Louis Ricaute : « Je suis quelqu’un de passionné et de curieux. »

Remarqué sur pinkX dans son excellent duo avec Troy Moreno dans Papi Thugz XXX, Louis Ricaute avait fait notre une l’année dernière avec son mariage célébré en Espagne par un prêtre. Mais aussi beau et iconique soit-il, on savait relativement peu de chose sur lui. Injustice aujourd’hui réparée : Louis a répondu en exclusivité à nos questions… 🙂



Louis Ricaute

BIO FLASH

• Date de naissance 13 novembre 1989 • Signe Scorpion • Lieu de naissance Caracas, Venezuela • Résidence Madrid, Communauté de Madrid, Espagne • Nationalité Vénézuélienne • Cheveux Rasés. Mais « noirs, avec quelques mèches blondes 🙂 » • Yeux verts et marron • Taille 1,84 m • Poids 100 kg • Sexe 20 cm épais • Position « Je n’aime pas mettre des étiquettes sur ma sexualité. Je ne suis ni actif ni passif, ni gay ou hétéro » • Orientation « Pansexual et queer » •

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

• Louis & Dave (BiLatinMen) • Starving (Jackrabbit Releasing) • Heavy Breathing (StagHomme) • Hot Stuff 1, The Meat Rack, Bareback Stallions (Sarava Productions) • HomoPod, Sex Wish (Men) • Black Power, Raw in the Club (FuckerMate) • Rico Marlon’s Raw Orgy, Fucked Wide Open (Lucas Entertainment) • Papi Thugz XXX (MachoFactory) • My Ass Is yours, Porn Star meets Daddy (Older4Me) • Tim and Louis Ricaute, Louis Ricaute’s First Double Penetration (TimTales) • Louis Ricaute and Antonio Biaggi (BiaggiVideos) •

Louis, l’année dernière tu as fait les gros titres avec ton mariage, « le premier mariage gay célébré par un prêtre en Espagne ». Peux-tu nous en dire plus sur ton mari, Soliman ? Pourquoi es-tu tombé amoureux de lui ?

Je ne pensais pas que ça existait avant de le rencontrer. Je suis tombé amoureux de lui au moment même où je l’ai vu pour de vrai, quand je l’ai emmené à notre premier déjeuner. Il est descendu de son appartement à Madrid, vêtu de noir et portant cette belle et longue barbe. Il était si gentil, spontané et câlin, et on ne pouvait pas imaginer qu’il était en vérité nerveux. Il n’était pas comme tout le monde, il ne m’a jamais posé de question sur ma carrière porno ni sur mon sexe. Il voulait savoir des choses sur moi, Louis la personne, pas l’acteur porno. C’est un vrai gentilhomme et chaque jour il cherche à ce que tombe amoureux de lui encore et encore, même si nous sommes ensemble depuis deux ans. Il ne m’a jamais jugé et il me soutient à la fois dans mon développement personnel et dans mon développement en tant que designer. J’aime ses yeux bleus, sa longue barbe et son trou rose. Hahahaha.

Un mariage religieux célébré dans la station balnéaire espagnole de Torrevieja, par le prêtre Gunnar Sjöberg. C’était le 26 mai 2018 …

S’en est suivi le mariage civil en octobre 2018, à Madrid.

Le coup de foudre, dès le début…

Oui. C’était le 25 novembre 2017. On se connaissait virtuellement, via Facebook, depuis à peu près deux ans. Mais c’était la première fois qu’on se rencontrait en chair et en os. Je l’ai cherché à son appartement pour aller déjeuner ensemble, en tant qu’amis. On s’est revus deux fois, toujours comme amis, sans avoir de relation sexuelle, sans même nous embrasser. Et c’est au rendez-vous suivant qu’on s’est finalement embrassés.

T’as-t’il dit pourquoi il t’aime toi, et pas un autre ?

Grâce à moi il profite de la vie. Il aime qu’on fasse le plus de choses ensemble.

Pendant le mariage, vous vous êtes promis fidélité jusqu’à ce que la mort vous sépare. As-tu alors pensé à arrêter le porno ?

