutesDeSexe est le nouveau label de Ridley Dovarez. Le réalisateur, qui prend le pseudo de Marc Celtik, se libère des contraintes scénaristiques qui font partie de sa marque de fabrique pour se focaliser ici sur la baise. Le premier duo comporte un moment d’anthologie : Mathieu Ferhati bouffe le cul de Chris Llesca qui est sur le tapis de course en marche. 🙂

Mathieu Ferhati est dans les vestiaires d’une salle de sport gay quand il voit débarquer Chris Llesca, un pote qu’il croyait hétéro. « C’est un club de PD ici ! Si t’es là, c’est que t’es PD. Viens, suce… »

– Photos : Ultimate Room-Mate / BrutesDeSexe

André Madd a pour vrai boyfriend Dimitri Venom, un mâle viril sans artifice ! André est aux anges…

– Photos : Ultimate Room-Mate / BrutesDeSexe

André Madd aime aussi baiser de jeune cul et celui de Romantik rentre idéalement dans cette catégorie ! 🙂

– Photos : Ultimate Room-Mate / BrutesDeSexe

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.