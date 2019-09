Le ballon rond est prétexte à un autre jeu de boule ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 14 septembre à minuit : Futsal Flings (SportLadz-Staxus)

Le foot d’intérieur est soumis au X : ici le sport n’est pas ce que ces twinks super chauds ont en tête… 🙂 Un trio et trois duos.

Le manplus : Du frêle biquet au jeune coq athlétique, le minet se décline dans ses versions résolument hot !

Alors qu’Abir Tevel se savonne sous la douche après une dure séance d’entraînements, Max Grey le mate et s’approche bite raide à l’air. Abir avale le morceau puis Max se retourne et offre son cul au coup de boutoir d’Abir. Débarque Orri Gaul qui veut sa part de sexe…

– Photos : Futsal Flings / SportLadz-Staxus

Tout entraînement sportif donne soif. Mais Jake Stark et Rudy Stone ont aussi un autre besoin à satisfaire de toute urgence ! 🙂

– Photos : Futsal Flings / SportLadz-Staxus

Une crampe musculaire, un massage et les deux footeux Ron Negba et Michal Tovi se découvrent, se désirent et « flip-flopent » !

– Photos : Futsal Flings / SportLadz-Staxus

Ron Negba n’en peut plus ! Rudy Stone est tellement passionné par le match de foot à la TV qu’il en oublie son devoir conjugal. Mais Ron saura s’y prendre pour que son chéri se donne à lui !

– Photos : Futsal Flings / SportLadz-Staxus

Dimanche 15 septembre à minuit : Rising Star (HelixStudios)

Vouloir devenir acteur chez HelixStudios, c’est avoir un certain physique, être avide d’expériences sexuelles diverses et passer par un entretien poussé conduit par l’une des stars du studios. Cinq duos.

Le manplus : Kyle Ross, Evan Parker, Tyler Hill… Des modèles qui ont marqué l’histoires d’Helix par leur superbe !

Caleb Reece fait ses débuts chez Helix après un examen approfondi de l’une des stars du studio, le jeune étalon Evan Parker…

– Photos : Rising Star / HelixStudios

Tyler Hill s’attend à un casting difficile. Nerveux, il a peur d’échouer à l’entretien mené par la star d’Helix, Kyle Ross. Mais tout se passe au mieux quand il se déshabille et révèle un corps ciselé et un cul des plus appétissants…

– Photos : Rising Star / HelixStudios

Chargés de tester les nouveaux venus chez Helix, Kyle Ross et Evan Parker aiment parler des mecs qu’ils ont baisés et des positions qu’ils ont préférées. Ce faisant, ils ont la trique et ne peuvent s’empêcher de passer à l’action…

– Photos : Rising Star / HelixStudios

Fraichement célibataire, Tyler Hill mate dans la rue Lukas Grande et ne résiste pas au désir de l’approcher. Ça matche. Tyler va vite oublier son ex…

– Photos : Rising Star / HelixStudios

Caleb Reece va dans un sex-shop où il se trouve à la merci du mystérieux et séduisant Andy Taylor…

– Photos : Rising Star / HelixStudios