Oui. je lui en ai parlé, mais il m’a dit qu’il respectait mon travail.

Quelle est votre définition de la fidélité dans votre couple ?

Nous affrontons le monde, toujours ensemble.

Sur ton Facebook et Instagram, il y a beaucoup de photos soft de ton couple. Sur ton Twitter, il y a de plus en plus de bandes-annonces de sex-tapes. La plupart du temps, toi et Soliman avez les yeux bandés et êtes baisés par un ou plusieurs inconnus TBM. Il y a aussi au moins une sex-tape où vous baisez à tour de rôle un jeune mec cagoulé.

Avez-vous la règle de tout partager, même les hommes?

Oui.

Est-ce un moyen d’éviter la jalousie dans votre couple?

Non, il ne s’agit pas de cela car nous ne voulons pas d’une relation ouverte. Nous préférons explorer le sexe ensemble.

À notre connaissance, ton mari n’est pas un acteur porno. Mais la frontière est fine entre le porno officiel et les sex-tapes. Sais-tu s’il souhaite travailler avec toi sur des tournages chez Men, FuckerMate ou MachoFactory, par exemple ? 🙂

Non, il se concentre sur ses propres affaires.

Louis et Soliman, un couple marié des plus sexe !

Grâce à PornBaseCentral on apprend que tu as déjà réussi à mélanger amour et porno. Il apparaît que ta première scène X a été tournée en 2013 avec ton boyfriend de l’époque, Dave.

C’est effectivement comme ça que j’ai commencé ma carrière dans le porno. Nous avons rencontré un ami en Argentine qui avait des contacts avec Machofucker et BiLatinMen et il a suggéré que nous fassions une scène ensemble.

Que reste-t-il aujourd’hui de ta relation avec Dave ?

Une amitié spéciale et unique.

Comme pas mal d’acteurs porno basés en Espagne, tu viens du Venezuela. Es-tu ami avec certains d’entre eux ?

Oui, avec Viktor Rom et Jean Franko.

Deux compatriotes et amis avec lesquels Louis a aussi tourné : Viktor Rom (scène sortie chez KristenBjorn en 2016) et Jean Franko (scène sortie chez Men en 2018) …



Quand vous vous rencontrez, parlez-vous principalement politique ?

Non, nous parlons principalement de nos partenaires et de notre travail.

Il y a quelques mois tu étais avec Soliman au Venezuela. Vous avez même réussi à filmer un plan à quatre avec deux locaux !!! 🙂 Quelle est la situation là-bas ? Est-ce pire ou mieux que ce qu’on peut voir dans les actualités ?

La situation est compliquée.

Tu es l’une des porn stars les plus reconnaissables. Ta beauté virile crève l’écran. À quelle hygiène de vie d’astreints-tu pour avoir un tel physique ?

Je suis végétarien et je vais en salle de sport cinq à six fois par semaine avec mon mari.

Selon toi, qu’est-ce qui fait de toi un bon coup ?

Je suis quelqu’un de passionné et de curieux.

Il est vrai que le beau métis semble pouvoir tout incarner. Actif, passif, versatile, SM, lover, partouzeur… il y va toujours à fond ! Son duo avec Troy Moreno dans Papi Thugz XXX où il n’est que soumission n’offre qu’une partition de ses multiples capacités de porn star !

– Photos : MachoFactory

Envisages-tu une carrière aux États-Unis? Travailler pour Falcon Studios Group ou CockyBoys par exemple ?

Non, j’ai étudié le design de mode en Argentine et je me concentre sur la création de vêtements urbains décontractés. Je poste tout mon travail sur mon profil Instagram de mode : instagram.com/louisricaute

Les écoles de mode ont-elles jamais eu étudiant aussi sérieux et sexy ! :- ) Si les USA sont loin pour conjuguer études et porno, penses-tu un jour tourner en France ?

Aucun plan pour le moment. 🙂

C’est donc envisageable ! 🙂 Qu’aimerais-tu dire à tes fans français ?

Merci pour votre soutien, merci pour tous vos messages affectueux et pour l’amour et le respect dont vous faites preuve envers moi, mon mari et notre mariage.