« PinkX Gay Video Awards 2019 » : Les votes sont ouverts !

Dès maintenant et jusqu’au 13 octobre, votez sur le site www.pinkxgayvideoawards.com afin d’élire votre réalisateur, vos porn stars et vos films préférés diffusés sur l’antenne pendant la saison 2018-2019. Pour vous aider dans votre choix, voici la liste des nommés répartis dans les 11 catégories différentes :

MEILLEUR FILM ÉTRANGER / BEST INTERNATIONAL FILM

Downlow (Bulldog)



The Slutty Professor (NakedSword)



Wasteland (Raging Stallion Studios)



Sling (TitanMen)



The Last Rose (NakedSword et Bel Ami)



Le Garçon Scandaleux (CockyBoys et PinkX)

MEILLEUR FILM FRANÇAIS / BEST FRENCH FILM

Producteur Pervers (MackStudio)



Avoue t’aimes ça ! (HPG)



Génération PlanCam (RidleyDovarez)



Pig Me More (RidleyDovarez)



Cho’ Minets TBM (FrenchTwinks)



Sea Sex and Sun (FrenchTwinks)

MEILLEUR FILM AMATEUR / BEST AMATEUR FILM

Mondial 2 (BravoFucker)



Logan, Coach des premiers tournages (GayFrenchKiss)



Baiseball et boules à baiser (DiableX)



Toutes les occasions sont bonnes (GayFrenchKiss)



Des Situations Xcitantes (CrunchBoy)



Des Castings pornos très chauds (CrunchBoy)

MEILLEUR RÉALISATEUR / BEST DIRECTOR

Ettore Tosi – Loved Fucked (Lucas Kazan)



Chi Chi LaRue & mr pam – The Slutty Professor (NakedSword)



Jake Jaxson – Love Lost & Found (CockyBoys)



mr pam – The Last Rose (NakedSword)



Jonno – Trou à jus (UKNakedMen)



Antoine Lebel – Sea Sex and Sun (FrenchTwinks)

MEILLEUR NEW CUMER / BEST NEW CUMER

Beaux Banks – In The Buff (CockyBoys)



Alam Wernik – The Chosen Few (NakedSword)



Mars Gymburger – Pig Me More (RidleyDovarez)



Dante Colle – The Chosen Few (NakedSword)



Jules Laroche – Jeunes culs lisses pour mega bites (FrenchTwinks)



Chris Llesca – Agents X 2 : Alphas du Centaure (RidleyDovarez)

MEILLEUR ACTEUR / BEST ACTOR

Jess Royan – Des Situations Xcitantes (CrunchBoy)



Thiago Monte – Génération PlanCam (RidleyDovarez)



Justin Brody – The Slutty Professor (NakedSword)



Ryan Rose – The Last Rose (NakedSword et Bel Ami)



Sean Ford – Le Garçon Scandaleux (CockyBoys et PinkX)



Sean Zevran – Tie Me Up ! Dick Me Down ! (CockyBoys)

MEILLEUR ACTIF / BEST TOP

Olan Barkev – Producteur Pervers / sc3 (MackStudio)



Arad Winwin – Gimme Moore / sc2 (CockyBoys)



Jordan Fox – Atomix Blond / sc1 (RidleyDovarez)



Felipe Capuco – Downlow / sc3 (Bulldog)



Enzo Lemercier – Imberbe prêt à l’emploi / sc3 (FrenchTwinks)



Mathieu Ferhati – Pig Me More / sc1 (RidleyDovarez)

MEILLEUR PASSIF / BEST BOTTOM

Louis Ricaute – Papi Thugz XXX / sc2 (MachoFactory)



Ollie – Gimme Moore / sc2 (CockyBoys)



Dmitry Osten – Flip Fuck Lads / sc2 (BlakeMason)



Ace Era – Dirty Work / sc1 (Hot House)



Jacen Zhu – Black Cock In My Ass / sc2 (NextDoorEbony)



Alex Roman – Downlow / sc1 (Bulldog)

MEILLEUR DUO / BEST DUO

Paul Delay & William Lefort – Huit minets en chaleur / sc3 (FrenchTwinks)



Arad Winwin & Ollie – Gimme Moore / sc2 (CockyBoys)



Chris Loan & Levi Karter – Le Garçon Scandaleux (CockyBoys et PinkX)



Levy Foxx & Osiris Blade – The Black Panda / sc4 (PeterFever)



Felipe Capuco & Drew Dixon – Downlow / sc2 (Bulldog)



Tommy Sparks & Hunter Styles – Man Swaps / sc2 (ButchDixon)

MEILLEURE PARTOUZE / BEST ORGY

Rikk York, Pierce Paris & Jason Vario – Making Rent / sc3 (NakedSword)



Boomer Banks, Skyy Knox & Arad Winwin – Double Down / sc4 (CockyBoys)



Danny Gunn, Logan Moore & Alam Wernik – The Chosen Few / sc5 (NakedSword)



Mark Long, Dakota Young & Connor Halsted – 3Some Breeding / sc1 (NextDoorRaw)



Manuel Skye, Hayden Colby & River Wilson – Go Big ! / sc1 (CockyBoys)



Sean Ford, Joey Mills, Corbin Colby, Zach Taylor & Colton James – Tight Ends / sc3 (HelixStudios)

PORN STAR DE L’ANNÉE / PORN STAR OF THE YEAR

Teddy Torres

Paul Delay



Arad Winwin



Allen King



Chris Loan



Sean Zevran

Et pour avoir un meilleur aperçu des performances des uns et des autres, retrouvez des extraits de scènes sur Pinkflix, seulement sur PinkX.EU.